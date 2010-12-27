Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России
Сегодня, 14:58 | Просмотров: 41 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Дорогу в полуфинал прокладывали две кировские команды. Обе играли на домашнем паркете. В зале первой спортивной школы. Кроме хозяев соискателями на получение четырех заветных путевок были еще шесть команд. На предварительном этапе серьезную заявку за победу в турнире сделали баскетболисты из Пермского края и республики Удмуртия. У себя в группах они не оставили соперникам ни единого шанса на успех.
Достижения кировчан оказались скромнее. Из трех матчей подопечные Николая Вахонина и Николая Елькина выиграли по одному. Но это одной из команд не помешало выйти в плей-офф, где ее ждала другая неприятность. Из-за травм из игры выбыли лидеры. Их потеря усугубила и без того сложную командную ситуацию.
НИКОЛАЙ ЕЛЬКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я не знаю с чем это связано. То ли с генетическим фондом. Просто у нас в Кирово-Чепецке нет высоких ребят как в других командах. Баскетбол игра, где ростовые данные имеют не последнее значение. Мы просто проигрываем под щитом».
ЮРИЙ БЕЗУКЛАДНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
«Ну честно хотелось побороться в финале за 1-2 место. Но задача минимум по турниру выполнена. Мы попали в четверку, т.е. мы проходим в следующий этап. Ну в принципе в целом я доволен».
Кировские юноши вместе со сверстниками соседями тоже идут далее по дистанции Первенства России. Компанию им составят команды республики Удмуртия и еще один представитель Пермского края. Между ними и было золото межрегионального турнира. Удача в финале сопутствовали пермякам, выигравшим у противника 65-49.
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