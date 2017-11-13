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В Кирове прошли соревнования любителей экстремального туризма "Вятский Лось"

Вчера, 10:20 | Просмотров: 190 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кировской области завершились экстрим-соревнования "Вятский Лось - Лига Спасателей. В этом году состязания проходили под эгидой МЧС.

Вятский Лось - лига спасателей - по своей сути симбиоз легендарных соревнований по спортивному туризму и пожарно-спасательной работы. Сотрудничество Кировского управления МЧС с организаторами Вятского лося началось много лет назад и теперь переросло в объединенные состязания.

В Кирове прошли соревнования любителей экстремального туризма "Вятский Лось"МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2014м году впервые наша команда главного управления в составе трех команд на Вятском лосе представили и впервые выступили. В 2015 году в соревнованиях приняли участие уже 6 команд кировских спасателей, и одна команда из республики Марий-Эл, команды выступили на высоком профессиональном уровне и заняли призовые места».

Официальное открытие начали с показательных выступлений. Все, что происходит на тренировочном поле - для спасателей ежедневная работа. Управление пожарными машинами, квадрациклами, проверка точности тушения, и эвакуация пострадавших из высоких зданий.

- Внутри здания закрепляется 2 веревки со спусковыми устройствами. Спуск контролируют 2 спасателя, к носилкам пристегнут спасатель. Он контролирует состояние пострадавшего и положение носилок относительно стены.

Большая часть этих навыков будет проверяться и во время состязаний. Однако, в этом году, соревнования нацелены на проверку навыков работы не в городской, а в природной среде.

В Кирове прошли соревнования любителей экстремального туризма "Вятский Лось"ВИКТОР ТЮРИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году, так как данные соревнования проводятся под эгидой ГУ МЧС России по Кировской области, но, не забывая традиций проводимых подобных соревнований в течение многих лет, мы акцент сделали на проведение аварийно-спасательных работ в природной среде. Конечно, мы не забываем элементы спортивного туризма, не забываем элементы поиска природной среде потеряшек, так называемых. То есть это люди, которые потерялись, но акцент все равно сделан на аварийно-спасательные работы».

Преемственность туристских соревнований Вятский лось отразится не только на заданиях, но и на составах команд. Каждая из них укомплектована четырьмя сотрудниками МЧС и одним гражданским лицом - профессиональным туристом. При этом, гендерного разделения нет.

В Кирове прошли соревнования любителей экстремального туризма "Вятский Лось"ЛЮБОВЬ ПОЛОВНИКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну, физически, поскольку я тренируюсь, бегаю, выступаю на турслетах - то есть туристские навыки у меня уже имеются. Это спуски, подъемы, навесные, параллельные перила. Не знаю, что нам приготовили судьи. Посмотрим на соревнованиях».

Начало соревнований запланировано на утро субботы 10го ноября. Участников ожидает 20ти километровый маршрут и более 30ти этапов аварийно-спасательного направления, спортивного туризма и выживания в природной среде.


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