В Слободском состоялся ежегодный турнир по дзюдо памяти Михаила Зайца
Вчера, 17:59 | Просмотров: 126 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В то, что ребята втянулись в борьбу и хотят в ней чего-то добиться, видно не только по их лицам, но и по отношению к самому дзюдо. Надев кимоно и изучив правила, они открывают для себя новые броски и захваты. Что идет в плюс любому спортсмену-борцу.
Слава Касимов также красиво хотел бы завершить схватку. Но ему перед турниром поступило предложение судить на нем. И он его принял. Быть адекватным и справедливым на татами. Такую установку дал себе мальчишка. Претензий к нему у юных дзюдоистов не возникло. Слава со знанием дела определял победителя и проигравшего.
ВЯЧЕСЛАВ КАСИМОВ, СУДЬЯ ТУРНИРА:
«В основном две оценки. Это вазари и иппон. Есть еще замечание шидо. И команды матэ и хаджимэ».
БЕСИК ЛИКОКЕЛЛИ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Боремся со старшими, больше опыта набираем. Пожестче стали схватки. И готовимся к округу».
Спор за награды шел в 29 весовых категориях. Отдельный стимул для ребят спецноминации – «За лучшую технику», «За волю к победе» и «Самый короткий поединок». Эти награды все чаще стали уходить дзюдоистам из районов. Местные школы дзюдо заметно прогрессируют. В Уржуме секция открылась всего четыре года назад. Но ей уже есть чем гордиться. Победы стали приходить не только на областном уровне. И немалая заслуга в это принадлежит одному тренеру.
ОЛЬГА МАСЛЕННИКОВА, ТРЕНЕР ПО ДЗЮДО (Г.УРЖУМ):
«Бывает такое, что выиграли и расслабились немного. Как я говорю, корона жать начинает. Снова в спортзал, снова стараться надо. Чтобы возвратиться на ту ступень, на которую взошел».
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