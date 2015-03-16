Кировская "Родина" проиграла восьмой матч подряд.

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На этот раз кировская команда уступила кемеровскому "Кузбассу" в матче чемпионата России по хоккею с мячом, который состоялся на стадионе "Родины".

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. "Кузбасс" одержал пятую победу подряд.

«Родина» с начала сезона не набрала ни одного очка и остается на последнем месте в турнирной таблице. Но кировские болельщики продолжают верить и поддерживать свою команду. На домашний матч пришли около тысячи человек.

Следующий матч чемпионата «Родина» также проведет дома. Наша команда примет красноярский «Енисей».

Игра состоится 16 декабря.