ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

02 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0869
EURO: 67.6770
Погода в городе Кирове:
вечером:  -1...+1°C
ночью:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

Сегодня, 14:58 | Просмотров: 41 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В нескольких городах России завершились межрегиональные турниры по баскетболу. Все они являлись отборочными на полуфинал Первенства России. Будет ли на этой стадии соревнований представлена наша область?
 
 
Дорогу в полуфинал прокладывали две кировские команды. Обе играли на домашнем паркете. В зале первой спортивной школы. Кроме хозяев соискателями на получение четырех заветных путевок были еще шесть команд. На предварительном этапе серьезную заявку за победу в турнире сделали баскетболисты из Пермского края и республики Удмуртия. У себя в группах они не оставили соперникам ни единого шанса на успех.
Достижения кировчан оказались скромнее. Из трех матчей подопечные Николая Вахонина и Николая Елькина выиграли по одному. Но это одной из команд не помешало выйти в плей-офф, где ее ждала другая неприятность. Из-за травм из игры выбыли лидеры. Их потеря усугубила и без того сложную командную ситуацию.

Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства РоссииНИКОЛАЙ ЕЛЬКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я не знаю с чем это связано. То ли с генетическим фондом. Просто у нас в Кирово-Чепецке нет высоких ребят как в других командах. Баскетбол игра, где ростовые данные имеют не последнее значение. Мы просто проигрываем под щитом».
 
 
В распоряжении Николая Елькина была фактически сборная Кирово-Чепецка, усиленная двумя игроками из Кирса. Последним матчем на турнире для данного коллектива стал утешительный финал за третье место. В соперниках была первая команда Пермского края, неожиданно оступившаяся в стыковой встрече. Разница в классе сказалась на всех статистических показателям. Гости были лучше в точности бросков и в передачах, а также на подборах. Суммарно это привело к общей победе над кировчанами 80-61.

Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства РоссииЮРИЙ БЕЗУКЛАДНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
«Ну честно хотелось побороться в финале за 1-2 место. Но задача минимум по турниру выполнена. Мы попали в четверку, т.е. мы проходим в следующий этап. Ну в принципе в целом я доволен».
 
Кировские юноши вместе со сверстниками соседями тоже идут далее по дистанции Первенства России. Компанию им составят команды республики Удмуртия и еще один представитель Пермского края. Между ними и было золото межрегионального турнира. Удача в финале сопутствовали пермякам, выигравшим у противника 65-49.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кирове идет розыск подозреваемого в краже

15:54 02.11.2017


В Кирове идет розыск подозреваемого в краже

Пришло время разводить мосты

15:47 02.11.2017


Пришло время разводить мосты

В Кирове экстренная стоматология переезжает

14:44 02.11.2017


В Кирове экстренная стоматология переезжает

В Кирово-Чепецке по горячим следам задержали воров

10:44 02.11.2017


В Кирово-Чепецке по горячим следам задержали воров

За неуважение к суду чепчанина ждут обязательные работы

10:38 02.11.2017


За неуважение к суду чепчанина ждут обязательные работы

В Кирове 4 и 7 ноября будет ограничено движение

10:25 02.11.2017


В Кирове 4 и 7 ноября будет ограничено движение

У Митино обнаружена свалка с останками животных (ФОТО)

10:10 02.11.2017


У Митино обнаружена свалка с останками животных (ФОТО)

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

14:58 02.11.2017


Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

14:56 02.11.2017


Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"

14:54 02.11.2017


В Кирове проходит конкурс детского и молодежного творчества "Арт-соло"

Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным

14:52 02.11.2017


Презентация книги "Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным

В Кирове продолжается борьба с нелегальной рекламой

14:50 02.11.2017


В Кирове продолжается борьба с нелегальной рекламой

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Звездочки баскетбола

27.12.2010


Звездочки баскетбола

Чепецкие баскетболисты - победители Зонального этапа первенства России

15.12.2014


Чепецкие баскетболисты - победители Зонального этапа первенства России

Кировские дзюдоистки взяли серебро на Первенстве ПФО

20.04.2016


Кировские дзюдоистки взяли серебро на Первенстве ПФО

Финал всероссийского турнира по баскетболу

13.11.2014


Финал всероссийского турнира по баскетболу

Кировчане - претенденты на звание «Лучший сантехник Урала-2014»

21.11.2014


Кировчане - претенденты на звание «Лучший сантехник Урала-2014»

Баскетбол

30.04.2013


Баскетбол

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

20.10.2017


В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

Открытие Циолковских чтений в Кирове

23.10.2017


Открытие Циолковских чтений в Кирове

Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"

19.10.2017


Представители оборонного ведомства прибыли в Киров, чтобы изучить ГИС "Лес"

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх