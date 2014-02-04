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Первенство города по рукопашному бою во Дворце Единоборств

Вчера, 17:47 | Просмотров: 161 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Рукопашный бой в области обретает былую силу. Подтверждением этому косвенно стало прошедшее во Дворце Единоборств Первенство города. Турнир предназначен, прежде всего, для получения боевой соревновательной практики среди начинающих спортсменов. Им в пример ставят рукопашников, которые в скором времени могут вернуть славные традиции этого вида спорта в нашем регионе.

Городской турнир собирает большое число военно-патриотических клубов, серьезно относящихся к воспитанию ребят в духе силы и мужества. Возраст от 12 до 17 лет в этом плане самый подходящий, считают наставники. Помимо характера, они формируют и спортивную личность. Ведь данный вид единоборств весьма популярен в области. Хотя в недалеком прошлом рукопашный бой переживал период упадка. Но сейчас наблюдается обратная картина. Особенно в части подготовки бойцов.

Первенство города по рукопашному бою во Дворце ЕдиноборствОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Молодежь подключается. Для примера, Абубакр Раджабов, он не только выступает по взрослым, но и начинает тренировать детишек».
 
 
Укрепление тренерского состава один из положительных моментов в развитии регионального рукопашного боя. Ведь, заниматься с детьми начинают не просто опытные спортсмены. Многие по-прежнему добиваются серьезных успехов на окружных и российских соревнованиях. К тому же, данное спортивное единоборство вышло на международный уровень.

Первенство города по рукопашному бою во Дворце ЕдиноборствНИКОЛАЙ БАННИКОВ, ТРЕНЕР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«В этом году впервые провели Первенство мира среди девушек 16-17 лет. Надеемся, если наши девушки выиграют Россию, то они попадут на Первенство мира».
 
 
Титул мирового чемпиона или чемпионки более чем заряжает молодежь на победы. Появляется стимул, ради которого они готовы повысить уровень своего мастерства. Так, например, решила сделать Ирина Черезова. Девушка известна как серебряный призер Первенства Европы по боксу. Но ее карьера как раз начиналась с рукопашки. Где она увидела для себя новые перспективы.

Первенство города по рукопашному бою во Дворце ЕдиноборствИРИНА ЧЕРЕЗОВА, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО БОКСУ:
«Ну, мне нравиться бороться и удары ногами. А бокс что тебе дал? Руки поставили хорошо».

ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нее такая мотивация правильная. Желание заниматься именно спортом. Все у нее будет хорошо по жизни. Мы ей помогаем».
 
 
Серьезные претензии на мировую корону Черезова недавно обозначила на турнире в Туле. Три проведенных боя и во всех одержаны досрочные победы. Там же, призовые успехи пришли еще к нескольким кировским рукопашникам. Это значит, что в их рядах вновь начинают появляться молодые звезды, по-спортивному голодные до больших побед. Грезить отныне о них будет и подрастающее поколение спортсменов, показавшее на Первенство города весьма неплохую технику боя на ковре.


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