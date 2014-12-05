В Кирове прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике
Вчера, 15:27 | Просмотров: 134 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Под хит швейцарского дуэта Йелло эта женская пара показывает ключевое, вольтижное упражнение. От того насколько качественно оно сделано в акробатике зависит общий результат. Будут спортсменки претендовать на медали или им будет суждено довольствоваться более низким местом. Москвички реально осознавали свои уровень мастерства. Вместе они выступают всего три месяца и коневский мемориал это их первый выездной старт. Получив невысокие судейские оценки, дуэт, конечно, расстроился. Но, как признались девочки, на ошибках им еще предстоит учиться.
ДАША РОМАНОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (Г.МОСКВА):
«Над точностью, над тем, чтобы тянуть носки и больше выразительности в танце. Оценки очень низкие за артистизм. Надо больше улыбаться».
ВАРВАРА ЖИЛИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (Г.СЛОБОДСКОЙ):
«Некоторые ошибки были сделаны по волнению. А некоторые могли бы просто не делать».
Турнир в этом году собрал не так много участников. Номера показывали около двухсот акробатов. На численный состав повлияли сдвиги в календаре. На 8 января уже поставлены окружные соревнования. Поэтому, подготовку к ним часть спортсменов поставила в приоритет. Но это не отразилось на серьезной соревновательной борьбе школ акробатики. Они были представлены командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга.
ГАЛИНА КОНДРАТЬЕВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Эти соревнования у нас квалификационные. Здесь выполняется норматив мастера спорта России. Разряды у нас присваиваются. Поэтому, это хороший старт для дальнейших выступлений на более крупных соревнованиях».
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