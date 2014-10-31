Занятия физкультурой для пенсионеров в спортивной школе "Юность"
Сегодня, 10:45 | Просмотров: 141 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Настоящая физкультура, да и тренер - профессионал. И, кажется, что эти бабушки знают о жизни что-то очень важное, куда более важное, чем дедушки, которых в зале почти нет. Их желание жить и действовать просто поражает. Летом, в садово-огородный сезон, они работают на земле, чтобы прокормить не только себя, но и всех своих детей и внуков, а с сентября по апрель занимаются здесь, чтобы не потерять форму.
ВАЛЕНТИНА КАРАСЁВА, ПЕНСИОНЕРКА:
«Я после занятий прекрасно себя чувствую, все болезни ушли, бегать начала, и сердечные болезни тоже ушли».
Занятия проходят уже 5 лет, с тех пор как открылся спорткомплекс. Многие женщины здесь сдружились, устраивают вместе пикники, ходят еще и в бассейн.
Самое главное, что физкультурой можно заниматься неподалеку от дома и совершенно бесплатно, время аренды спортзала и услуги тренера оплачиваются из бюджета и спонсорами.
ОЛЬГА МАРКИНА, ПЕНСИОНЕРКА:
«Я хочу обратиться к пенсионерам, которые сейчас сидят дома на диванах, не знают, чем занять себя, ходят по поликлиникам, сидят в очередях, - "Бросайте это бесполезное дело, идите все в спортзал».
Добавим, что занятия проводятся в понедельник, среду и пятницу с 11 утра. Главное условие для участия - вам должно быть больше 55 лет.
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