В Кирове прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике

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«Над точностью, над тем, чтобы тянуть носки и больше выразительности в танце. Оценки очень низкие за артистизм. Надо больше улыбаться».

«Эти соревнования у нас квалификационные. Здесь выполняется норматив мастера спорта России. Разряды у нас присваиваются. Поэтому, это хороший старт для дальнейших выступлений на более крупных соревнованиях».

К спортивным брендам региона по праву относятся всероссийские соревнования по спортивной акробатике памяти дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Конева. В этом году турнир перешагнул знаковый рубеж. Он был проведен в 40-й раз.Под хит швейцарского дуэта Йелло эта женская пара показывает ключевое, вольтижное упражнение. От того насколько качественно оно сделано в акробатике зависит общий результат. Будут спортсменки претендовать на медали или им будет суждено довольствоваться более низким местом. Москвички реально осознавали свои уровень мастерства. Вместе они выступают всего три месяца и коневский мемориал это их первый выездной старт. Получив невысокие судейские оценки, дуэт, конечно, расстроился. Но, как признались девочки, на ошибках им еще предстоит учиться.А вот эта тройка из Слободского тоже не назовет свое выступление идеальным. Хотя программа представляется не в первый раз. Есть и опыт участия на данном турнире. На нем есть на кого посмотреть и подтянутся к уровню фаворитов. К таковым девушки себя пока не относят.Турнир в этом году собрал не так много участников. Номера показывали около двухсот акробатов. На численный состав повлияли сдвиги в календаре. На 8 января уже поставлены окружные соревнования. Поэтому, подготовку к ним часть спортсменов поставила в приоритет. Но это не отразилось на серьезной соревновательной борьбе школ акробатики. Они были представлены командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга.Всероссийский турнир памяти маршала Конева старейший в стране. Он проводится с 78-го года и за это время открыл немало звезд спортивной акробатики. Для кировчан данный старт послужил пробой сил перед городским чемпионатом. Именно по его итогам будет сформирована сборная области для участия в чемпионате ПФО. И тренерский состав после трех соревновательных дней убедился. Конкуренция за место в составе сборной будет очень серьезная.