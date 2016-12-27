Любители лыжного спорта готовятся к Новогодней гонке на Кубок Губернатора

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За день до Нового года любителей лыжного спорта ждет Новогодняя гонка на Кубок Губернатора Кировской области. Она пройдет в Верхошижемье. Сейчас идет прием заявок от участников и ожидается, что рекорд прошлого года будет побит.Впервые Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора была проведена в 2006 году. С того времени она прочно вошла в число главных зимних спортивных событий региона. Заметно возросли и стимулы победы в ней. Так, в прошлом году по итогам комплексного зачета школьная команда из Омутнинска за первое место получили снегоход "Буран". Пока держится в секрете, каким будет главный приз нынче. Побороться за него в Верхошижемье приедут сотни молодых спортсменов. И большинство обладают большим потенциалом для успехов на Первенствах России.Для лыжников предусмотрены дистанции разной протяженности. Самые маленькие могут проехать 300 метров. Километровый участок отведен под VIP-забег. Победители в гонке также определятся среди мальчиков и девочек, юношей, юниоров и юниорок. Максимальная длина трассы у мужчин и женщин. Это 10 километров. Формат гонки - масс-старт. Стиль свободный.Последний срок подачи заявки на участие в гонке пятница. Торжественное открытие новогодней гонки на Кубок Губернатора пройдет в Верхошижемье в субботу в полдень. Ожидается, что в день старта на лыжню выйдет более 800 человек.