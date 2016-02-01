Турнир по тактической борьбе

Поделиться новостью:

«Ребята подсказывают то, что мне не видно с моей позиции. Они дают подсказки, например, гард. Это защита. Проходи гард это значит, что я должен избавиться от него и занять для себя более выгодное положение».

«Правила практически как ММА, но безударная техника, менее травмоопасная. Поэтому, и дети, и взрослые пытаются заниматься данным видом спорта по возможности, естественно».

Более 80 спортсменов приняли участие в турнире по грэпплингу. За схватками в октагоне наблюдали несколько сотен болельщиков и наша съемочная группа.Войти в восьмиугольник и мысленно представить, как ты будешь бороться с соперником. Грэпплинг считается исключительно умным видом борьбы. Здесь на первый план выходит не грубая сила и функциональная форма, а прежде всего технический арсенал спортсмена, состоящий из болевых и удушающих приёмов.Молча за происходящим никто не наблюдает. Каждую схватку сопровождает оживленный подсказ со стороны людей, разбирающихся в борцовских тонкостях и владеющих терминологией, мало понятной обычному человеку.Сайт-контрол, бэк-маунт, свип. Технические приемы каждым спортсменом используются в зависимости от ситуации. Сделать ее для себя критической Григорий Городилов противнику не позволил. За все время схватки грэпплер доминировал в октагоне. Хотя долго искал нужное положение, чтобы заставить соперника сдаться. В конечном итоге он поймал его на ошибке.Данный турнир проходил в нашем городе в третий раз. Первоначально в нем участвовали борцы только из области. Но постепенно к ним стали присоединяться спортсмены из республики Коми и Архангельской области. Межрегиональный формат отразился на программе проведения состязания. В тактической борьбе сошлись юноши, юниоры, мужчины, женщины и ветераны.Методика обучения позволяет изучить множество упражнений, улучшающих пластику и гибкость тела. Но одними тренировками поклонники грэпплинга не хотят заниматься. Им, как воздух, нужна практика реальной схватки в сетчатом ринге. Ведь большинство мечтает как можно выше подняться по ступеням мира смешанных единоборств. Вплоть до завоевания чемпионских поясов UFC.