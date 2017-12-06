Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

Поделиться новостью:

В Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская спартакиада специальной олимпиады России по мини-футболу. В турнире приняли участие 34 команды из России, Узбекистана и Казахстана. В состав сборной Кировской области вошли воспитанники Мурыгинского детского дома-интерната «Родник», Кировского дома-интерната для престарелых и инвалидов и обучающиеся профессионального училища № 18.На предварительном этапе кировчане обыграли поочередно команды Смоленской области (3:1), Санкт-Петербурга (4:1) и Норильска (2:0). Заняв I место в своей группе, сборная вышла в первый дивизион, где собрались сильнейшие команды предварительного этапа, и продолжила борьбу за главный приз соревнований.Проявив свои лучшие тактические и физические способности, кировские спортсмены снова одержали победу в первых двух играх над командами Ленинградской области (4:1) и Узбекистана (3:1).Судьба будущих чемпионов соревнований решалась в завершающей игре, где соперницей кировчан стала команда из Республики Татарстан.- Проанализировав игру соперников и сделав небольшие перестановки в составе, в первом тайме мы не позволили сопернику создать угрозу у наших ворот и заслуженно выиграли 2:0, - отметил главный тренер сборной Кировской области Олег Карабань. - Далее события развернулись очень стремительно: в первой атаке после перерыва с помощью рикошета соперникам удалось отыграть один мяч, после чего они увеличили давление на наши ворота и на последней минуте игры сравняли счет (2:2).Ничья по разнице мячей не позволила стать нашим футболистам абсолютными чемпионами турнира. Сборная Кировской области получила Кубок за II место и серебряные медали.- Такой результат достигнут благодаря упорным тренировкам, которые проводил со спортсменами тренер сборной, учитель по физической культуре Мурыгинского детского дома-интерната Олег Карабань, а также оказанной поддержке администрации спорткомплекса пгт Мурыгино, предоставившей спортивную базу в период тренировочного сбора, - отметили в региональном министерстве социального развития.Напомним, в октябре сборная Кировской области заняла 2 место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу на Кубок Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, который проходил в г. Сочи.