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В Кирове завершились экстремальные соревнования спасателей "Вятский лось"

Вчера, 10:13 | Просмотров: 167 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Выжить в суровых условиях Вятской природы. В Кирове завершились экстремальные соревнования спасателей "Вятский лось". Как участники справились со сложными заданиями?
 
 
- Включайтесь в аппараты.

Команда спасателей из Вятских Полян готовится к заданию "Поиск пострадавшего в задымленном помещении". И, если в реальной такой ситуации сквозь столб дыма хоть что-то увидеть можно, то на соревнованиях участники работают абсолютно вслепую.

Цель этого этапа - выявить лучшее звено Газодымозащитной службы, а также дальнейшее совершенствование профессиональной подготовки.

- У вас какие замечания были? Разрыв звена ГЗДС. Зашли звеном, обратно вышли тоже звеном.

Несмотря на замечания, команда с заданием справилась за 7 минут 30 секунд. И среди всех участников это не худший показатель. Времени на обсуждения нет: смотрят в маршрутную карту и спешат на следующий этап.

В Кирове завершились экстремальные соревнования спасателей "Вятский лось"АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В целом на соревнования "Вятский лось" около 40 этапов, большинство - на открытом воздухе. Например, сейчас мы демонстрируем владение квадрациклом. Знаете, это было немного страшно, но, когда знаешь, что работает профессионал своего дела, и мы не задели ни одной ветки, то это здорово».

Впервые сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по спортивному туризму "Вятский лось" три года назад. Были сомнения, что наша команда не справится с жесткими экстремальными заданиями, но кировские спасатели не только дошли до финиша, а еще стали призерами.

В Кирове завершились экстремальные соревнования спасателей "Вятский лось"МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы тогда поняли, что эти соревнования близки по духу к профессии спасатель. Все их действия происходят в природной среде».

В этом году впервые соревнования синтезируют задания пожарно-спасательной направленности и по спортивному туризму. Это отразилось и на составах команд: каждая из них укомплектована четырьмя сотрудниками МЧС и одним гражданским лицом - профессиональным туристом.

МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Люди не знают, какое их ждет задание. То есть домашней заготовки быть не может».

Какая подготовка, когда на счету жизни людей. При ДТП один пострадавший вылетел через окно автомобиля, водитель находится в транспорте.

- Пострадавший, который внизу, у него травмы шеи и правого бедра.

Задача спасателей эвакуировать пострадавших и доставить на скорую помощь. Конечно, это очередной этап соревнований, где организаторы заранее все подготовили, но для участников это практика, которая так необходима в их работе.

В Кирове завершились экстремальные соревнования спасателей "Вятский лось"НИКОЛАЙ БАРАНОВ, СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР-ПОЖАРНЫЙ:
«Для меня сложности не было. Я действующий капитан сборной СПЧ. Единственное, что состав у нас другой, ребятам было сложно, но они справились».

Соревнования удались. Несмотря на относительно благоприятную погоду, дистанция была сложная. Участники стойко преодолели водные этапы, изнуряющие пешие переходы. Почетное первое место заняла сборная 6-го отряда Федеральной противопожарной службы из Котельнича.


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