В Кирове стартовал Кубок города по плаванию
Сегодня, 14:58 | Просмотров: 76 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кубок города для "Быстрицы" соревнование не рядовое. Пять лет назад именно с них начались официальные старты в новом бассейне после его открытия. Тогда же впервые была опробована система проведения заплывов на большой воде. Но в одном только Кубок сохранил свои традиции. Это большое число спортсменов, участвующих в нем от 9 до 17 лет. Их обычно набирается более пятисот.
К самой многочисленной команде относятся хозяева дорожек. Помимо них, на Кубке к победе ежегодно стремятся пловцы из соседних регионов. Называя его одним из любимых соревнований в сезоне.
ЮРИЙ ГОЛИКОВ, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ (Г.ИЖЕВСК):
«Доброжелательная атмосфера, прекрасный бассейн, быстрая вода, хороший тренерский состав, который всегда встречают, помогают. Этим очень нравится».
Программа заплывов на Кубке не меняется. 20-ть дистанций для различных возрастных групп. Первые награды были разыграны среди классических спринтеров на 50-ти метрах вольным стилем. У девушек быстрее всех ее преодолела Екатерина Майшева из Ижевска. Сильнейший заплыв у юношей мог стать чисто кировским. Если бы не Вячеслав Одиноков. Представитель Удмуртии оказался единственным, кто заявился составить им конкуренцию. Кроль для спортсмена в приоритете.
ВЯЧЕСЛАВ ОДИНОКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (Г.ИЖЕВСК):
«Мне нравится плавать полтинники, 100, 20 метров. Можно посоревноваться. Скорости высокие, не как на других способах».
ИВАН БЫСТРУХИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ КУБКА ГОРОДА ПО ПЛАВАНИЮ:
«У старших ребят прошел чемпионат округа. Через неделю ребята уезжают на чемпионат России в Казань. Поэтому, сезон уже в самом разгаре».
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