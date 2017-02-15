В Кирове прошли соревнования по зимнему дрифту

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«Мотор стоит не классический. Вазовский 16-ти клапанный. На компрессоре японском. Мощность на моторе 220 сил».

«Простому обывателю, который не разбирается в деталях, запоминается сама зрелищность мероприятия. Сами гонки, сами прохождения этих опасных участков, парные заезды. Это же все эффектно смотрится и оставляет приятные воспоминания».

Не разогнать машину, а правильно вписаться в поворот. Такое мастерство вождения демонстрировали участники соревнований по зимнему дрифту на стадионе "Машиностроитель".Залив водой футбольное поле, организаторы в точности скопировали японскую аналогичную трассу. Именно в стране восходящего солнца дрифт появился как спорт. В Кировской области заезды с управляемыми заносами проводились на загородных полигонах. Перенос их на стадион - это первая попытка дрифтеров посоревноваться на специальном треке, управляя особыми машинами.К этому добавляется переделанная подвеска, увеличенный выворот передних колёс и шипованная резина. Машина Ивана Печенкина выделялась на фоне остальных. Четвертый год гонщик вкладывает немалые силы и средства, чтобы быть лучшим в дрифте. Судейская оценка базируется на нескольких критериях. Это траектория прохождения спецучастка, угол заноса при движении, скорость, зрелищность и стиль вождения. Все это на стадионе показывали любители-экстремалы из Кирова, Ухты, Сыктывкара и Йошкар-Олы.Заезды на "Машиностроителе" стали частью первого этапа межрегионального Кубка по зимнему дрифту. Зрителей будет ждать продолжение его розыгрыша на стадионе. Где, наверняка, расширится автомобильный ряд. Пока же, в большинстве своем он состоял из моделей отечественного автопрома. Наши машины, говорили участники, легче ремонтировать после гонок. С наименьшим ущербом и с максимальным количеством баллов первый этап Кубка выиграл сыктывкарец Егор Егоров.