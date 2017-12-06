В Слободском прошел межрегиональный турнир по боксу
Сегодня, 17:45 | Просмотров: 103 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Когда решается судьба медалей, за боксерскими поединками вдвойне интереснее смотреть. Для зрителей это несколько часов спортивного зрелища. А для финалистов лишь несколько минут на ринге. Но самых главных и решающих. И всю важность момента понимают даже самые юные боксеры 12-13 лет.
ПАВЕЛ ЖИЛИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Ребята стараются. У них проводятся первые такие значимые поединки. С каждым боем они растут. Ментально и физически. Довольно интересные ребята это подрастающее поколение. На них нужно обращать внимание».
СТАНИСЛАВ ГРИБИНЮК, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ДЮСШ Г.СЛОБОДСКОЙ:
«Очень сложно сейчас ребят мотивировать. Даже если взять мое поколение, для нас было честью выступить и одержать победу именно на нашем турнире. Показать вот бокс лицом. Мы выходили в ринг немного с другим настроем».
ДАНИЛ ШИКАЛОВ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕ ТУРНИРА:
«Он выше меня. Поэтому, мне хуже было. И во-вторых, у него руки длиннее и я не смог ничего сделать».
АНАТОЛИЙ БАКУЛЕВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ОБЛАСТИ ПО БОКСУ:
«Пока открытий нет. Пока все лидеры показывают неплохой бокс и побеждают».
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