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Новости / Спорт

Встреча с ветеранами кировского "Динамо"

Сегодня, 15:40 | Просмотров: 0 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Исполнилось 60 лет со дня дебюта кировского "Динамо" в чемпионате СССР по футболу. К этой дате была приурочена встреча с ветеранами, игравшими в то время за динамовцев.

Середина 50-х годов одна из самых ярких страниц в динамовской истории. Тогда команду тренировал Александр Келлер. Человек, который сумел найти подход к возрастным игрокам и молодежи. Так появился футбольный коллектив, сумевший в 57-м году получить повышение в классе.

Встреча с ветеранами кировского "Динамо"ВАЛЕРИЙ УРИН, ЧЕМПИОН СССР ИГРОК СБОРНОЙ СССР:
«У меня были свои данные. Я очень быстро бежал, был мощный. Но то, что я получил, тот заряд мастерства в кировском "Динамо" это точно».
 
 
Валерий Урин в чемпионате СССР выступал за столичное "Динамо". Довелось ему играть и в национальной сборной. Но он, наверняка, интересовался игрой бывших партнеров в дебютном сезоне. В нем кировчане, набрав 28 очков, заняли 9 место. Леонид Прибыловский до сих в деталях помнит большинство игр. Соперники даже удивлялись. Насколько тяжело им приходилось во встречах с "Динамо". Оно не признавало авторитетов. Как пример, кубковая игра в Кирове против тбилисских одноклубников, сумевших переиграть хозяев поля 4-3.

Встреча с ветеранами кировского "Динамо"ЛЕОНИД ПРИБЫЛОВСКИЙ, КАПИТАН КОМАНДЫ "ДИНАМО" КИРОВ В 1950-60-Е ГОДА:
«Такой рев трибун. Мы последние минуты заканчивали. Если бы мы еще забили, крыши бы рухнули. Что творилось здесь, какая атмосфера была».
 
 
Впоследствии "Динамо" по классу "Б", а затем во второй лиге союзного чемпионата выступало до 82-го года. Даты, на которую приходится еще одна важная динамовская веха. Выступление в первой лиге. Знатоки вятского футбола по именам знают тот состав. И рады, что его звезды не забывают динамовских корней.

Встреча с ветеранами кировского "Динамо"АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИХ, ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР КИРОВСКОГО "ДИНАМО":
«Очень благодарен, что по прошествии такого то времени не забывают, постоянно помнят и вспоминают».
 
 
Это был не единственный вечер воспоминаний. В течение нескольких дней у ветеранов кировского футбола будет еще немало товарищеских встреч с разными поколениями игроков и болельщиков "Динамо".


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