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Выжить в суровых условиях Вятской природы. В Кирове завершились экстремальные соревнования спасателей "Вятский лось". Как участники справились со сложными заданиями?Команда спасателей из Вятских Полян готовится к заданию "Поиск пострадавшего в задымленном помещении". И, если в реальной такой ситуации сквозь столб дыма хоть что-то увидеть можно, то на соревнованиях участники работают абсолютно вслепую.Цель этого этапа - выявить лучшее звено Газодымозащитной службы, а также дальнейшее совершенствование профессиональной подготовки.Несмотря на замечания, команда с заданием справилась за 7 минут 30 секунд. И среди всех участников это не худший показатель. Времени на обсуждения нет: смотрят в маршрутную карту и спешат на следующий этап.Впервые сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по спортивному туризму "Вятский лось" три года назад. Были сомнения, что наша команда не справится с жесткими экстремальными заданиями, но кировские спасатели не только дошли до финиша, а еще стали призерами.В этом году впервые соревнования синтезируют задания пожарно-спасательной направленности и по спортивному туризму. Это отразилось и на составах команд: каждая из них укомплектована четырьмя сотрудниками МЧС и одним гражданским лицом - профессиональным туристом.Какая подготовка, когда на счету жизни людей. При ДТП один пострадавший вылетел через окно автомобиля, водитель находится в транспорте.Задача спасателей эвакуировать пострадавших и доставить на скорую помощь. Конечно, это очередной этап соревнований, где организаторы заранее все подготовили, но для участников это практика, которая так необходима в их работе.Соревнования удались. Несмотря на относительно благоприятную погоду, дистанция была сложная. Участники стойко преодолели водные этапы, изнуряющие пешие переходы. Почетное первое место заняла сборная 6-го отряда Федеральной противопожарной службы из Котельнича.