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Новости / Спорт

Кировские фигуристы - в числе лучших на этапе Кубка России

Вчера, 13:28 | Просмотров: 151 | Версия для печати
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Пятый этап Кубка России по фигурному катанию на коньках состоялся в Москве. В танцах на льду успешно выступил дуэт из Кирова. Маргарита Шестакова и Савелий Угрюмов заняли второе место среди мастеров спорта.

Победителями стали петербуржцы Анастасия Сафронова и Илья Зимин. Второй результат по набранным баллам показали Аннабель Морозова и Андрей Багин, но они выступали вне зачета.
 
"Серебро" Маргариты Шестаковой и Савелия Угрюмова стало первой медалью для кировских фигуристов в текущем розыгрыше Кубка России.

Фото  oblsportkirov.ru


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