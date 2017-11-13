В Кирове прошли соревнования любителей экстремального туризма "Вятский Лось"

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В Кировской области завершились экстрим-соревнования "Вятский Лось - Лига Спасателей. В этом году состязания проходили под эгидой МЧС.Вятский Лось - лига спасателей - по своей сути симбиоз легендарных соревнований по спортивному туризму и пожарно-спасательной работы. Сотрудничество Кировского управления МЧС с организаторами Вятского лося началось много лет назад и теперь переросло в объединенные состязания.Официальное открытие начали с показательных выступлений. Все, что происходит на тренировочном поле - для спасателей ежедневная работа. Управление пожарными машинами, квадрациклами, проверка точности тушения, и эвакуация пострадавших из высоких зданий.Большая часть этих навыков будет проверяться и во время состязаний. Однако, в этом году, соревнования нацелены на проверку навыков работы не в городской, а в природной среде.Преемственность туристских соревнований Вятский лось отразится не только на заданиях, но и на составах команд. Каждая из них укомплектована четырьмя сотрудниками МЧС и одним гражданским лицом - профессиональным туристом. При этом, гендерного разделения нет.Начало соревнований запланировано на утро субботы 10го ноября. Участников ожидает 20ти километровый маршрут и более 30ти этапов аварийно-спасательного направления, спортивного туризма и выживания в природной среде.