Соревнования по ски-кроссу в Кирове

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На горнолыжные склоны города пришел ски-кросс. Одна из разновидностей лыжного спорта, относящаяся к фристайлу. Ски-кросс - олимпийская дисциплина, которая теперь доступна и юным кировским экстремалам от трёх до 12 лет.Вот так глазами спортсмена выглядит выход на трассу в ски-кроссе. Их сооружают специально, делая различные препятствия, бугры, трамплины и повороты. В воздухе спортсмены проводят до 25 процентов времени, совершая самые разнообразные прыжки на скорости свыше 50 км/ч. Такие детали знают профессионалы. А вот у молодого поколения более простое представление о дисциплине лыжного фристайла.Попробовать себя в ски-кроссе юные горнолыжники и сноубордисты мечтали не первый год. Наиболее интересующиеся пристально следят за всеми соревнованиями. Но совсем другое дело стать самим его участником. И теперь такая возможность им предоставлена. На Кикиморской горе открылся учебный склон.Трасса получилась широкой. Что позволяет закладывать несложные пока виражи сразу двум райдерам. Первые пробные заезды прошли по всем правилам ски-кросса. Сначала квалификация, а затем финалы. Благодаря этому, к спортсменам стали приходить понимание. Как надо разложить силы по дистанции, чтобы финишировать первым.Другой же участник соревнования пришел к выводу. Для победы в ски-кроссе надо тщательно готовить спортивный инвентарь.Отныне подготовка юных кировских горнолыжников станет более разнообразной. На горе они смогут отрабатывать множество технических элементов. Тот же старт, например. Ведь, проспать его в ски-кроссе равносильно поражению. А оно вдвойне обидно, когда ты уступаешь в прямой конкуренции. Которой этим ребятам очень не хватало.Как заверяют в областной федерации фристайла, старты по ски-кроссу будут включаться в календарный спортивный план и становиться более приближенными к уровню проведения полноценных соревнований.