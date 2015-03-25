Чепецкие фигуристы взяли золото "Кубка Прикамья"

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В Перми прошел первый этап "Кубка Прикамья" по фигурному катанию на коньках. Спортшколу «Олимпия» из Кирово-Чепецка представляли две тенцевальные пары: Ульяна Злобина и Никита Головко, Валерия Беликова и Иван Капустин.Валерия и Иван впервые выступали по первому спортивному разряду. В их арсенале: четыре обязательных танца и произвольный с обязательными элементами. Как сообщает портал "Чепецк.ру", последние три недели перед выступлением спортсмены тренировались особенно интенсивно. Готовил ребят тренер Александр Черняев. Итог - золотые медали.Теперь Валерия Беликова и Иван Капустин готовятся к международным соревнованиям в Будапеште.Вторая чепецкая пара Ульяна Злобина и Никита Головко в прошлом сезоне каталась в группе младшего возраста, в этом - перешла в основную. На соревнованиях в Перми фигуристы не заняли призового места, но получили хороший соревновательный опыт.Фото chepetsk.ru