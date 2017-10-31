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Новости / Спорт

О причинах игрового кризиса кировской «Родины»

Сегодня, 12:11 | Просмотров: 65 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировская "Родина" продолжает оставаться единственной командой Суперлиги, не сумевшей набрать очки. Очередное поражение кировчане потерпели в Москве, где уступили столичным динамовцам 2-6. За день до этой игры о причинах игрового кризиса руководство и тренерский штаб рассказали в Общественной палате.

Хоккей с мячом как вид спорта может исчезнуть в области. Об этом откровенно было сказано на встрече. "Родина" на сегодняшний день испытает серьезные финансовые проблемы. Дефицит бюджета превысил 100 миллионов рублей. У клуба долги перед игроками. Бывшими и действующими. Задолженность по уплате налогов и туманные перспективы по финансовому оздоровлению.

О причинах игрового кризиса кировской «Родины»АНДРЕЙ МАУРИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ХК «РОДИНА»:
«В этом году деньги, которые были выделены городским бюджетом на финансирование автономных некоммерческих организаций, ушли на погашение займа перед городскими энергетиками. Т.е., команда опять не получила из этих денег ничего».

От недофинансирования идет цепная реакция. "Родина" не может полноценно проводить сборы перед чемпионатом, нет возможности усилиться нужными игроками, заметно хромает и материальное обеспечение команды. Все это в сумме приводит к результату, который видят болельщики. "Родина" замыкает турнирную таблицу чемпионата страны.

О причинах игрового кризиса кировской «Родины»ВЛАДИМИР СТАРИКОВ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ШКОЛЫ «РОДИНА»:
«Запрещено финансирование профессиональных команд из бюджета. Но тогда откуда в "Волге" 120 миллионов, В нижнем Новгороде 100 миллионов. Я не думаю, что в Ульяновске эти деньги нашли вне бюджета. Значит, там нашли какой-то обход».

Тяжелое положение клуба отражается и на состоянии материально-технической базы. На последней домашней игре "Родины" с "Енисеем" наставник красноярцев даже не стал обсуждать сам матч. Сергея Ломанова-старшего больше поразили условия приема его хоккеистов на стадионе.

О причинах игрового кризиса кировской «Родины»СЕРГЕЙ ЛОМАНОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "ЕНИСЕЙ":
«Впечатление не очень хорошее осталось после проведения здесь двух дней. Раньше здесь хоть условий нет. Запах какой-то непонятный. Раздевалка есть, хотя ее и нет. Дверей нет».

В этом году из команды ушло 12 человек. Замену им нашли среди воспитанников хоккейной спортшколы. Но и она, со слов участников встречи, может войти в тупик в развитии после объединения со школой "Юность".

О причинах игрового кризиса кировской «Родины»ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Если мы не будем участвовать в судьбе этой школы, и они будут работать сами по себе, то это тоже путь в никуда. Мы дальше уже жить не сможем. В моем понимании, эти два вопроса разделить нельзя. Поймите, школа всегда очень внимательно работала с профессиональной командой. Мы живем только за счет этих игроков».
 
Итогом стало предложение подготовить письмо на имя губернатора с просьбой ещё раз обратить внимание на состояние хоккейного клуба «Родина» и провести расширенное совещание с участием всех заинтересованных лиц для решения вопросов, связанных с судьбой команды.


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