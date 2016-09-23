ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

05 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.7832
EURO: 67.9357
Погода в городе Кирове:
ночью:  0...+2°C
утром:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФО

Вчера, 15:07 | Просмотров: 112 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФО, который пройдет с 23 по 26 октября в Пензе. Кандидаты в сборную области определились на региональных соревнованиях в Кирово-Чепецке.

Первые старты сезона на короткой воде стали непростыми для спортсменов. После летних каникул многие еще не вошли в соревновательный ритм. Менее опытным оказалось сложно настроиться на борьбу.

Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФОМАРИНА БАРАШКИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я не очень довольна результатами, могла бы намного лучше выступить, надеюсь, в будущем все исправлю. Наверное, я сильно переживала, боялась, поэтому не смогла».

Чемпионат и Первенство области собрали 190 сильнейших пловцов. Среди них - четыре мастера спорта и 14 кандидатов в мастера. Так что ребятам было на кого равняться.

Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФОМАКСИМ АЛЕКСЕЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Позавчера я плыл 50 на спине, мне не хватило одной десятой до кандидата в мастера спорта, проплыл хорошо, улучшил свой результат, вчера проплыл так себе, устал сильно после первого дня, сегодня настраиваюсь на свою основную дистанцию, коронную - 100 метров на спине».

Максим Алексеев в числе других победителей вошел в сборную области, которая отправится на окружные соревнования. Кроме личного первенства на разных дистанциях, за награды боролись и командами - в
эстафетном плавании.

Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФОТАТЬЯНА ЧМЫРЬ, СУДЬЯ ПО ТЕХНИКЕ:
«У нас четыре стиля по плаванию, и каждый выбирает свой, которым интересней плыть и который лучше получается, например, баттерфляй - самый сложный, физически тяжелый, не у всех он получается, многие от него отказываются. а многие, наоборот, - меньше конкуренция, много возможностей в плавании, поэтому ребята идут с удовольствием».

Соревнования в Чепецке традиционно являются отборочными на Чемпионат и Первенство Приволжского округа, которые пройдут с 23 по 26 октября в Пензе. Так что у кировчан еще есть возможность отличиться и улучшить свои результаты.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Кировская область получит 48,5 млн рублей на водоохранные мероприятия

16:20 04.10.2017


Кировская область получит 48,5 млн рублей на водоохранные мероприятия

В Кирове в ларьке незаконно торговали спиртным

16:12 04.10.2017


В Кирове в ларьке незаконно торговали спиртным

Кировская делегация участвует в выставке "Золотая осень"

15:58 04.10.2017


Кировская делегация участвует в выставке "Золотая осень"

Кировчане - в финале всероссийской премии «Russian Event Awards»

15:41 04.10.2017


Кировчане - в финале всероссийской премии «Russian Event Awards»

В Кирове женщина получила перелом руки, поссорившись с незнакомцем

15:31 04.10.2017


В Кирове женщина получила перелом руки, поссорившись с незнакомцем

5 октября в нескольких микрорайонах Кирова отключат холодную воду.

14:25 04.10.2017


5 октября в нескольких микрорайонах Кирова отключат холодную воду.

В Куменском районе в кювет улетела иномарка: водитель погиб.

14:19 04.10.2017


В Куменском районе в кювет улетела иномарка: водитель погиб.

Все новости

Вести. Кировская область

Впервые за 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами мастеров городецкой росписи

17:45 04.10.2017


Впервые за 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами мастеров городецкой росписи

Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном виде

17:43 04.10.2017


Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном виде

О результатах ремонта трещины на новом асфальте на улице Ульяновской

17:41 04.10.2017


О результатах ремонта трещины на новом асфальте на улице Ульяновской

КСП: Проблемы с недостроенным водоводом в Киров

17:40 04.10.2017


КСП: Проблемы с недостроенным водоводом в Киров

Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФО

15:07 04.10.2017


Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФО

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Чемпионат по плаванию в Кирово-Чепецке

23.09.2016


Чемпионат по плаванию в Кирово-Чепецке

Первенство по плаванию в «Быстрице»

17.01.2017


Первенство по плаванию в «Быстрице»

В Кирове стартовал Чемпионат и Первенство области по плаванию

02.02.2017


В Кирове стартовал Чемпионат и Первенство области по плаванию

В Кирове пройдут соревнования по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями

17.03.2016


В Кирове пройдут соревнования по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями

Старт Чемпионата и Первенства России по плаванию спортсменов-паралимпийцев

22.03.2016


Старт Чемпионата и Первенства России по плаванию спортсменов-паралимпийцев

16-летний кировчанин вошёл в сборную России

09.07.2015


16-летний кировчанин вошёл в сборную России

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

25.09.2017


Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

В Кировской области ожидаются заморозки.

21.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх