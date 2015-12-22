Чемпионат и Первенство области по боксу во Дворце Единоборств

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«Бой сложился... Силы кончились во втором раунде. Но через себя бороться надо и я это сделал».

«Физическая подготовка важную роль играет. Но мой боец после длительной болезни. Он еще не выздоровел до конца. Он не восстановился, не готов, долго не тренировался».

«Если у нас какой-то клуб или школа выделяется, то лично я как тренер тренировал бы под лидеров. Делаешь, это будут сдвиги. Это бои, которые дают нам опыт, и мы соответственно растем».

«Бывает так, что на финале мальчик выигрывает, а на спаррингах второй номер его побеждает. Так что принимать решения уже будем ближе к сборам».

Конец года для областной федерации бокса - время главных внутренних турниров - Чемпионата и Первенства области. Они показывают, в какой форме находятся боксеры перед турнирами за пределами региона.Послужной список боксера в красном должен был давить на соперника. 32 проведенных боя и в 22-х Никита Машкин одержал победы. Вот только все пришлись на различные турниры. На Первенстве области боксер из Слободского дебютировал и понимал. Успех на нем поспособствует важному шагу в карьере. А именно, попаданию в состав сборной области по боксу.Никита представитель школы бокса Слободского. По числу финалистов она на каждом региональном турнире представлена большой группой соискателей на медали. На них всегда рассчитывают и боксеры из Мурыгино. Но их надежды порой терпят фиаско и причины неудач кроются не только в личных тактических промахах.Тем не менее, день финалов украшение Чемпионата и Первенства. Те, кто до них добирается не разочаровывают ожидания трибун. Видны старания тренеров готовить сильных ребят. Поэтому, часто от них можно было слышать. Конкуренция в области среди боксеров растет. И это идет только на пользу развитию этого вида спорта в регионе.Выяснилось, что даже победа на главном турнире года не дает повод почивать на лаврах. Победителей и призеров после него снова сводят лицом к лицу на специальных спаррингах.Такая система отбора должна определить лучших боксеров области, которым с начала следующего года предстоит отстаивать честь региона сначала на ряде окружных турнирах. Ближайший пройдет в двадцатых числах января и это будет Первенство ПФО по средним юношам.