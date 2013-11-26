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«Каратэ стало тоже олимпийским. И оно будет способствовать развитию не только молодежи. Оно даст возможность более взрослым людям, кому за 50 или 60 лет, участвовать не только в национальных чемпионатах, но и в олимпийских играх».

«Когда ты выходишь из зала ты возвращаешься в свою жизнь. Но эти полтора часа мне дают отдых от всех моих проблем. А они всегда бывают».

«Наша организация двигается. Нас уважают, приезжают к нам. Это тоже плюс. И ребята растут».

Киров достоин принять Кубок мира по каратэ. В этом еще раз убедились представители Российского союз каратэ, проводящие в нашем городе национальный чемпионат. Нынче он впервые прошел сразу по двум разделам. "Ката" и "Кумите".После того, как были пройдены отборочные раунды, в Киров приехали все те спортсмены, кто смог добраться до финала чемпионата. У всех серьезные намерения доказать себе и судьям, что в ката они достигли определенного совершенства, которое может быть удостоено высокой награды. К тому же, на горизонте у каратистов появились и более высокие спортивные ориентиры.На чемпионат России каждый клуб выставляет свою команду, вне зависимости от уровня мастерства. Ката – это, прежде всего, борьба с самим собой, а это самое сложное, что можно встретить в каратэ. Но трудности людей только закаляют. И помогают по-иному взглянуть на собственную жизнь.Ася Страчкова из Москвы на чемпионате оказалась самой взрослой участницей. А этот каратист самым юным. Иван занимается три года. В силу возраста упор на тренировках он делает пока на отработке комплексов приемов. Но уже задумывается, чтобы попробовать себя в кумите.Как уверяли нас эксперты, на подобных соревнованиях случайных побед не бывает. Отточенные движения и почти безупречная техника. Вот тот фундамент, на котором строятся успехи каратистов. И кировчане, как хозяева, из года в год добиваются их на чемпионате в большом количестве.На чемпионате было представлено 24 региона. И каждый в большей или меньшей степени получил заслуженные награды. Которые впоследствии спортсменам предстоит преумножать на европейских и мировых турнирах.