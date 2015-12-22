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Чемпионат и Первенство области по боксу во Дворце Единоборств

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 141 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Конец года для областной федерации бокса - время главных внутренних турниров - Чемпионата и Первенства области. Они показывают, в какой форме находятся боксеры перед турнирами за пределами региона.
 
 
Послужной список боксера в красном должен был давить на соперника. 32 проведенных боя и в 22-х Никита Машкин одержал победы. Вот только все пришлись на различные турниры. На Первенстве области боксер из Слободского дебютировал и понимал. Успех на нем поспособствует важному шагу в карьере. А именно, попаданию в состав сборной области по боксу.

Чемпионат и Первенство области по боксу во Дворце Единоборств НИКИТА МАШКИН, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ ПО БОКСУ:
«Бой сложился... Силы кончились во втором раунде. Но через себя бороться надо и я это сделал».
 
 
Никита представитель школы бокса Слободского. По числу финалистов она на каждом региональном турнире представлена большой группой соискателей на медали. На них всегда рассчитывают и боксеры из Мурыгино. Но их надежды порой терпят фиаско и причины неудач кроются не только в личных тактических промахах.

Чемпионат и Первенство области по боксу во Дворце Единоборств БОРИС ЛЕБЕЦКИЙ, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ЮРЬЯНСКОЙ ДЮСШ:
«Физическая подготовка важную роль играет. Но мой боец после длительной болезни. Он еще не выздоровел до конца. Он не восстановился, не готов, долго не тренировался».
 
 
Тем не менее, день финалов украшение Чемпионата и Первенства. Те, кто до них добирается не разочаровывают ожидания трибун. Видны старания тренеров готовить сильных ребят. Поэтому, часто от них можно было слышать. Конкуренция в области среди боксеров растет. И это идет только на пользу развитию этого вида спорта в регионе.

Чемпионат и Первенство области по боксу во Дворце Единоборств СТАНИСЛАВ ГРИБИНЮК, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ДЮСШ Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Если у нас какой-то клуб или школа выделяется, то лично я как тренер тренировал бы под лидеров. Делаешь, это будут сдвиги. Это бои, которые дают нам опыт, и мы соответственно растем».
 
 
Выяснилось, что даже победа на главном турнире года не дает повод почивать на лаврах. Победителей и призеров после него снова сводят лицом к лицу на специальных спаррингах.

Чемпионат и Первенство области по боксу во Дворце Единоборств АЛЕКСАНДР ГРУХИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Бывает так, что на финале мальчик выигрывает, а на спаррингах второй номер его побеждает. Так что принимать решения уже будем ближе к сборам».
 
 
Такая система отбора должна определить лучших боксеров области, которым с начала следующего года предстоит отстаивать честь региона сначала на ряде окружных турнирах. Ближайший пройдет в двадцатых числах января и это будет Первенство ПФО по средним юношам.


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