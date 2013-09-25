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Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7

Сегодня, 10:37 | Просмотров: 83 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировские регбисты завершают сезон. Для клуба "Трудовые резервы" он выдался тяжелым и насыщенным. Команде пришлось выступать сразу в нескольких турнирах. О заключительной игре расскажет Роман Четвериков.

Федеральная регбийная лига России объединяет в себе любительские клубы. Они разбиты на восемь дивизионов. "Трудовые резервы" играют в "Поволжье" в зоне "Север". Изначально в нее заявилось немало команд. Но уже по ходу чемпионата по разным причинам состав участников начал сокращаться. Тем самым, кировчанам сыграли всего несколько матчей. Это фрагменты встречи с чебоксарским "Молотом". Противостояние происходило на поле в Порошино. И это была редкая возможность для кировчан увидеть жесткую и контактную игру.

Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7АНДРЕЙ СЕРДЕЧНЫХ, КАПИТАН РЕГБИЙНОГО КЛУБА "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ":
«Мы стараемся популяризировать регби в нашем городе. С этой точки зрения неудачно получилось. В не очень сезонный период мы не можем привлечь большое количество болельщиков. Не можем найти поле соответствующее. Вот это огромный минус».
 
Воскресный снегопад и не лучшее состояние газона наложили отпечаток на характер борьбы двух команд. Условия могли сделать схватку травмоопасной. Но к счастью, серьезных повреждений регбистам удалось избежать. Общими усилиями они впечатлили зрителей, ярко атакуя и самоотверженно защищаясь. Как итог, крупный счет. Правда, с большим перевесом в сторону одного из соперников. "Трудовые резервы" выиграли у "Молота" 48-8.

Кировская команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7КРИСТИНА КОКОРИНА, ТРЕНЕР РЕГБИЙНОГО КЛУБА "ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ":
«Самое что положительное, что прогрессируют все команды. Уровень игры в федеральной лиге растет. Но сегодняшняя игра без замечаний».

Окончательное место кировчан в лиге выяснится позже. Но в целом, нынешний регбийный сезон у "Трудовых резервов" вышел со знаком плюс. Команда вошла в число 12 лучших по Кубку России по регби-7. Область также была представлена в финале студенческого чемпионата страны. На подъеме сейчас находится и развитие детского регби. Все это предпосылки к тому, что в недалеком будущем наши команды начнут диктовать противникам свои условия на поле. Ближайшая цель, которая вполне выполнима, это победа в федеральной лиге по регби-7.


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