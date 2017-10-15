Об успехах кировчан в чемпионате Студенческой баскетбольной лиги

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С начала октября взял старт чемпионат Студенческой баскетбольной лиги. Нашу область в нем представляет команда Вятского Государственного Университета. Каких результатов добились кировчане в первых турах?Городом, откуда начался турнирный путь подопечных Алексея Вавилова, стала Казань. Сдвоенные поединки против студентов Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма получились разными по характеру. Если в первом матче хозяева паркета лишь в овертайме сломили сопротивление гостей, то во втором их превосходство было куда убедительнее. Два поражения не сломили кировчан. Уже в следующем туре на выезде ими дважды была обыграна команда Самарского технического университета. Этого же соперник попытался поквитаться с нашими баскетболистами уже в Кирове. Первая попытка у самарцев не привела к нужному результату. Они уступили с разницей в шесть мячей - 73-79.Эмоциональное высказывание главного тренера гостей объясняется статистикой воскресной игры. На большой перерыв кировчане уходили в ранге проигрывающей команды. Третья четверть также была ими проиграна. Но зрителям что-то подсказывало. Хозяева паркета еще не сказали своего последнего слова.Номер 21 это Михаил Бондарев. Один из баскетболистов, входящих в костяк команды ВятГУ. Перед чемпионатом она получила усиление в лице опытных кировских игроков. С неплохой стороны себя показывают и первокурсники, характеризуемые Алексеем Вавиловым как технически одаренные ребята. Сыграл на руку кировчанам и фактор своей площадки. В заключительной десятиминутке они все ближе подбирались к сопернику и смогли вырвать победу 85-81.24 октября нашей команде предстоит провести непростой матч в Ухте. А в пятницу и субботу у нее очередной домашний тур. В соперниках будут знакомые по первым играм баскетболисты из Казани.