Кубок области по кикбоксингу во Дворце Единоборств

Поделиться новостью:

Появление одаренных спортсменов в областном кикбоксинге не редкость. Одни проходят долгий путь боевого взросления. Другие становятся грозой соперников за считанные месяцы. К турниру, раскрывающему таланты, по праву относится Кубок области. Он прошел в выходные во Дворце Единоборств.В этот раз церемония открытия Кубка продлилась дольше обычного. В торжественной обстановке вручались удостоверения кандидатов в мастера спорта. Одним из получателей заветных корочек был Андрей Шевчук. Юноша пришел в кикбоксинг всего год назад. Поэтому тренеры называют его не иначе, как феномен. На их памяти еще не было случая, чтобы спортсмен за короткое время смог подобраться к кандидатскому званию. Залог побед, по словам самого бойца, прост. Полная самоотдача на тренировках и соблюдение режима.Прогрессирующая карьера Шевчука пример для остальных. Но все без исключения, кто приходит в кикбоксинг, отдают себе отчет. Медали здесь завоевываются в жесткой борьбе. Будь то лайт-контакт или фулл. Разделы, по которым и проводится областной Кубок.Из года в год он не теряет своей зрелищности. На любой бой спортсмены выходят, как на последний. Кроме опыта и желания победить, в ход идут и новые наработки в технике.Выходить на ринг, по правилам кикбоксинга, можно с 13 лет. Этот возраст подходит и для перехода в К-1, где помимо ударов руками и ногами разрешены удары коленями. Этот раздел в областном кикбоксинге на соревнованиях представлен единичными поединками. Но сейчас региональной федерацией взят курс на подготовку спортсменов соответствующего профиля.Соревновательная практика, получаемая на Кубке, не проходит бесследно для каждого участника. Она указывает бойцам, в каком направлении им стоит развиваться. И самоанализом приходится заниматься не только представителям кировских клубов. В последние годы кикбоксинг на Кубке активно представлен районами.Суммарные результаты дают важную пищу для размышлений тренерам сборной команды. В ее состав проходят победители Кубка. Но открыты двери и для спортсменов, сумевших удивить по ходу турнира. До конца года у всех сборников будет возможность доказать правильность тренерского выбора. В декабре в Санкт-Петербурге пройдет Кубок России в фулл-контакте.