В Кирове стартовал Кубок города по плаванию

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«Мне нравится плавать полтинники, 100, 20 метров. Можно посоревноваться. Скорости высокие, не как на других способах».

«У старших ребят прошел чемпионат округа. Через неделю ребята уезжают на чемпионат России в Казань. Поэтому, сезон уже в самом разгаре».

Киров подхватил эстафету от Кирово-Чепецка. После серии соревнований, проведенных в бассейне "Олимпия", пловцы переместились под крышу "Быстрицы". Там стартовал Кубок города по плаванию.Кубок города для "Быстрицы" соревнование не рядовое. Пять лет назад именно с них начались официальные старты в новом бассейне после его открытия. Тогда же впервые была опробована система проведения заплывов на большой воде. Но в одном только Кубок сохранил свои традиции. Это большое число спортсменов, участвующих в нем от 9 до 17 лет. Их обычно набирается более пятисот.К самой многочисленной команде относятся хозяева дорожек. Помимо них, на Кубке к победе ежегодно стремятся пловцы из соседних регионов. Называя его одним из любимых соревнований в сезоне.Программа заплывов на Кубке не меняется. 20-ть дистанций для различных возрастных групп. Первые награды были разыграны среди классических спринтеров на 50-ти метрах вольным стилем. У девушек быстрее всех ее преодолела Екатерина Майшева из Ижевска. Сильнейший заплыв у юношей мог стать чисто кировским. Если бы не Вячеслав Одиноков. Представитель Удмуртии оказался единственным, кто заявился составить им конкуренцию. Кроль для спортсмена в приоритете.Улучшить результат и постараться выиграть медаль. Эту задачу перед собой ставят практически все пловцы. Кировчане не исключение. В стартовый день Кубка наши спортсмены неоднократно приплывали к финишу первыми. Показывая, что к домашнему соревнованию они подошли в неплохой форме.Особенность Кубка в том, что его победители определяются по сумме очков, набранных на трех дистанциях. Поэтому, пловцы привычно подбирают для себя лучшие варианты для достижения успеха. Благоволит им и время. Розыгрыш Кубка города длится три дня и завершится в субботу.