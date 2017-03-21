Межрегиональные соревнования по биатлону в Перекопе
Сегодня, 14:50 | Просмотров: 107 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Пятница и воскресенье стали теми днями, когда спортсмены выходили на трассу, чтобы распределить места на пьедестале. По регламенту, в стартах принимают участие юноши и девушки 14 - 17 лет. В программе соревнований значилось две гонки. Индивидуальная и спринт. И обе они прошли в непростых условиях. На стадионном стрельбище установилась ветреная погода, способная по практике вносить неожиданности в результаты. А они прогнозировались на достаточно высоком уровне.
ВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Могу сказать, что довольно сильный состав участников у девочек среднего возраста и у юношей. Ребята призеры и победители Первенств России».
ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«В принципе доволен собой. Правда, три промаха многовато. Вот Первенство России скоро будет, и там с такими промахами тяжеловато будет бороться за тройку. А так, чуть поменьше бы ошибок, и можно ставить себе пятерку».
АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Ну, если просто быть лыжником, то это меня как то не привлекает. Монотонная работа каждый день. А тут, все-таки, комплексные тренировки».
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