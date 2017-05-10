В Кирове прошел традиционный турнир по бильярду, посвященный Дню сотрудников ОВД

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«Сегодня будет и победитель, будут призеры. Но самое главное, сегодня точно не будет проигравших. У всех будет хорошее настроение, общение».

«Эта игра более понятна для большинства людей. Сбил, шар упал, это считается забитый шар. И она немножко побыстрее. Уровень игроков не профессиональный, то партии могут затянуться по времени. Эта игра более простая и более быстрая».

«Я с первого раза, как пришел стал участвовать. Были разные результаты. У нас они из года в год улучшаются. У нас постоянно идет смена победителей».

«Вы знаете, наши коллеги из других регионов пытаются проводить подобные мероприятия. Но, к сожалению, это не приживается. Не получается у них проводить такие традиционные мероприятия как в Кировской области».

В Кирове прошел традиционный турнир по бильярду, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел.Этот спортивно-боевой строй ежегодно принимает в свои ряды новобранцев. Подсчитано, за годы проведения турнира число его участников выросло вдвое. Более того, бильярд успел стать для силовиков не просто разрядкой, а настоящей игрой.Рубить с плеча новички не решаются. Лишь единицы сразу вступают на турнирный путь. Остальные же предпочитают поиграть мысленно. Так сказать, провести бильярдное расследование - стоит им или нет браться за кий. Но если же принимается решение об участии, то игрок соприкасается с одной из разновидностей игры в русский бильярд. А именно, со свободной пирамидой.За турнирную победу за бильярдными столами борьба, как обычно, шла целых два дня. И в каждом, главным судьей отмечалось спокойствие, с которым мастер готовится к удару, уверенность и точность каждого движения руки и тонкий интеллект, позволяющий правильно просчитать комбинацию. Именно в силу этих особенностей бильярд так близок по духу всем участникам.Техническое и тактическое изящество, умение игрока управлять своими эмоциями и знание особого этикета игры - все это в сочетании является необходимым условием победы. Культура бильярдного поединка предполагает, что все его участники, включая зрителей, создают атмосферу спортивного праздника. Нынче он был проведен уже в 24-й раз.По мнению участников и гостей турнира, соревнования прошли на высоком уровне и послужили дальнейшим шагом в развитии бильярдного спорта среди бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов. В следующий раз они по традиции встретятся за игровыми столами в преддверии Дня Победы.