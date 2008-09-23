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Соревнования по ски-кроссу в Кирове

Сегодня, 11:51 | Просмотров: 106 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На горнолыжные склоны города пришел ски-кросс. Одна из разновидностей лыжного спорта, относящаяся к фристайлу. Ски-кросс - олимпийская дисциплина, которая теперь доступна и юным кировским экстремалам от трёх до 12 лет.

Вот так глазами спортсмена выглядит выход на трассу в ски-кроссе. Их сооружают специально, делая различные препятствия, бугры, трамплины и повороты. В воздухе спортсмены проводят до 25 процентов времени, совершая самые разнообразные прыжки на скорости свыше 50 км/ч. Такие детали знают профессионалы. А вот у молодого поколения более простое представление о дисциплине лыжного фристайла.

Соревнования по ски-кроссу в КировеАРСЕНИЙ САПОЖНИКОВ:
«Ски-кросс это такой лыжный забег... лыжный забег... ну как бы вот, лыжный забег».
 
Попробовать себя в ски-кроссе юные горнолыжники и сноубордисты мечтали не первый год. Наиболее интересующиеся пристально следят за всеми соревнованиями. Но совсем другое дело стать самим его участником. И теперь такая возможность им предоставлена. На Кикиморской горе открылся учебный склон.

Соревнования по ски-кроссу в КировеАЛЕКСАНДР ШИШКИН, ТРЕНЕР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ:
«Мы пока по простому пути идем. А потом будем уже трамплинчики делать».
 
Трасса получилась широкой. Что позволяет закладывать несложные пока виражи сразу двум райдерам. Первые пробные заезды прошли по всем правилам ски-кросса. Сначала квалификация, а затем финалы. Благодаря этому, к спортсменам стали приходить понимание. Как надо разложить силы по дистанции, чтобы финишировать первым.

Соревнования по ски-кроссу в КировеСЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЯ:
«Мне сегодня надо было оттолкнуться и поехать».

Другой же участник соревнования пришел к выводу. Для победы в ски-кроссе надо тщательно готовить спортивный инвентарь.

Отныне подготовка юных кировских горнолыжников станет более разнообразной. На горе они смогут отрабатывать множество технических элементов. Тот же старт, например. Ведь, проспать его в ски-кроссе равносильно поражению. А оно вдвойне обидно, когда ты уступаешь в прямой конкуренции. Которой этим ребятам очень не хватало.

АЛЕКСАНДР ШИШКИН, ТРЕНЕР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ:
«Она приживется, если мы будем поддерживать трассы. Пусть короткая трасса, но детям интересно».

Как заверяют в областной федерации фристайла, старты по ски-кроссу будут включаться в календарный спортивный план и становиться более приближенными к уровню проведения полноценных соревнований.


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