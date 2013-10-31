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В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэ

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 96 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэ - в дисциплине ката. Кировская школа считается в этом разделе сильнейший не только в стране, но и в мире.

Кубок России по ката в нашем городе проводится пятый год подряд. И не было ни одного турнира, на котором, хозяева оставались бы за чертой его призеров. Техника каратэ разнообразна. Она не ограничивается только базовыми одиночными ударами и блоками. Есть многочисленные связки из двух, трёх или более действий. Они и составляют комплекс приемов, где нужно держать темп и ритм. Наиболее сложно это делать в командном ката.

В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэВИКТОР ФОМИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ КУБКА РОССИИ:
«Команда выступает как единое целое, как боевая единица. Поэтому, если уровень накала, энергетики у кого-то слабее, то команда не состоится. Вот это самое сложное и самое интересное».
 
Выступления в командном ката отрывали программу Кубка. Трио каратистов поочередно появлялись перед судьями, убеждая их своей техникой, что именно она заслуживает максимальных оценок. Причем, любой сбой в движениях мог снять команду с Кубка. На нем действует система отбора до выхода в финальный круг соревнований.

В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэАЛЕКСЕЙ ГУБАНИЩЕВ, ЧЛЕН КОМАНДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кат великое множество. Разные стили каратэ, разные ката. Ката с одним названием отличается в исполнении в шитокан каратэ и в киокусинкай».
 
Из всех команд-участниц кировская тройка отличалась составом. Партнерами Алексея Губанищева выступали две представительницы прекрасного пола. Одна заслуженный мастер спорта. Другая мастер спорта России. Как раз перед началом Кубка это звание было официально присвоено Губанищеву. И возможно на волне внутреннего подъема спортсмен не позволил себе подвести команду. Кировчане в решающем третьем круге набрали наивысшие баллы, позволившие им уверенно занять первое место.

В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэТАТЬЯНА МЕЛЬНИКОВА. ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КУБКА РОССИИ МАСТЕР СПОРТА ПО КАРАТЭ:
«Были собраны, готовы на сто процентов. Выступили командой, и я считаю, что достойно выступили».

АЛЕКСЕЙ ГУБАНИЩЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА РОССИИ:
«Спасибо нашему сенсею Наталье Константиновне Богдановой. Она вкладывает очень много сил в нашу команду. Мы занимаемся примерно три с половиной года в таком составе. И в этот раз у нас снова получилось».

В командном ката наша команда лишь однажды становилась серебряным призером Кубка. Очередной золотой успех дополнила награда высшего достоинства в одиночных выступлениях. Победу на Кубке праздновала Наталья Богданова. У мужчин бронзу завоевал Алексей Татауров. Но, как и прежде, по числу медалей сравниться с кировчанами смогли их давние и принципиальные оппоненты из команды Москвы.


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