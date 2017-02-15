ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

25 декабря 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.1989
EURO: 69.0937
Погода в городе Кирове:
вечером:  -9...-7°C
ночью:  -9...-7°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове прошли соревнования по зимнему дрифту

Сегодня, 14:55 | Просмотров: 106 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Не разогнать машину, а правильно вписаться в поворот. Такое мастерство вождения демонстрировали участники соревнований по зимнему дрифту на стадионе "Машиностроитель".

Залив водой футбольное поле, организаторы в точности скопировали японскую аналогичную трассу. Именно в стране восходящего солнца дрифт появился как спорт. В Кировской области заезды с управляемыми заносами проводились на загородных полигонах. Перенос их на стадион - это первая попытка дрифтеров посоревноваться на специальном треке, управляя особыми машинами.

В Кирове прошли соревнования по зимнему дрифтуАЛЕКСАНДР ПЕСТОВ, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«У многих техсход. Они, к сожалению, не смогли приехать. Заявлялось больше 40 человек. Но технические проблемы бывают во всем автоспорте. Кто-то сломался, кто-то не успел».

В Кирове прошли соревнования по зимнему дрифтуИВАН ПЕЧЕНКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мотор стоит не классический. Вазовский 16-ти клапанный. На компрессоре японском. Мощность на моторе 220 сил».
 
 
К этому добавляется переделанная подвеска, увеличенный выворот передних колёс и шипованная резина. Машина Ивана Печенкина выделялась на фоне остальных. Четвертый год гонщик вкладывает немалые силы и средства, чтобы быть лучшим в дрифте. Судейская оценка базируется на нескольких критериях. Это траектория прохождения спецучастка, угол заноса при движении, скорость, зрелищность и стиль вождения. Все это на стадионе показывали любители-экстремалы из Кирова, Ухты, Сыктывкара и Йошкар-Олы.

В Кирове прошли соревнования по зимнему дрифтуСТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВ, ВЕДУЩИЙ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Простому обывателю, который не разбирается в деталях, запоминается сама зрелищность мероприятия. Сами гонки, сами прохождения этих опасных участков, парные заезды. Это же все эффектно смотрится и оставляет приятные воспоминания».
 
 
Заезды на "Машиностроителе" стали частью первого этапа межрегионального Кубка по зимнему дрифту. Зрителей будет ждать продолжение его розыгрыша на стадионе. Где, наверняка, расширится автомобильный ряд. Пока же, в большинстве своем он состоял из моделей отечественного автопрома. Наши машины, говорили участники, легче ремонтировать после гонок. С наименьшим ущербом и с максимальным количеством баллов первый этап Кубка выиграл сыктывкарец Егор Егоров.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Котельничском районе ищут "уксусного" вора.

16:39 22.12.2017


В Котельничском районе ищут "уксусного" вора.

В Котельниче открылась ледовая пешеходная переправа в Затон.

16:29 22.12.2017


В Котельниче открылась ледовая пешеходная переправа в Затон.

45-летняя кировчанка "подарила" мошенникам 369 тысяч рублей.

10:27 22.12.2017


45-летняя кировчанка "подарила" мошенникам 369 тысяч рублей.

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

10:21 22.12.2017


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

16:41 21.12.2017


Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

В Яранском районе водитель фуры сбил пенсионерку.

15:30 21.12.2017


В Яранском районе водитель фуры сбил пенсионерку.

В Котельничском районе "десятка" столкнулась с трактором.

15:25 21.12.2017


В Котельничском районе "десятка" столкнулась с трактором.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошли соревнования по зимнему дрифту

14:55 25.12.2017


В Кирове прошли соревнования по зимнему дрифту

Сотрудники Росгвардии побывали в гостях у семей погибших военнослужащих

14:53 25.12.2017


Сотрудники Росгвардии побывали в гостях у семей погибших военнослужащих

Юным участникам движения напомнили правила поведения на дороге

12:10 25.12.2017


Юным участникам движения напомнили правила поведения на дороге

Детская новогодняя ёлка в стиле эко в библиотеке Грина

12:08 25.12.2017


Детская новогодняя ёлка в стиле эко в библиотеке Грина

Полицейские и судебные приставы выявляют должников

12:04 25.12.2017


Полицейские и судебные приставы выявляют должников

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Вятских Полянах прошли решающие заезды Кубка России по мотогонкам

15.02.2017


В Вятских Полянах прошли решающие заезды Кубка России по мотогонкам

Соревнования по зимнему картингу

24.02.2009


Соревнования по зимнему картингу

В Слободском прошли соревнования по зимнему картингу

17.01.2017


В Слободском прошли соревнования по зимнему картингу

Соревнования по зимнему полиатлону в УФСИН Кировской области

29.01.2009


Соревнования по зимнему полиатлону в УФСИН Кировской области

В Кирове проходит Кубок России по ледолазанию.

06.12.2014


В Кирове проходит Кубок России по ледолазанию.

Соревнования «Лед надежды нашей» на стадионе «Динамо»

09.02.2016


Соревнования «Лед надежды нашей» на стадионе «Динамо»

Популярные новости

В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

13.12.2017


В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

14.12.2017


В Кирове будут судить врача-хирурга клиники медицинского университета.

22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

19.12.2017


22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.

14.12.2017


В Яранском районе иномарка врезалась в фуру: 1 человек погиб.

Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

12.12.2017


Кировчанин убил знакомых за долг в 1,5 тысячи рублей.

В Орловском районе бензовоз врезался в фуру.

17.12.2017


В Орловском районе бензовоз врезался в фуру.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх