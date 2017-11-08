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Кировская "Родина" неудачно стартовала в чемпионате страны

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 97 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Для хоккеистов "Родины" старт нового сезона сложился весьма неудачно. В соперники достались две сильнейшие команды России. Чемпиону страны "СКА-Нефтянику" кировчане уступили 1-4. Следом обновленную "Родину" проверила на прочность иркутская "Байкал-Энергии".

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата приехал в Киров с тремя набранными очками. В матче против "Старта" иркутяне решили поставленную задачу уже после первого тайма. Вкатывание в игру с "Родиной" у гостей началось с непредвиденной ситуации. Хозяева на третьей минуте повели в счете и казалось, что восстановить равновесие для "Байкала" вопрос времени. Но оно шло, а результат на табло не менялся.

Кировская "Родина" неудачно стартовала в чемпионате страныАНДРЕЙ ПАШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ":
«Надо отдать должное сопернику. Он хорошо и самоотверженно оборонялся. Мы строили игру через угловые. По первому тайму их было много, но мы их не реализовали».
 
 
Болельщикам было даже не привычно видеть как все атаки "Байкала" разбивались об оборону "Родины". Ее выстраивание для главного тренера кировчан перед чемпионатом стояло в приоритете. Игорю Загоскину за короткий отрезок удалось найти подходящий вариант защиты. Игрок, получающий мяч, тут же привлекает к себе внимание двух-трёх игроков соперника. Тактические ходы предусматривали и переход на чужую половину поля. В одном из эпизодов "Родина" воспользовалась шансом и удвоила преимущество. Правда, ответные голы "Байкала" в отличие от первого половины встречи не заставили себя ждать. К 58-й минуте кировчане уже проигрывали 2-3.

Кировская "Родина" неудачно стартовала в чемпионате страныДМИТРИЙ ГРИШИН, НАПАДАЮЩИЙ ХК "РОДИНА":
«Может где-то не хватило концентрации, может соперник индивидуально силен. Это спорт. Невозможно предугадать, как развернется ситуация. Но мы играли достойно, чуть-чуть не дотерпели в этих моментах».
 
 
В последующем, гости еще раз накажут "Родину" за ошибку. Но на большее их не хватило. Как и в концовке матча со "СКА-Нефтяником", наши хоккеисты попытались огрызнуться. Но нынешнее состояние команды не позволяет пока делать ей победные камбэки. Результаты пусть и отрицательные, но вселяющие определенный оптимизм. По крайней мере, так это представляется наставнику "Родины".

Кировская "Родина" неудачно стартовала в чемпионате страныИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Сейчас бы хотелось подумать, таким образом, мы атаковать будем. Атакующие действия надо разбирать, наигрывать. Но пока по итогам двух матчей с флагманами российского хоккея, считаю, мы сыграли довольно не плохо».
 
 
Трехматчевую домашнюю серию игр "Родина" завершит в субботу. 11 ноября она будет принимать нижегородский "Старт", у которого, как и у кировчан, пока стоит ноль в графе набранные очки.


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