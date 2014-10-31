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Новости / Спорт

Занятия физкультурой для пенсионеров в спортивной школе "Юность"

Сегодня, 10:45 | Просмотров: 141 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сюжет для тех кто, несмотря на возраст, молод духом. В спортивной школе "Юность" пенсионеры-энтузиасты открыли клуб "55 плюс", в котором можно бесплатно заниматься физкультурой.
 
 
Занятия длятся всего 45 минут, как школьный урок, но и этого достаточно, если ходить на них по расписанию, чтобы быть в отличной форме. Сперва ходьба по кругу, потом упражнения на руки, ноги, суставы, растяжка, упражнения для спины и пресса.

Настоящая физкультура, да и тренер - профессионал. И, кажется, что эти бабушки знают о жизни что-то очень важное, куда более важное, чем дедушки, которых в зале почти нет. Их желание жить и действовать просто поражает. Летом, в садово-огородный сезон, они работают на земле, чтобы прокормить не только себя, но и всех своих детей и внуков, а с сентября по апрель занимаются здесь, чтобы не потерять форму.

Занятия физкультурой для пенсионеров в спортивной школе "Юность"ВАЛЕНТИНА КАРАСЁВА, ПЕНСИОНЕРКА:
«Я после занятий прекрасно себя чувствую, все болезни ушли, бегать начала, и сердечные болезни тоже ушли».

Занятия проходят уже 5 лет, с тех пор как открылся спорткомплекс. Многие женщины здесь сдружились, устраивают вместе пикники, ходят еще и в бассейн.

Самое главное, что физкультурой можно заниматься неподалеку от дома и совершенно бесплатно, время аренды спортзала и услуги тренера оплачиваются из бюджета и спонсорами.

Занятия физкультурой для пенсионеров в спортивной школе "Юность"ОЛЬГА МАРКИНА, ПЕНСИОНЕРКА:
«Я хочу обратиться к пенсионерам, которые сейчас сидят дома на диванах, не знают, чем занять себя, ходят по поликлиникам, сидят в очередях, - "Бросайте это бесполезное дело, идите все в спортзал».

Добавим, что занятия проводятся в понедельник, среду и пятницу с 11 утра. Главное условие для участия - вам должно быть больше 55 лет.


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