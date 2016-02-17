Кировские фигуристы - в числе лучших на этапе Кубка России
Вчера, 13:28 | Просмотров: 151 | Версия для печати
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Победителями стали петербуржцы Анастасия Сафронова и Илья Зимин. Второй результат по набранным баллам показали Аннабель Морозова и Андрей Багин, но они выступали вне зачета.
"Серебро" Маргариты Шестаковой и Савелия Угрюмова стало первой медалью для кировских фигуристов в текущем розыгрыше Кубка России.
Фото oblsportkirov.ru
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