В Кирове открылся международный лагерь по ледолазанию
Вчера, 10:27 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На счету этой группы спортсменов немало покоренных вершин. Все они приехали из Казахстана. В этой республике довольно сильно развито скалолазание. А вот ледолазания как вида спорта там нет. Поэтому местная федерация с этого года решила начать продвигать в массы данную дисциплину альпинизма. Участие в международном лагере отправная точка.
АЛЕКСАНДР СОФРЫГИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАЗАХСКОЙ КОМАНДЫ:
«Мы начинаем осваиваться. У кого-то лучше получается скорость, у кого-то трудность. В общем, мы за тем и приехали, чтобы понять ледолазание как вид спорта. И все эти знания взять из этой школы международной в Кирове».
Швейцария, Иран, Индия, Сербия. Представители этих и других стран уже прошли через международные тренировочные лагеря. Как новички, так и профессионалы здесь проходят курс основательной подготовки. Она заключается в двухразовых тренировках, где чередуются восхождения на трудность и скорость. Правда, с последними пока возникла сложность. Лед на сосульке мягкий. Нужны минусовые температуры, чтобы он стал пригодным для лазания. С учетом сроков проведения лагеря скоростные подъемы спортсменов должны состоятся. Кроме казахской команды, в нем занимаются ледолазы из Польши.
ПАВЕЛ ШАБАЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наши спортсмены, наши тренеры работают с ними, помогают им, подсказывают ошибки. Иногда технику сами демонстрируют. Они тут больше смотрели, как наши лазают».
До конца года на трамплине запланировано еще пара таких открытых тренировочных циклов. Но уже с 1 декабря на комплексе начнется активная соревновательная жизнь. В первый день зимы здесь одновременно будет проведены три состязания. Первенство и Чемпионат города Кирова, Чемпионат Российского студенческого союза и этап Кубка России.
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