Встреча с ветеранами кировского "Динамо"

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«У меня были свои данные. Я очень быстро бежал, был мощный. Но то, что я получил, тот заряд мастерства в кировском "Динамо" это точно».

«Такой рев трибун. Мы последние минуты заканчивали. Если бы мы еще забили, крыши бы рухнули. Что творилось здесь, какая атмосфера была».

«Очень благодарен, что по прошествии такого то времени не забывают, постоянно помнят и вспоминают».

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