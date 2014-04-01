Кировский турнир по художественной гимнастике стал международным

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Уходящий год гимнастки завершили межрегиональным турниром "Музыка и Грация". В этом году на него приехали команды из семи городов России и одна делегация, впервые побывавшая на вятской земле.Аплодисменты после каждого выступления. Этим девочкам мир художественной гимнастики раскрывался в новых красках. Команда из Японии впервые выехала из страны так надолго. В Кирове художницы пробыли неделю. Помимо знакомства с городскими достопримечательностями, в программе пребывания стояли тренировочные занятия. Тем самым, шла подготовка к выступлению на турнире. О котором японские художницы с наставниками из префектур Нагано и Фукуи в будущем будут долго вспоминать.В стране восходящего солнца художественная гимнастика по популярности заметно уступает фигурному катанию. Но в преддверии летней Олимпиады в Токио этот грациозный вид спорта постепенно отыгрывает позиции. В Японии гимнастика приходит во все префектуры. Есть там и специалисты, готовые раскрывать таланты. А то, что они есть, смогли воочию зрители и судьи.Ошибались, то кто не прогнозировал японкам медали турнира. Несколько спортсменок в сильной конкурентной борьбе смогли подняться на призовые места. Тем самым, привнеся изюминку соревнованиям, более 20 лет проводимым Вятской школой олимпийского резерва. Нынче свои программы на них индивидуально и в группах представили свыше трехсот художниц.Турнир "Музыка и грация" стал поворотным моментом в карьере любой спортсменки. Для взрослых художниц - это возможность контрольного прогона программы, рассчитанной под награды более представительных соревнований. А вот юным спортсменкам здесь по силам поднять спортивный разряд и подготовить себя к будущим успехам.