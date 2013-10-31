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В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэ - в дисциплине ката. Кировская школа считается в этом разделе сильнейший не только в стране, но и в мире.Кубок России по ката в нашем городе проводится пятый год подряд. И не было ни одного турнира, на котором, хозяева оставались бы за чертой его призеров. Техника каратэ разнообразна. Она не ограничивается только базовыми одиночными ударами и блоками. Есть многочисленные связки из двух, трёх или более действий. Они и составляют комплекс приемов, где нужно держать темп и ритм. Наиболее сложно это делать в командном ката.Выступления в командном ката отрывали программу Кубка. Трио каратистов поочередно появлялись перед судьями, убеждая их своей техникой, что именно она заслуживает максимальных оценок. Причем, любой сбой в движениях мог снять команду с Кубка. На нем действует система отбора до выхода в финальный круг соревнований.Из всех команд-участниц кировская тройка отличалась составом. Партнерами Алексея Губанищева выступали две представительницы прекрасного пола. Одна заслуженный мастер спорта. Другая мастер спорта России. Как раз перед началом Кубка это звание было официально присвоено Губанищеву. И возможно на волне внутреннего подъема спортсмен не позволил себе подвести команду. Кировчане в решающем третьем круге набрали наивысшие баллы, позволившие им уверенно занять первое место.В командном ката наша команда лишь однажды становилась серебряным призером Кубка. Очередной золотой успех дополнила награда высшего достоинства в одиночных выступлениях. Победу на Кубке праздновала Наталья Богданова. У мужчин бронзу завоевал Алексей Татауров. Но, как и прежде, по числу медалей сравниться с кировчанами смогли их давние и принципиальные оппоненты из команды Москвы.