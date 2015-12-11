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В Кирове прошел областной турнир по спортивным настольным играм среди инвалидов. Многие впервые испытали свои силы в новусе, шаффлборде и джакколо.Более 80 участников из 25 районов Кировской области собрались на турнире. В этом году к команде нашего региона присоединились инвалиды из Удмуртии. Турниры по спортивным настольным играм проводятся для социальной адаптации инвалидов в обществе.Анатолий Кокоулин - главный судья турнира. Именно он привез в Киров и начал развивать спортивные настольные игры.Игра джакколо зародилась в 17 веке в Англии. На доске длинной примерно 2 метра располагаются четыре лузы. Каждый игрок старается загнать специальную шайбу в домик. Чем чаще спортсмен попадает в лузы, тем результат лучше.Все участники турнира получат грамоты и подарки. Но самое главное, что каждый игрок унесет с собой энергию, которую получит от общения с такими же светлыми и увлеченными своим любимым делом людьми.