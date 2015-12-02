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В Слободском состоялся ежегодный турнир по дзюдо памяти Михаила Зайца

Вчера, 17:59 | Просмотров: 126 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Слободской вновь собрал внушительный состав участников ежегодного турнира по дзюдо памяти тренера-преподавателя Михаила Зайца. Хозяева татами ставили перед собой задачу выиграть неофициальный общекомандный зачет. Но с каждым разом делать это становится все труднее.

В то, что ребята втянулись в борьбу и хотят в ней чего-то добиться, видно не только по их лицам, но и по отношению к самому дзюдо. Надев кимоно и изучив правила, они открывают для себя новые броски и захваты. Что идет в плюс любому спортсмену-борцу.

Слава Касимов также красиво хотел бы завершить схватку. Но ему перед турниром поступило предложение судить на нем. И он его принял. Быть адекватным и справедливым на татами. Такую установку дал себе мальчишка. Претензий к нему у юных дзюдоистов не возникло. Слава со знанием дела определял победителя и проигравшего.

В Слободском состоялся ежегодный турнир по дзюдо памяти Михаила ЗайцаВЯЧЕСЛАВ КАСИМОВ, СУДЬЯ ТУРНИРА:
«В основном две оценки. Это вазари и иппон. Есть еще замечание шидо. И команды матэ и хаджимэ».
 
 
Турнир в Слободском вот уже 10 лет служит стартовой площадкой для многих юных атлетов. Они представляли 10 районов области и команды из Нижегородской области и республики Коми. Установка, а чем мы хуже, с каждым разом все ощутимее сокращает расстояние между фаворитами и аутсайдерами. Растущий боевой настрой противников стал отражаться на подготовке слобожан к домашнему турниру.

В Слободском состоялся ежегодный турнир по дзюдо памяти Михаила ЗайцаБЕСИК ЛИКОКЕЛЛИ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Боремся со старшими, больше опыта набираем. Пожестче стали схватки. И готовимся к округу».

Спор за награды шел в 29 весовых категориях. Отдельный стимул для ребят спецноминации – «За лучшую технику», «За волю к победе» и «Самый короткий поединок». Эти награды все чаще стали уходить дзюдоистам из районов. Местные школы дзюдо заметно прогрессируют. В Уржуме секция открылась всего четыре года назад. Но ей уже есть чем гордиться. Победы стали приходить не только на областном уровне. И немалая заслуга в это принадлежит одному тренеру.

В Слободском состоялся ежегодный турнир по дзюдо памяти Михаила ЗайцаОЛЬГА МАСЛЕННИКОВА, ТРЕНЕР ПО ДЗЮДО (Г.УРЖУМ):
«Бывает такое, что выиграли и расслабились немного. Как я говорю, корона жать начинает. Снова в спортзал, снова стараться надо. Чтобы возвратиться на ту ступень, на которую взошел».
 
 
В результате напряженных поединков дзюдоисты из Уржума не смогли командой попасть в призеры. Слобожане в очередной раз выиграли неофициальный зачет. Оставив позади себя спортсменов из Кирово-Чепецка. Бронзу турнира поделили команды Сыктывкара и кировской школы "Юность".


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