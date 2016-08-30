В Кирове набирает популярность новый вид спорта - функциональное многоборье
Вчера, 15:21 | Просмотров: 166 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Звучит команда "Старт" и первая группа начинает работать с гантелями. Этот снаряд уже через пару минут покажет кто, на что способен в функциональном многоборье. В нем используются многосуставные, энергоёмкие движения, которые объединяются в беспрерывный комплекс упражнений. На первое из них давалось 7 минут, включая подходы к перекладине и прыжки на скакалке. О наборе испытаний участники узнали за неделю до проведения соревнований. Подготовка к ним у них шла в привычном темпе и с учетом того, что местом проведения было выбрано закрытое помещение.
АННА НИКУЛИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Свежий воздух в зависимости от погоды. Если жарко будет тяжело. Если погода без солнышка, намного легче, чем зале».
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Решился потому что здесь и выносливость и сила. Я пришел из тяжелой атлетики».
СЕРГЕЙ ЛОВКОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГОБОРЬЯ:
«Теперь не будет разделения на А, Б и С. Сейчас все атлеты выступают в одной категории. Это особенность данного турнира. Ранее они у нас делились».
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