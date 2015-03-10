В Кирове открылся международный лагерь по ледолазанию

Поделиться новостью:

Подготовка кировских ледолазов к зимнему сезону вышла на финишную прямую. В областном центре проходят международные тренировочные лагеря по ледолазанию. Кто нынче покоряет трассы комплекса трамплин?На счету этой группы спортсменов немало покоренных вершин. Все они приехали из Казахстана. В этой республике довольно сильно развито скалолазание. А вот ледолазания как вида спорта там нет. Поэтому местная федерация с этого года решила начать продвигать в массы данную дисциплину альпинизма. Участие в международном лагере отправная точка.Швейцария, Иран, Индия, Сербия. Представители этих и других стран уже прошли через международные тренировочные лагеря. Как новички, так и профессионалы здесь проходят курс основательной подготовки. Она заключается в двухразовых тренировках, где чередуются восхождения на трудность и скорость. Правда, с последними пока возникла сложность. Лед на сосульке мягкий. Нужны минусовые температуры, чтобы он стал пригодным для лазания. С учетом сроков проведения лагеря скоростные подъемы спортсменов должны состоятся. Кроме казахской команды, в нем занимаются ледолазы из Польши.До конца года на трамплине запланировано еще пара таких открытых тренировочных циклов. Но уже с 1 декабря на комплексе начнется активная соревновательная жизнь. В первый день зимы здесь одновременно будет проведены три состязания. Первенство и Чемпионат города Кирова, Чемпионат Российского студенческого союза и этап Кубка России.