ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

14 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.7082
EURO: 69.4048
Погода в городе Кирове:
вечером:  -1...+1°C
ночью:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировская "Родина" проиграла восьмой матч подряд.

Сегодня, 11:30 | Просмотров: 243 | Версия для печати
Поделиться новостью:
На этот раз кировская команда уступила кемеровскому "Кузбассу" в матче чемпионата России по хоккею с мячом, который состоялся на стадионе "Родины".
 
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. "Кузбасс" одержал пятую победу подряд.
 
«Родина» с начала сезона не набрала ни одного очка и остается на последнем месте в турнирной таблице. Но кировские болельщики продолжают верить и поддерживать свою команду. На домашний матч пришли около тысячи человек.
 
Следующий матч чемпионата «Родина» также проведет дома. Наша команда примет красноярский «Енисей».
 
Игра состоится 16 декабря.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Сотрудники ГИБДД помогли водителям в снегопад.

15:33 14.12.2017


Сотрудники ГИБДД помогли водителям в снегопад.

В снегопад подрядчики сработали на "неуд".

15:30 14.12.2017


В снегопад подрядчики сработали на "неуд".

В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

15:22 14.12.2017


В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

Кировская "Родина" проиграла восьмой матч подряд.

11:30 14.12.2017


Кировская "Родина" проиграла восьмой матч подряд.

В Кирове задержали 18-летнего студента из Воркуты с сумкой наркотиков.

11:10 14.12.2017


В Кирове задержали 18-летнего студента из Воркуты с сумкой наркотиков.

В Кировской области за неделю произошло 3 несчастных случая на охоте.

10:36 14.12.2017


В Кировской области за неделю произошло 3 несчастных случая на охоте.

Житель Кировской области через фирмы-однодневки обналичил более 39 млн рублей.

16:44 13.12.2017


Житель Кировской области через фирмы-однодневки обналичил более 39 млн рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышах

10:49 14.12.2017


В Кирове началась активная борьба с сосульками и наледью на крышах

В кино продолжается прокат фильма "Легенда о Коловрате"

10:32 14.12.2017


В кино продолжается прокат фильма "Легенда о Коловрате"

ГФИ провел выездное совещание с руководством Кирова

10:24 14.12.2017


ГФИ провел выездное совещание с руководством Кирова

Показ костюмов театра моды "Вдохновение"

17:57 13.12.2017


Показ костюмов театра моды "Вдохновение"

Прорыв на теплотрассе около дома на улице Короленко города Кирова

17:55 13.12.2017


Прорыв на теплотрассе около дома на улице Короленко города Кирова

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

"Родина" (Киров) - "Кузбасс"(Кемерово) 4:2 (матчи за 5-8 место).

16.03.2015


"Родина" (Киров) - "Кузбасс"(Кемерово) 4:2 (матчи за 5-8 место).

"Родина"(Киров) - "Енисей"(Красноярск) 1:11.

08.03.2016


"Родина"(Киров) - "Енисей"(Красноярск) 1:11.

Кировская "Родина" нанесла ульяновской "Волге" первое поражение в сезоне.

27.11.2016


Кировская "Родина" нанесла ульяновской "Волге" первое поражение в сезоне.

«Родина»(Киров) - "Кузбасс"(Кемерово) 8:4

20.12.2015


«Родина»(Киров) - "Кузбасс"(Кемерово) 8:4

"Зоркий"(Красногорск) - "Родина"(Киров) 7:2.

15.03.2015


"Зоркий"(Красногорск) - "Родина"(Киров) 7:2.

"Родина"(Киров) - "Динамо"(Казань) 6:2.

23.12.2015


"Родина"(Киров) - "Динамо"(Казань) 6:2.

Популярные новости

В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

01.12.2017


В центре Кирова горит жилой дом: есть пострадавшие (ВИДЕО).

По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

03.12.2017


По факту ДТП, в котором погибли три человека, проводится проверка (ФОТО).

В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

13.12.2017


В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

30.11.2017


В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

11.12.2017


В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины.

Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

08.12.2017


Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх