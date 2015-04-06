Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра Дьяконова

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Около двухсот юных борцов приняли участие во Всероссийском турнире памяти Заслуженного тренера СССР Александра Дьяконова. В этом году состязания прошли уже в 35-й раз.На соревнования собрались не только кировчане, но и представители Республики Коми, Марий-Эл, Удмуртии и Чувашии. Впервые турнир, посвященный основателю борьбы в Кировской области Александру Дьяконову, прошел в 1982 году. Его победители впоследствии становились лидерами первенств России, чемпионатов Европы и мира.Кроме представителей греко-римской борьбы, на ковёр вышли борцы вольного стиля и грэпплинга. Этот вид спортивного единоборства совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. Отделение грэпплинга открылось в кировской ДЮСШ № 4 всего два года назад, но уже набирает популярность. Всего же в спортивной школе занимается более 700 ребят. В копилке 15-летнего Никиты Сабрекова уже немало наград, есть даже звание лучшего борца турнира.Еще одним значимым событием в спортивной жизни города станет выпуск нового издания книги заслуженного тренера РСФСР Германа Бабошина. Автор рассказывает о своём спортивном пути, встречах с известными спортсменами и о своём наставнике Александре Дьяконове.Как и в прошлые годы, среди победителей и призёров турнира памяти Дьяконова оказалось большое количество кировских спортсменов.