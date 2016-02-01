Турнир по тактической борьбе
Сегодня, 10:37 | Просмотров: 114 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Войти в восьмиугольник и мысленно представить, как ты будешь бороться с соперником. Грэпплинг считается исключительно умным видом борьбы. Здесь на первый план выходит не грубая сила и функциональная форма, а прежде всего технический арсенал спортсмена, состоящий из болевых и удушающих приёмов.
Молча за происходящим никто не наблюдает. Каждую схватку сопровождает оживленный подсказ со стороны людей, разбирающихся в борцовских тонкостях и владеющих терминологией, мало понятной обычному человеку.
АНДРЕЙ ЕФРЕМОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Ребята подсказывают то, что мне не видно с моей позиции. Они дают подсказки, например, гард. Это защита. Проходи гард это значит, что я должен избавиться от него и занять для себя более выгодное положение».
ГРИГОРИЙ ГОРОДИЛОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Мы подготавливаем план на бой, готовим приемы, оттачиваем их. Но у меня первая схватка пошла не по плану, но я выиграл. Раздергал его. Сначала кемуры, а потом завершил армбаром».
Данный турнир проходил в нашем городе в третий раз. Первоначально в нем участвовали борцы только из области. Но постепенно к ним стали присоединяться спортсмены из республики Коми и Архангельской области. Межрегиональный формат отразился на программе проведения состязания. В тактической борьбе сошлись юноши, юниоры, мужчины, женщины и ветераны.
ОЛЕГ ЦЫМЛЯКОВ. ДИРЕКТОР "ПЕРВОГО КЛУБА ЕДИНОБОРСТВ":
«Правила практически как ММА, но безударная техника, менее травмоопасная. Поэтому, и дети, и взрослые пытаются заниматься данным видом спорта по возможности, естественно».
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