Чепецкие фигуристы взяли золото "Кубка Прикамья"
Сегодня, 11:45 | Просмотров: 86 | Версия для печати
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Валерия и Иван впервые выступали по первому спортивному разряду. В их арсенале: четыре обязательных танца и произвольный с обязательными элементами. Как сообщает портал "Чепецк.ру", последние три недели перед выступлением спортсмены тренировались особенно интенсивно. Готовил ребят тренер Александр Черняев. Итог - золотые медали.
Теперь Валерия Беликова и Иван Капустин готовятся к международным соревнованиям в Будапеште.
Вторая чепецкая пара Ульяна Злобина и Никита Головко в прошлом сезоне каталась в группе младшего возраста, в этом - перешла в основную. На соревнованиях в Перми фигуристы не заняли призового места, но получили хороший соревновательный опыт.
Фото chepetsk.ru
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