Первенство города по рукопашному бою во Дворце Единоборств
Вчера, 17:47 | Просмотров: 161 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Городской турнир собирает большое число военно-патриотических клубов, серьезно относящихся к воспитанию ребят в духе силы и мужества. Возраст от 12 до 17 лет в этом плане самый подходящий, считают наставники. Помимо характера, они формируют и спортивную личность. Ведь данный вид единоборств весьма популярен в области. Хотя в недалеком прошлом рукопашный бой переживал период упадка. Но сейчас наблюдается обратная картина. Особенно в части подготовки бойцов.
ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Молодежь подключается. Для примера, Абубакр Раджабов, он не только выступает по взрослым, но и начинает тренировать детишек».
НИКОЛАЙ БАННИКОВ, ТРЕНЕР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«В этом году впервые провели Первенство мира среди девушек 16-17 лет. Надеемся, если наши девушки выиграют Россию, то они попадут на Первенство мира».
ИРИНА ЧЕРЕЗОВА, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО БОКСУ:
«Ну, мне нравиться бороться и удары ногами. А бокс что тебе дал? Руки поставили хорошо».
ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нее такая мотивация правильная. Желание заниматься именно спортом. Все у нее будет хорошо по жизни. Мы ей помогаем».
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