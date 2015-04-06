Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра Дьяконова
Сегодня, 17:47 | Просмотров: 65 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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На соревнования собрались не только кировчане, но и представители Республики Коми, Марий-Эл, Удмуртии и Чувашии. Впервые турнир, посвященный основателю борьбы в Кировской области Александру Дьяконову, прошел в 1982 году. Его победители впоследствии становились лидерами первенств России, чемпионатов Европы и мира.
МИХАИЛ ШУЛЬГИН, ДИРЕКТОР ДЮСШ № 4 Г. КИРОВА:
«Был Советский Союз, приезжали семь республик - Азербайджан, Грузия, Армения, прибалтийские республики, негде было даже размещаться, сейчас народу, конечно, поменьше приезжает, но за счет того, что у нас Фестиваль борьбы, можно посмотреть и другие виды на соревнованиях».
Кроме представителей греко-римской борьбы, на ковёр вышли борцы вольного стиля и грэпплинга. Этот вид спортивного единоборства совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. Отделение грэпплинга открылось в кировской ДЮСШ № 4 всего два года назад, но уже набирает популярность. Всего же в спортивной школе занимается более 700 ребят. В копилке 15-летнего Никиты Сабрекова уже немало наград, есть даже звание лучшего борца турнира.
НИКИТА САБРЕКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Сложно, когда незнакомые ребята, не знаешь, что они могут делать, первое впечатление - страх, а потом, когда включаешься в борьбу, все как-то само происходит и начинаешь выигрывать».
Еще одним значимым событием в спортивной жизни города станет выпуск нового издания книги заслуженного тренера РСФСР Германа Бабошина. Автор рассказывает о своём спортивном пути, встречах с известными спортсменами и о своём наставнике Александре Дьяконове.
ГЕРМАН БАБОШИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РСФСР:
«у меня книга называется "Вся жизнь в борьбе", получается, что борьба живет, работают мои воспитанники, выступают как бы мои правнуки - воспитанники моих воспитанников, так что дело продолжается».
Как и в прошлые годы, среди победителей и призёров турнира памяти Дьяконова оказалось большое количество кировских спортсменов.
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