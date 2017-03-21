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Межрегиональные соревнования по биатлону в Перекопе

Сегодня, 14:50 | Просмотров: 107 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В лыжно-биатлонном комплексе "Перекоп" состоялись межрегиональные соревнования по биатлону, посвященные памяти 2-х кратного Олимпийского чемпиона Ивана Бякова.

Пятница и воскресенье стали теми днями, когда спортсмены выходили на трассу, чтобы распределить места на пьедестале. По регламенту, в стартах принимают участие юноши и девушки 14 - 17 лет. В программе соревнований значилось две гонки. Индивидуальная и спринт. И обе они прошли в непростых условиях. На стадионном стрельбище установилась ветреная погода, способная по практике вносить неожиданности в результаты. А они прогнозировались на достаточно высоком уровне.

Межрегиональные соревнования по биатлону в ПерекопеВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Могу сказать, что довольно сильный состав участников у девочек среднего возраста и у юношей. Ребята призеры и победители Первенств России».
 
 
Соревнования памяти Бякова для кировских стреляющих лыжников состязания статусные. Год назад с ними даже связывалось возрождение биатлона в регионе. Спустя время, команда хозяев выросла численно и прибавила в скорости и точности в стрельбе. Но этого пока недостаточно, чтобы опережать соперников, например, из Смоленской области.

Межрегиональные соревнования по биатлону в ПерекопеЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«В принципе доволен собой. Правда, три промаха многовато. Вот Первенство России скоро будет, и там с такими промахами тяжеловато будет бороться за тройку. А так, чуть поменьше бы ошибок, и можно ставить себе пятерку».
 
 
Евгений Смирнов в Перекопе уже в первой гонке, пусть и промахами, но на лыжне показал быстрейшие минуты. В спринте его также вели по результатам впереди идущих биатлонистов и Смирнов вновь опередил всех. В обоих случаях золотой награды он лишил партнера по команде Алексея Ковалева.

Межрегиональные соревнования по биатлону в ПерекопеАЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Ну, если просто быть лыжником, то это меня как то не привлекает. Монотонная работа каждый день. А тут, все-таки, комплексные тренировки».
 
 
У биатлонистов из Смоленской области на мемориале Бякова оказалось шесть золотых медалистов. Нашелся повод для радости и у тренеров кировских ребят. Иван Дресвянников в спринте на 4 с половиной километра с четырьмя штрафными кругами смог занять первое место. Им же завоевана бронза в индивидуалке. Еще одно третье место нашей сборной команде добыла Виктория Винокурцева.


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