Соревнования по ски-кроссу в Кирове
Вот так глазами спортсмена выглядит выход на трассу в ски-кроссе. Их сооружают специально, делая различные препятствия, бугры, трамплины и повороты. В воздухе спортсмены проводят до 25 процентов времени, совершая самые разнообразные прыжки на скорости свыше 50 км/ч. Такие детали знают профессионалы. А вот у молодого поколения более простое представление о дисциплине лыжного фристайла.
АРСЕНИЙ САПОЖНИКОВ:
«Ски-кросс это такой лыжный забег... лыжный забег... ну как бы вот, лыжный забег».
Попробовать себя в ски-кроссе юные горнолыжники и сноубордисты мечтали не первый год. Наиболее интересующиеся пристально следят за всеми соревнованиями. Но совсем другое дело стать самим его участником. И теперь такая возможность им предоставлена. На Кикиморской горе открылся учебный склон.
АЛЕКСАНДР ШИШКИН, ТРЕНЕР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ:
«Мы пока по простому пути идем. А потом будем уже трамплинчики делать».
Трасса получилась широкой. Что позволяет закладывать несложные пока виражи сразу двум райдерам. Первые пробные заезды прошли по всем правилам ски-кросса. Сначала квалификация, а затем финалы. Благодаря этому, к спортсменам стали приходить понимание. Как надо разложить силы по дистанции, чтобы финишировать первым.
СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЯ:
«Мне сегодня надо было оттолкнуться и поехать».
Другой же участник соревнования пришел к выводу. Для победы в ски-кроссе надо тщательно готовить спортивный инвентарь.
Отныне подготовка юных кировских горнолыжников станет более разнообразной. На горе они смогут отрабатывать множество технических элементов. Тот же старт, например. Ведь, проспать его в ски-кроссе равносильно поражению. А оно вдвойне обидно, когда ты уступаешь в прямой конкуренции. Которой этим ребятам очень не хватало.
АЛЕКСАНДР ШИШКИН, ТРЕНЕР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ:
«Она приживется, если мы будем поддерживать трассы. Пусть короткая трасса, но детям интересно».
Как заверяют в областной федерации фристайла, старты по ски-кроссу будут включаться в календарный спортивный план и становиться более приближенными к уровню проведения полноценных соревнований.
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