Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФО
Вчера, 15:07 | Просмотров: 112 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Первые старты сезона на короткой воде стали непростыми для спортсменов. После летних каникул многие еще не вошли в соревновательный ритм. Менее опытным оказалось сложно настроиться на борьбу.
МАРИНА БАРАШКИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я не очень довольна результатами, могла бы намного лучше выступить, надеюсь, в будущем все исправлю. Наверное, я сильно переживала, боялась, поэтому не смогла».
Чемпионат и Первенство области собрали 190 сильнейших пловцов. Среди них - четыре мастера спорта и 14 кандидатов в мастера. Так что ребятам было на кого равняться.
МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Позавчера я плыл 50 на спине, мне не хватило одной десятой до кандидата в мастера спорта, проплыл хорошо, улучшил свой результат, вчера проплыл так себе, устал сильно после первого дня, сегодня настраиваюсь на свою основную дистанцию, коронную - 100 метров на спине».
Максим Алексеев в числе других победителей вошел в сборную области, которая отправится на окружные соревнования. Кроме личного первенства на разных дистанциях, за награды боролись и командами - в
эстафетном плавании.
ТАТЬЯНА ЧМЫРЬ, СУДЬЯ ПО ТЕХНИКЕ:
«У нас четыре стиля по плаванию, и каждый выбирает свой, которым интересней плыть и который лучше получается, например, баттерфляй - самый сложный, физически тяжелый, не у всех он получается, многие от него отказываются. а многие, наоборот, - меньше конкуренция, много возможностей в плавании, поэтому ребята идут с удовольствием».
Соревнования в Чепецке традиционно являются отборочными на Чемпионат и Первенство Приволжского округа, которые пройдут с 23 по 26 октября в Пензе. Так что у кировчан еще есть возможность отличиться и улучшить свои результаты.
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