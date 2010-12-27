Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

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Дорогу в полуфинал прокладывали две кировские команды. Обе играли на домашнем паркете. В зале первой спортивной школы. Кроме хозяев соискателями на получение четырех заветных путевок были еще шесть команд. На предварительном этапе серьезную заявку за победу в турнире сделали баскетболисты из Пермского края и республики Удмуртия. У себя в группах они не оставили соперникам ни единого шанса на успех.

Достижения кировчан оказались скромнее. Из трех матчей подопечные Николая Вахонина и Николая Елькина выиграли по одному. Но это одной из команд не помешало выйти в плей-офф, где ее ждала другая неприятность. Из-за травм из игры выбыли лидеры. Их потеря усугубила и без того сложную командную ситуацию.

«Я не знаю с чем это связано. То ли с генетическим фондом. Просто у нас в Кирово-Чепецке нет высоких ребят как в других командах. Баскетбол игра, где ростовые данные имеют не последнее значение. Мы просто проигрываем под щитом».

В нескольких городах России завершились межрегиональные турниры по баскетболу. Все они являлись отборочными на полуфинал Первенства России. Будет ли на этой стадии соревнований представлена наша область?В распоряжении Николая Елькина была фактически сборная Кирово-Чепецка, усиленная двумя игроками из Кирса. Последним матчем на турнире для данного коллектива стал утешительный финал за третье место. В соперниках была первая команда Пермского края, неожиданно оступившаяся в стыковой встрече. Разница в классе сказалась на всех статистических показателям. Гости были лучше в точности бросков и в передачах, а также на подборах. Суммарно это привело к общей победе над кировчанами 80-61.Кировские юноши вместе со сверстниками соседями тоже идут далее по дистанции Первенства России. Компанию им составят команды республики Удмуртия и еще один представитель Пермского края. Между ними и было золото межрегионального турнира. Удача в финале сопутствовали пермякам, выигравшим у противника 65-49.