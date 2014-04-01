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Кировский турнир по художественной гимнастике стал международным

Сегодня, 12:05 | Просмотров: 154 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Уходящий год гимнастки завершили межрегиональным турниром "Музыка и Грация". В этом году на него приехали команды из семи городов России и одна делегация, впервые побывавшая на вятской земле.

Аплодисменты после каждого выступления. Этим девочкам мир художественной гимнастики раскрывался в новых красках. Команда из Японии впервые выехала из страны так надолго. В Кирове художницы пробыли неделю. Помимо знакомства с городскими достопримечательностями, в программе пребывания стояли тренировочные занятия. Тем самым, шла подготовка к выступлению на турнире. О котором японские художницы с наставниками из префектур Нагано и Фукуи в будущем будут долго вспоминать.

Кировский турнир по художественной гимнастике стал международнымСЕЯ ХИРОШИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ПРЕФЕКТУРЫ ФУКУИ:
«У меня больше эмоций, нежели слов. То, что девочки смогли поучаствовать здесь для них это как исполнение мечты. Побывали на российских соревнованиях, набрались опыта и привезут домой массу впечатлений».

В стране восходящего солнца художественная гимнастика по популярности заметно уступает фигурному катанию. Но в преддверии летней Олимпиады в Токио этот грациозный вид спорта постепенно отыгрывает позиции. В Японии гимнастика приходит во все префектуры. Есть там и специалисты, готовые раскрывать таланты. А то, что они есть, смогли воочию зрители и судьи.

Кировский турнир по художественной гимнастике стал международнымЕКАТЕРИНА НОВИКОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Они очень напористые. У них огромное желание выступить, выиграть. У них сила воли. Это прямо отличает, наверное, эту нацию».
 
Ошибались, то кто не прогнозировал японкам медали турнира. Несколько спортсменок в сильной конкурентной борьбе смогли подняться на призовые места. Тем самым, привнеся изюминку соревнованиям, более 20 лет проводимым Вятской школой олимпийского резерва. Нынче свои программы на них индивидуально и в группах представили свыше трехсот художниц.

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Для нас он, как всегда, профессиональный, красивый праздник. Идет огромная учеба между школами, их методиками. Вот впервые столкнулись, что в Японии такая гимнастика. Очень интересно».
 
Турнир "Музыка и грация" стал поворотным моментом в карьере любой спортсменки. Для взрослых художниц - это возможность контрольного прогона программы, рассчитанной под награды более представительных соревнований. А вот юным спортсменкам здесь по силам поднять спортивный разряд и подготовить себя к будущим успехам.


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