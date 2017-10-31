О причинах игрового кризиса кировской «Родины»

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Кировская "Родина" продолжает оставаться единственной командой Суперлиги, не сумевшей набрать очки. Очередное поражение кировчане потерпели в Москве, где уступили столичным динамовцам 2-6. За день до этой игры о причинах игрового кризиса руководство и тренерский штаб рассказали в Общественной палате.Хоккей с мячом как вид спорта может исчезнуть в области. Об этом откровенно было сказано на встрече. "Родина" на сегодняшний день испытает серьезные финансовые проблемы. Дефицит бюджета превысил 100 миллионов рублей. У клуба долги перед игроками. Бывшими и действующими. Задолженность по уплате налогов и туманные перспективы по финансовому оздоровлению.От недофинансирования идет цепная реакция. "Родина" не может полноценно проводить сборы перед чемпионатом, нет возможности усилиться нужными игроками, заметно хромает и материальное обеспечение команды. Все это в сумме приводит к результату, который видят болельщики. "Родина" замыкает турнирную таблицу чемпионата страны.Тяжелое положение клуба отражается и на состоянии материально-технической базы. На последней домашней игре "Родины" с "Енисеем" наставник красноярцев даже не стал обсуждать сам матч. Сергея Ломанова-старшего больше поразили условия приема его хоккеистов на стадионе.В этом году из команды ушло 12 человек. Замену им нашли среди воспитанников хоккейной спортшколы. Но и она, со слов участников встречи, может войти в тупик в развитии после объединения со школой "Юность".Итогом стало предложение подготовить письмо на имя губернатора с просьбой ещё раз обратить внимание на состояние хоккейного клуба «Родина» и провести расширенное совещание с участием всех заинтересованных лиц для решения вопросов, связанных с судьбой команды.