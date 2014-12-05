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В Кирове прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике

Вчера, 15:27 | Просмотров: 134 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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К спортивным брендам региона по праву относятся всероссийские соревнования по спортивной акробатике памяти дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Конева. В этом году турнир перешагнул знаковый рубеж. Он был проведен в 40-й раз.

Под хит швейцарского дуэта Йелло эта женская пара показывает ключевое, вольтижное упражнение. От того насколько качественно оно сделано в акробатике зависит общий результат. Будут спортсменки претендовать на медали или им будет суждено довольствоваться более низким местом. Москвички реально осознавали свои уровень мастерства. Вместе они выступают всего три месяца и коневский мемориал это их первый выездной старт. Получив невысокие судейские оценки, дуэт, конечно, расстроился. Но, как признались девочки, на ошибках им еще предстоит учиться.

В Кирове прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатикеДАША РОМАНОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (Г.МОСКВА):
«Над точностью, над тем, чтобы тянуть носки и больше выразительности в танце. Оценки очень низкие за артистизм. Надо больше улыбаться».
 
 
А вот эта тройка из Слободского тоже не назовет свое выступление идеальным. Хотя программа представляется не в первый раз. Есть и опыт участия на данном турнире. На нем есть на кого посмотреть и подтянутся к уровню фаворитов. К таковым девушки себя пока не относят.

В Кирове прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатикеВАРВАРА ЖИЛИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (Г.СЛОБОДСКОЙ):
«Некоторые ошибки были сделаны по волнению. А некоторые могли бы просто не делать».

Турнир в этом году собрал не так много участников. Номера показывали около двухсот акробатов. На численный состав повлияли сдвиги в календаре. На 8 января уже поставлены окружные соревнования. Поэтому, подготовку к ним часть спортсменов поставила в приоритет. Но это не отразилось на серьезной соревновательной борьбе школ акробатики. Они были представлены командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга.

В Кирове прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатикеГАЛИНА КОНДРАТЬЕВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Эти соревнования у нас квалификационные. Здесь выполняется норматив мастера спорта России. Разряды у нас присваиваются. Поэтому, это хороший старт для дальнейших выступлений на более крупных соревнованиях».
 
 
Всероссийский турнир памяти маршала Конева старейший в стране. Он проводится с 78-го года и за это время открыл немало звезд спортивной акробатики. Для кировчан данный старт послужил пробой сил перед городским чемпионатом. Именно по его итогам будет сформирована сборная области для участия в чемпионате ПФО. И тренерский состав после трех соревновательных дней убедился. Конкуренция за место в составе сборной будет очень серьезная.


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