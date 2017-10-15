Кубок области по кикбоксингу во Дворце Единоборств
Вчера, 17:40 | Просмотров: 146 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В этот раз церемония открытия Кубка продлилась дольше обычного. В торжественной обстановке вручались удостоверения кандидатов в мастера спорта. Одним из получателей заветных корочек был Андрей Шевчук. Юноша пришел в кикбоксинг всего год назад. Поэтому тренеры называют его не иначе, как феномен. На их памяти еще не было случая, чтобы спортсмен за короткое время смог подобраться к кандидатскому званию. Залог побед, по словам самого бойца, прост. Полная самоотдача на тренировках и соблюдение режима.
АНДРЕЙ ШЕВЧУК, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО КИКБОКСИНГУ:
«Очень тяжело. Я первую неделю еле ходил. Очень все болело. Очень тяжелые тренировки, но привык».
Прогрессирующая карьера Шевчука пример для остальных. Но все без исключения, кто приходит в кикбоксинг, отдают себе отчет. Медали здесь завоевываются в жесткой борьбе. Будь то лайт-контакт или фулл. Разделы, по которым и проводится областной Кубок.
Из года в год он не теряет своей зрелищности. На любой бой спортсмены выходят, как на последний. Кроме опыта и желания победить, в ход идут и новые наработки в технике.
ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ребята, кто после лайта выходят на ринг, там есть специальные методики, которые позволяют выработать акцентированный удар. Если в лайте кулак летит, не упираясь в цель, то в фулле рука не выпрямляется, а выстреливает».
Выходить на ринг, по правилам кикбоксинга, можно с 13 лет. Этот возраст подходит и для перехода в К-1, где помимо ударов руками и ногами разрешены удары коленями. Этот раздел в областном кикбоксинге на соревнованиях представлен единичными поединками. Но сейчас региональной федерацией взят курс на подготовку спортсменов соответствующего профиля.
АЛЕКСАНДР ПАПУЛОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА:
«Бойцов немного. Сейчас мы начнем развивать их. Ездим как-то одиночно, и о нас мало знают. Будем вывозить ребят. Впереди у нас Кубки России по К-1».
Соревновательная практика, получаемая на Кубке, не проходит бесследно для каждого участника. Она указывает бойцам, в каком направлении им стоит развиваться. И самоанализом приходится заниматься не только представителям кировских клубов. В последние годы кикбоксинг на Кубке активно представлен районами.
ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот Орлов бы выделил. Также, очень хорошо кикбоксинг развивается в Пасегово. Ну и нолинские ребята традиционно хорошо выступают».
Суммарные результаты дают важную пищу для размышлений тренерам сборной команды. В ее состав проходят победители Кубка. Но открыты двери и для спортсменов, сумевших удивить по ходу турнира. До конца года у всех сборников будет возможность доказать правильность тренерского выбора. В декабре в Санкт-Петербурге пройдет Кубок России в фулл-контакте.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
15.10.2017