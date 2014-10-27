Хоккеисты "Родины" готовятся к старту нового сезона
Вчера, 14:54 | Просмотров: 159 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Это вторая двухсторонняя игра за последние три дня. Между собой играют основной и молодежный состав "Родины". Игорь Загоскин, конечно же, внимательно следит за главной командой. В это межсезонье в отличие от прошлогоднего она получила достаточную игровую практику. Сыграла на Кубке России и съездила на краткосрочный сбор в Нижний Новгород, где встречалась в контрольных играх со "Стартом". По словам главного тренера, молодыми игроками он остался доволен. Как и новобранцами команды. После просмотра целой группы хоккеистов, тренерский штаб остановил выбор на четырех кандидатурах.
ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«По-разному мы видим их на тренировках, в играх. Они необходимы нам по позициям, на которых у нас огромные проблемы».
В командных действиях пока наибольшую тревогу у наставника вызывает игра в обороне. От ее надежности и будет зависеть результаты матчей. С учетом возврата к прежней формуле чемпионата, "Родина" на предварительном этапе проведет 26 игр с западными и восточными командами.
АНДРЕЙ МАУРИ, ДИРЕКТОР ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ХК "РОДИНА":
«Команда будет биться за свое имя. Какое бы не было финансирование, у любого человека, профессионально занимающегося спортом должны быть амбиции. И мы надеемся, что у наших ребят они есть».
ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Соперник экзаменатор более чем серьезный. Опять же выявит все наши недостатки. Может это и неплохо. Для того, чтобы нам расти, развиваться это огромнейшее подспорье».
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