Кировская "Родина" неудачно стартовала в чемпионате страны
Сегодня, 10:11 | Просмотров: 97 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Серебряный призер прошлогоднего чемпионата приехал в Киров с тремя набранными очками. В матче против "Старта" иркутяне решили поставленную задачу уже после первого тайма. Вкатывание в игру с "Родиной" у гостей началось с непредвиденной ситуации. Хозяева на третьей минуте повели в счете и казалось, что восстановить равновесие для "Байкала" вопрос времени. Но оно шло, а результат на табло не менялся.
АНДРЕЙ ПАШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ":
«Надо отдать должное сопернику. Он хорошо и самоотверженно оборонялся. Мы строили игру через угловые. По первому тайму их было много, но мы их не реализовали».
ДМИТРИЙ ГРИШИН, НАПАДАЮЩИЙ ХК "РОДИНА":
«Может где-то не хватило концентрации, может соперник индивидуально силен. Это спорт. Невозможно предугадать, как развернется ситуация. Но мы играли достойно, чуть-чуть не дотерпели в этих моментах».
ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Сейчас бы хотелось подумать, таким образом, мы атаковать будем. Атакующие действия надо разбирать, наигрывать. Но пока по итогам двух матчей с флагманами российского хоккея, считаю, мы сыграли довольно не плохо».
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