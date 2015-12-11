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В Кирове прошел областной турнир по спортивным настольным играм среди инвалидов

Сегодня, 10:36 | Просмотров: 81 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове прошел областной турнир по спортивным настольным играм среди инвалидов. Многие впервые испытали свои силы в новусе, шаффлборде и джакколо.

Более 80 участников из 25 районов Кировской области собрались на турнире. В этом году к команде нашего региона присоединились инвалиды из Удмуртии. Турниры по спортивным настольным играм проводятся для социальной адаптации инвалидов в обществе.

В Кирове прошел областной турнир по спортивным настольным играм среди инвалидовИРИНА БУЖЛАКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОО ВОИ:
«Они очень являются большой такой реабилитационной работой, которая проводится у нас в районах с инвалидами. Занимаясь этими настольными играми, они начинают чувствовать себя более нужными в обществе, и что они не забыты, что с ними работают».

Анатолий Кокоулин - главный судья турнира. Именно он привез в Киров и начал развивать спортивные настольные игры.

В Кирове прошел областной турнир по спортивным настольным играм среди инвалидовАНАТОЛИЙ КОКОУЛИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«С этой игрой я познакомился в 14-м году на олимпиаде в Сочи, где мне посчастливилось побывать. И я заболел этими играми, вернулся с олимпиады, параолимпиады, и начал осваивать эту игру сам и учить других».

Игра джакколо зародилась в 17 веке в Англии. На доске длинной примерно 2 метра располагаются четыре лузы. Каждый игрок старается загнать специальную шайбу в домик. Чем чаще спортсмен попадает в лузы, тем результат лучше.

Все участники турнира получат грамоты и подарки. Но самое главное, что каждый игрок унесет с собой энергию, которую получит от общения с такими же светлыми и увлеченными своим любимым делом людьми.


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