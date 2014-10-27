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Новости / Спорт

Хоккеисты "Родины" готовятся к старту нового сезона

Вчера, 14:54 | Просмотров: 159 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Считанные дни остаются до начала чемпионата страны по хоккею с мячом. Уже в четверг "Родина" проведет первый календарный матч сезона. А пока команда тренируется на своем стадионе.

Это вторая двухсторонняя игра за последние три дня. Между собой играют основной и молодежный состав "Родины". Игорь Загоскин, конечно же, внимательно следит за главной командой. В это межсезонье в отличие от прошлогоднего она получила достаточную игровую практику. Сыграла на Кубке России и съездила на краткосрочный сбор в Нижний Новгород, где встречалась в контрольных играх со "Стартом". По словам главного тренера, молодыми игроками он остался доволен. Как и новобранцами команды. После просмотра целой группы хоккеистов, тренерский штаб остановил выбор на четырех кандидатурах.

Хоккеисты "Родины" готовятся к старту нового сезонаИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«По-разному мы видим их на тренировках, в играх. Они необходимы нам по позициям, на которых у нас огромные проблемы».

В командных действиях пока наибольшую тревогу у наставника вызывает игра в обороне. От ее надежности и будет зависеть результаты матчей. С учетом возврата к прежней формуле чемпионата, "Родина" на предварительном этапе проведет 26 игр с западными и восточными командами.

Хоккеисты "Родины" готовятся к старту нового сезонаАНДРЕЙ МАУРИ, ДИРЕКТОР ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ХК "РОДИНА":
«Команда будет биться за свое имя. Какое бы не было финансирование, у любого человека, профессионально занимающегося спортом должны быть амбиции. И мы надеемся, что у наших ребят они есть».
 
 
Со вторника "Родина" приступает к детальной подготовке к встрече с первым соперником. Им станет действующий чемпион России и обладатель Кубка страны хабаровский "СКА-Нефтяник". Эксперты и болельщики сходятся во мнении. Против хоккейного гранда у кировчан практически нет шансов. Но предрекаемое поражение не должно выбить "Родину" из равновесия, считает главный тренер.

ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Соперник экзаменатор более чем серьезный. Опять же выявит все наши недостатки. Может это и неплохо. Для того, чтобы нам расти, развиваться это огромнейшее подспорье».
 
 
Стартовый свисток в матче "Родины" со "СКА-Нефтяником" прозвучит в четверг в полседьмого вечера. А в перерыве встречи руководство клуба и его поклонники торжественно проводят из профессионального спорта Вячеслава Бронникова. Одного из лучших хоккеистов "Родины", перешедшего на тренерскую работу в родную ДЮСШ.


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