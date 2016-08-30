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В Кирове набирает популярность новый вид спорта - функциональное многоборье

Вчера, 15:21 | Просмотров: 166 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В нашей области набирает популярность один из самых молодых видов спорта в России. Хотя, соревнуясь в нем на турнирах, спортсмены долго приходят в себя после выступления. Ради чего атлеты готовы терпеть и идти до конца?

Звучит команда "Старт" и первая группа начинает работать с гантелями. Этот снаряд уже через пару минут покажет кто, на что способен в функциональном многоборье. В нем используются многосуставные, энергоёмкие движения, которые объединяются в беспрерывный комплекс упражнений. На первое из них давалось 7 минут, включая подходы к перекладине и прыжки на скакалке. О наборе испытаний участники узнали за неделю до проведения соревнований. Подготовка к ним у них шла в привычном темпе и с учетом того, что местом проведения было выбрано закрытое помещение.

В Кирове набирает популярность новый вид спорта - функциональное многоборьеАННА НИКУЛИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Свежий воздух в зависимости от погоды. Если жарко будет тяжело. Если погода без солнышка, намного легче, чем зале».
 
 
Насколько ты физически развит, решили проверить 22 атлета. Всем не привыкать к тяжелым нагрузкам на тренировках. А вот показать их результат на публике задача не из легких. Три турнирных задания с разным лимитом времени. Последнее связано с рывком штанги с добавлением двух силовых приседаний. К тому же, судьи придирчиво смотрят за техникой выполнения движений. Но сходы с дистанции в погоне за призовые места здесь практически исключены. Каждый пришел на турнир, чтобы пройти его до конца.

В Кирове набирает популярность новый вид спорта - функциональное многоборьеАЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Решился потому что здесь и выносливость и сила. Я пришел из тяжелой атлетики».
 
 
Турнир принципиально отличается от предыдущих тем, что функциональное многоборье с октября стало в России признанным видом спорта. Поэтому, соревновательные задания по правилам усложнились, но не потеряли в своей привлекательности для почитателей данного вида силового экстрима.

В Кирове набирает популярность новый вид спорта - функциональное многоборьеСЕРГЕЙ ЛОВКОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГОБОРЬЯ:
«Теперь не будет разделения на А, Б и С. Сейчас все атлеты выступают в одной категории. Это особенность данного турнира. Ранее они у нас делились».
 
 
Еще одной отличительной чертой состязания был его предназначение. Оно служило региональным отборочным этапом на Кубок России по функциональному многоборью, который состоится в январе в Москве. Туда поедут два победителя, сумевшие набрать максимальное число баллов среди мужчин и женщин.


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