ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

03 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.9375
EURO: 67.9839
Погода в городе Кирове:
вечером:  +4...+6°C
ночью:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра Дьяконова

Сегодня, 17:47 | Просмотров: 65 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Около двухсот юных борцов приняли участие во Всероссийском турнире памяти Заслуженного тренера СССР Александра Дьяконова. В этом году состязания прошли уже в 35-й раз.

На соревнования собрались не только кировчане, но и представители Республики Коми, Марий-Эл, Удмуртии и Чувашии. Впервые турнир, посвященный основателю борьбы в Кировской области Александру Дьяконову, прошел в 1982 году. Его победители впоследствии становились лидерами первенств России, чемпионатов Европы и мира.

Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра ДьяконоваМИХАИЛ ШУЛЬГИН, ДИРЕКТОР ДЮСШ № 4 Г. КИРОВА:
«Был Советский Союз, приезжали семь республик - Азербайджан, Грузия, Армения, прибалтийские республики, негде было даже размещаться, сейчас народу, конечно, поменьше приезжает, но за счет того, что у нас Фестиваль борьбы, можно посмотреть и другие виды на соревнованиях».

Кроме представителей греко-римской борьбы, на ковёр вышли борцы вольного стиля и грэпплинга. Этот вид спортивного единоборства совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. Отделение грэпплинга открылось в кировской ДЮСШ № 4 всего два года назад, но уже набирает популярность. Всего же в спортивной школе занимается более 700 ребят. В копилке 15-летнего Никиты Сабрекова уже немало наград, есть даже звание лучшего борца турнира.

Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра ДьяконоваНИКИТА САБРЕКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Сложно, когда незнакомые ребята, не знаешь, что они могут делать, первое впечатление - страх, а потом, когда включаешься в борьбу, все как-то само происходит и начинаешь выигрывать».

Еще одним значимым событием в спортивной жизни города станет выпуск нового издания книги заслуженного тренера РСФСР Германа Бабошина. Автор рассказывает о своём спортивном пути, встречах с известными спортсменами и о своём наставнике Александре Дьяконове.

Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра ДьяконоваГЕРМАН БАБОШИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РСФСР:
«у меня книга называется "Вся жизнь в борьбе", получается, что борьба живет, работают мои воспитанники, выступают как бы мои правнуки - воспитанники моих воспитанников, так что дело продолжается».

Как и в прошлые годы, среди победителей и призёров турнира памяти Дьяконова оказалось большое количество кировских спортсменов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области выявлено два новых случая бешенства.

14:38 03.10.2017


В Кировской области выявлено два новых случая бешенства.

В Кирове нашли двух подростков, пропавших неделю назад.

14:34 03.10.2017


В Кирове нашли двух подростков, пропавших неделю назад.

В Кирове задержали молодого человека с пакетиком гашиша.

13:21 03.10.2017


В Кирове задержали молодого человека с пакетиком гашиша.

В Омутнинском районе нашли пенсионера, пропавшего сутки назад в лесу.

11:55 03.10.2017


В Омутнинском районе нашли пенсионера, пропавшего сутки назад в лесу.

Сотрудницу администрации Мухинского сельского поселения подозревают в мошенничестве.

11:48 03.10.2017


Сотрудницу администрации Мухинского сельского поселения подозревают в мошенничестве.

В Санчурском районе иномарка врезалась в дерево.

11:40 03.10.2017


В Санчурском районе иномарка врезалась в дерево.

В Котельничском районе «Лада Гранта» сбила мотоциклиста.

11:38 03.10.2017


В Котельничском районе «Лада Гранта» сбила мотоциклиста.

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра Дьяконова

17:47 03.10.2017


Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра Дьяконова

Кировские кинологи - лучшие в России

17:44 03.10.2017


Кировские кинологи - лучшие в России

В Кирове вновь открылись бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров

15:05 03.10.2017


В Кирове вновь открылись бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров

Совещание по благоустройству дворовых территорий

11:49 03.10.2017


Совещание по благоустройству дворовых территорий

Совещание по вопросам подключения жилых домов к отоплению

10:38 03.10.2017


Совещание по вопросам подключения жилых домов к отоплению

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Владимира Пушкарева

06.04.2015


Турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Владимира Пушкарева

Турнир памяти Александра Дьяконова

21.10.2008


Турнир памяти Александра Дьяконова

Гостем борцовского турнира в Кирове стал олимпийский чемпион Алан Хугаев

30.03.2016


Гостем борцовского турнира в Кирове стал олимпийский чемпион Алан Хугаев

В Кирове завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Кирова

04.04.2016


В Кирове завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Кирова

Кировчане - победители всероссийских соревнований по шашкам

30.08.2016


Кировчане - победители всероссийских соревнований по шашкам

Два турнира по греко-римской борьбе

22.10.2007


Два турнира по греко-римской борьбе

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

25.09.2017


Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх