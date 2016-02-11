Кировчане сдали экзамен на меткость и выносливость
Вчера, 10:26 | Просмотров: 130 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Расстояние 10 метров, 3 выстрела пробных, 5 зачётных - такие условия при стрельбе из пневматической винтовки. Как шутит тренер, без труда и подготовки не вытащишь и свой золотой значок ГТО.
ВАЛЕРИЙ ЕГОРОВ, ТРЕНЕР ПО СТРЕЛЬБЕ ДОСААФ:
«Нужно хотя бы два раза потренироваться. Значит, немножко, как стойку найти, как целиться, как нажимать, как затаивать дыхание. Это все надо уметь, учиться, а так просто тоже не сдать».
Пулевая стрельба является тестом по выбору и, по словам Валерия Егорова в целом уровень подготовки кировчан оставляет желать лучшего.
ВАЛЕРИЙ ЕГОРОВ, ТРЕНЕР ПО СТРЕЛЬБЕ ДОСААФ:
«Процентность сдачи, вот им надо только на золото. Это вот процент сдачи примерно 85% у девушек, у мальчиков поменьше - 30-15%, потому что девочки предварительно ходят тренируются, а потом сдают, а мальчики без тренировок приходят».
Препятствуют хорошей подготовке кировчан в этом виде спорта и другие причины.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Традиционно стрельба вызывает у спортсменов самые большие затруднения. Месть, где можно отработать этот навык не так много, а без практики очень трудно сделать точный выстрел».
Пулевая стрельба воспитывает терпение и дает возможность поступить на службу в силовые структуры, поэтому немало сегодня и школьников.
АНДРЕЙ ОКУЛОВ:
«Сегодня я стреляю первый раз, и мне это очень нравится, я пришел сдавать на ГТО стрельбу».
«Немного сейчас было волнение за то, что не попаду и не ожидала, что мишень будет такая маленькая, думала, что приду и будет такая большая мишень, а оказалась такая маленькая точка».
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