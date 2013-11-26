Киров достоин принять Кубок мира по каратэ
Сегодня, 17:57 | Просмотров: 143 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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После того, как были пройдены отборочные раунды, в Киров приехали все те спортсмены, кто смог добраться до финала чемпионата. У всех серьезные намерения доказать себе и судьям, что в ката они достигли определенного совершенства, которое может быть удостоено высокой награды. К тому же, на горизонте у каратистов появились и более высокие спортивные ориентиры.
СЕРГЕЙ ЯКУНИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА КАРАТЭ:
«Каратэ стало тоже олимпийским. И оно будет способствовать развитию не только молодежи. Оно даст возможность более взрослым людям, кому за 50 или 60 лет, участвовать не только в национальных чемпионатах, но и в олимпийских играх».
АСЯ СТРАЧКОВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА (Г.МОСКВА):
«Когда ты выходишь из зала ты возвращаешься в свою жизнь. Но эти полтора часа мне дают отдых от всех моих проблем. А они всегда бывают».
- Когда я научусь, то смогу за себя постоять.
Как уверяли нас эксперты, на подобных соревнованиях случайных побед не бывает. Отточенные движения и почти безупречная техника. Вот тот фундамент, на котором строятся успехи каратистов. И кировчане, как хозяева, из года в год добиваются их на чемпионате в большом количестве.
ВИКТОР САРАФАННИКОВ, ШИХАН VII ДАН:
«Наша организация двигается. Нас уважают, приезжают к нам. Это тоже плюс. И ребята растут».
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