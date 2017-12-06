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В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксу

Сегодня, 17:45 | Просмотров: 103 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Слобожане вновь стали свидетелями яркого боксерского события. В городе прошел межрегиональный турнир класса "Б", посвященный памяти тренера Геннадия Буланова. В кульминационный момент соревнований, на финальных боях, побывал Роман Четвериков.

Когда решается судьба медалей, за боксерскими поединками вдвойне интереснее смотреть. Для зрителей это несколько часов спортивного зрелища. А для финалистов лишь несколько минут на ринге. Но самых главных и решающих. И всю важность момента понимают даже самые юные боксеры 12-13 лет.

В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксуПАВЕЛ ЖИЛИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Ребята стараются. У них проводятся первые такие значимые поединки. С каждым боем они растут. Ментально и физически. Довольно интересные ребята это подрастающее поколение. На них нужно обращать внимание».
 
 
Булановский турнир считается самым сильным в области. Высокого статуса ему придает класс "Б", дающий право получать звание кандидата в мастера спорта. К поставленной цели стремились более 160 спортсменов. Но не у всех тренеры увидели должный настрой. В частности, наставник слободской команды Станислав Грибинюк по себе знает. Бокс не прощает расслабленности и самоуверенности в победе.

В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксуСТАНИСЛАВ ГРИБИНЮК, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ДЮСШ Г.СЛОБОДСКОЙ:
«Очень сложно сейчас ребят мотивировать. Даже если взять мое поколение, для нас было честью выступить и одержать победу именно на нашем турнире. Показать вот бокс лицом. Мы выходили в ринг немного с другим настроем».
 
 
Для Данила Шикалова это был четвертый по счету выход в финал. Предыдущие три боя он выиграл. Но на этот раз в соперниках был финалист Приволжского округа. Это сказалось на итоговом результате. Боксер из Ижевска в каждом раунде выглядел предпочтительнее Данила и заслуженно увез из Слободского золотую медаль.

В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксуДАНИЛ ШИКАЛОВ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕ ТУРНИРА:
«Он выше меня. Поэтому, мне хуже было. И во-вторых, у него руки длиннее и я не смог ничего сделать».
 
 
Широкий географический охват участников и многолетняя история соревнования, знавшая красивые победы и обидные поражения. Но, как было подмечено год назад, на турнире становится все меньше проходных финалов. И кировчане были представлены в медальных поединках довольно большим числом.

В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксуАНАТОЛИЙ БАКУЛЕВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ОБЛАСТИ ПО БОКСУ:
«Пока открытий нет. Пока все лидеры показывают неплохой бокс и побеждают».
 
 
Хозяева ринга вновь собрали внушительную коллекцию наград. В следующий раз они поборются за них в двадцатых числах декабря. На это время намечено проведение областного Чемпионата и Первенства. По итогам которого будет определена сборная команда Кировской области для участия в основных турнирах 18-го года.


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