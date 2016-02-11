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«Немного сейчас было волнение за то, что не попаду и не ожидала, что мишень будет такая маленькая, думала, что приду и будет такая большая мишень, а оказалась такая маленькая точка».

Кировчане сдали экзамен на меткость и выносливость. Любой желающий может попробовать свои силы в сдаче норм комплекса ГТО по стрельбе.Расстояние 10 метров, 3 выстрела пробных, 5 зачётных - такие условия при стрельбе из пневматической винтовки. Как шутит тренер, без труда и подготовки не вытащишь и свой золотой значок ГТО.Пулевая стрельба является тестом по выбору и, по словам Валерия Егорова в целом уровень подготовки кировчан оставляет желать лучшего.Препятствуют хорошей подготовке кировчан в этом виде спорта и другие причины.Пулевая стрельба воспитывает терпение и дает возможность поступить на службу в силовые структуры, поэтому немало сегодня и школьников.Добавим, что сдать нормы ГТО по стрельбе можно будет в течение недели.