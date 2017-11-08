Кировская "Родина" неудачно стартовала в чемпионате страны

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«Надо отдать должное сопернику. Он хорошо и самоотверженно оборонялся. Мы строили игру через угловые. По первому тайму их было много, но мы их не реализовали».

«Может где-то не хватило концентрации, может соперник индивидуально силен. Это спорт. Невозможно предугадать, как развернется ситуация. Но мы играли достойно, чуть-чуть не дотерпели в этих моментах».

«Сейчас бы хотелось подумать, таким образом, мы атаковать будем. Атакующие действия надо разбирать, наигрывать. Но пока по итогам двух матчей с флагманами российского хоккея, считаю, мы сыграли довольно не плохо».

Для хоккеистов "Родины" старт нового сезона сложился весьма неудачно. В соперники достались две сильнейшие команды России. Чемпиону страны "СКА-Нефтянику" кировчане уступили 1-4. Следом обновленную "Родину" проверила на прочность иркутская "Байкал-Энергии".Серебряный призер прошлогоднего чемпионата приехал в Киров с тремя набранными очками. В матче против "Старта" иркутяне решили поставленную задачу уже после первого тайма. Вкатывание в игру с "Родиной" у гостей началось с непредвиденной ситуации. Хозяева на третьей минуте повели в счете и казалось, что восстановить равновесие для "Байкала" вопрос времени. Но оно шло, а результат на табло не менялся.Болельщикам было даже не привычно видеть как все атаки "Байкала" разбивались об оборону "Родины". Ее выстраивание для главного тренера кировчан перед чемпионатом стояло в приоритете. Игорю Загоскину за короткий отрезок удалось найти подходящий вариант защиты. Игрок, получающий мяч, тут же привлекает к себе внимание двух-трёх игроков соперника. Тактические ходы предусматривали и переход на чужую половину поля. В одном из эпизодов "Родина" воспользовалась шансом и удвоила преимущество. Правда, ответные голы "Байкала" в отличие от первого половины встречи не заставили себя ждать. К 58-й минуте кировчане уже проигрывали 2-3.В последующем, гости еще раз накажут "Родину" за ошибку. Но на большее их не хватило. Как и в концовке матча со "СКА-Нефтяником", наши хоккеисты попытались огрызнуться. Но нынешнее состояние команды не позволяет пока делать ей победные камбэки. Результаты пусть и отрицательные, но вселяющие определенный оптимизм. По крайней мере, так это представляется наставнику "Родины".Трехматчевую домашнюю серию игр "Родина" завершит в субботу. 11 ноября она будет принимать нижегородский "Старт", у которого, как и у кировчан, пока стоит ноль в графе набранные очки.