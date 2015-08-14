Встреча с ветеранами кировского "Динамо"
Сегодня, 15:40 | Просмотров: 0 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Середина 50-х годов одна из самых ярких страниц в динамовской истории. Тогда команду тренировал Александр Келлер. Человек, который сумел найти подход к возрастным игрокам и молодежи. Так появился футбольный коллектив, сумевший в 57-м году получить повышение в классе.
ВАЛЕРИЙ УРИН, ЧЕМПИОН СССР ИГРОК СБОРНОЙ СССР:
«У меня были свои данные. Я очень быстро бежал, был мощный. Но то, что я получил, тот заряд мастерства в кировском "Динамо" это точно».
ЛЕОНИД ПРИБЫЛОВСКИЙ, КАПИТАН КОМАНДЫ "ДИНАМО" КИРОВ В 1950-60-Е ГОДА:
«Такой рев трибун. Мы последние минуты заканчивали. Если бы мы еще забили, крыши бы рухнули. Что творилось здесь, какая атмосфера была».
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИХ, ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР КИРОВСКОГО "ДИНАМО":
«Очень благодарен, что по прошествии такого то времени не забывают, постоянно помнят и вспоминают».
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