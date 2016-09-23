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Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФО, который пройдет с 23 по 26 октября в Пензе. Кандидаты в сборную области определились на региональных соревнованиях в Кирово-Чепецке.Первые старты сезона на короткой воде стали непростыми для спортсменов. После летних каникул многие еще не вошли в соревновательный ритм. Менее опытным оказалось сложно настроиться на борьбу.Чемпионат и Первенство области собрали 190 сильнейших пловцов. Среди них - четыре мастера спорта и 14 кандидатов в мастера. Так что ребятам было на кого равняться.Максим Алексеев в числе других победителей вошел в сборную области, которая отправится на окружные соревнования. Кроме личного первенства на разных дистанциях, за награды боролись и командами - вэстафетном плавании.Соревнования в Чепецке традиционно являются отборочными на Чемпионат и Первенство Приволжского округа, которые пройдут с 23 по 26 октября в Пензе. Так что у кировчан еще есть возможность отличиться и улучшить свои результаты.