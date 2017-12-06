ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

06 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.9281
EURO: 69.7060
Погода в городе Кирове:
днём:  -3...-1°C
вечером:  -7...-5°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

Сегодня, 09:51 | Просмотров: 99 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская спартакиада специальной олимпиады России по мини-футболу. В турнире приняли участие 34 команды из России, Узбекистана и Казахстана. В состав сборной Кировской области вошли воспитанники Мурыгинского детского дома-интерната «Родник», Кировского дома-интерната для престарелых и инвалидов и обучающиеся профессионального училища № 18.

На предварительном этапе кировчане обыграли поочередно команды Смоленской области (3:1), Санкт-Петербурга (4:1) и Норильска (2:0). Заняв I место в своей группе, сборная вышла в первый дивизион, где собрались сильнейшие команды предварительного этапа, и продолжила борьбу за главный приз соревнований.

Проявив свои лучшие тактические и физические способности, кировские спортсмены снова одержали победу в первых двух играх над командами Ленинградской области (4:1) и Узбекистана (3:1).

Судьба будущих чемпионов соревнований решалась в завершающей игре, где соперницей кировчан стала команда из Республики Татарстан.

- Проанализировав игру соперников и сделав небольшие перестановки в составе, в первом тайме мы не позволили сопернику создать угрозу у наших ворот и заслуженно выиграли 2:0, - отметил главный тренер сборной Кировской области Олег Карабань. - Далее события развернулись очень стремительно: в первой атаке после перерыва с помощью рикошета соперникам удалось отыграть один мяч, после чего они увеличили давление на наши ворота и на последней минуте игры сравняли счет (2:2).

Ничья по разнице мячей не позволила стать нашим футболистам абсолютными чемпионами турнира. Сборная Кировской области получила Кубок за II место и серебряные медали.

- Такой результат достигнут благодаря упорным тренировкам, которые проводил со спортсменами тренер сборной, учитель по физической культуре Мурыгинского детского дома-интерната Олег Карабань, а также оказанной поддержке администрации спорткомплекса пгт Мурыгино, предоставившей спортивную базу в период тренировочного сбора, - отметили в региональном министерстве социального развития.

Напомним, в октябре сборная Кировской области заняла 2 место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу на Кубок Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, который проходил в г. Сочи.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

9:51 06.12.2017


Кировчане - призёры Всероссийской спартакиады по мини-футболу

Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

9:07 05.12.2017


Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания

Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

17:58 04.12.2017


Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря

В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

17:52 04.12.2017


В Кирове найдена 5-ая свалка с останками животных

Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

16:03 04.12.2017


Михаил Бабич провел встречу с руководителями СМИ регионов ПФО.

В Советске школьный автобус высаживал детей за три километра от дома

14:00 04.12.2017


В Советске школьный автобус высаживал детей за три километра от дома

Год колонии за удар в челюсть

13:49 04.12.2017


Год колонии за удар в челюсть

Все новости

Вести. Кировская область

В Центре технического творчества прошёл конкурс "Информашка"

12:18 06.12.2017


В Центре технического творчества прошёл конкурс "Информашка"

Обвалившийся грунт у дома по улице Труда 74

10:24 06.12.2017


Обвалившийся грунт у дома по улице Труда 74

Кировские экологи подводят итоги года

10:16 06.12.2017


Кировские экологи подводят итоги года

Встреча губернатора с представителями СМИ

10:13 06.12.2017


Встреча губернатора с представителями СМИ

В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"

18:12 05.12.2017


В Кирове прошел традиционный фестиваль-конкурс "Город равных возможностей"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Сборная Кировской области завоевала "золото" Всероссийских соревнований по мини-футболу «Кубок Федерации ЛИН».

04.11.2015


Сборная Кировской области завоевала "золото" Всероссийских соревнований по мини-футболу «Кубок Федерации ЛИН».

В Мурыгино прошел областной турнир по мини-футболу для людей с ограниченными возможностями

11.04.2014


В Мурыгино прошел областной турнир по мини-футболу для людей с ограниченными возможностями

Футбольный матч в Мурыгино

23.11.2012


Футбольный матч в Мурыгино

Воспитанники Мурыгинского детского дома на олимпиаде в Афинах

12.07.2011


Воспитанники Мурыгинского детского дома на олимпиаде в Афинах

Турнир по мини-футболу

06.05.2013


Турнир по мини-футболу

Воспитанники Мурыгинского детского дома привезли награды с фестиваля "Пасхальная неделя" в Калуге

20.06.2016


Воспитанники Мурыгинского детского дома привезли награды с фестиваля "Пасхальная неделя" в Калуге

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх