Кировские фигуристы - в числе лучших на этапе Кубка России

Поделиться новостью:

Пятый этап Кубка России по фигурному катанию на коньках состоялся в Москве. В танцах на льду успешно выступил дуэт из Кирова. Маргарита Шестакова и Савелий Угрюмов заняли второе место среди мастеров спорта.Победителями стали петербуржцы Анастасия Сафронова и Илья Зимин. Второй результат по набранным баллам показали Аннабель Морозова и Андрей Багин, но они выступали вне зачета."Серебро" Маргариты Шестаковой и Савелия Угрюмова стало первой медалью для кировских фигуристов в текущем розыгрыше Кубка России.Фото oblsportkirov.ru