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Новости / Спорт

Любители лыжного спорта готовятся к Новогодней гонке на Кубок Губернатора

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 83 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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За день до Нового года любителей лыжного спорта ждет Новогодняя гонка на Кубок Губернатора Кировской области. Она пройдет в Верхошижемье. Сейчас идет прием заявок от участников и ожидается, что рекорд прошлого года будет побит.

Впервые Новогодняя лыжная гонка на Кубок Губернатора была проведена в 2006 году. С того времени она прочно вошла в число главных зимних спортивных событий региона. Заметно возросли и стимулы победы в ней. Так, в прошлом году по итогам комплексного зачета школьная команда из Омутнинска за первое место получили снегоход "Буран". Пока держится в секрете, каким будет главный приз нынче. Побороться за него в Верхошижемье приедут сотни молодых спортсменов. И большинство обладают большим потенциалом для успехов на Первенствах России.

Любители лыжного спорта готовятся к Новогодней гонке на Кубок ГубернатораИГОРЬ ОБУХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЛБК "ПЕРЕКОП":
«Мы не только там как раньше лишь бы кто-то поехал. Есть 10-15 человек, из которых идет серьезный отбор на эти старты».

Для лыжников предусмотрены дистанции разной протяженности. Самые маленькие могут проехать 300 метров. Километровый участок отведен под VIP-забег. Победители в гонке также определятся среди мальчиков и девочек, юношей, юниоров и юниорок. Максимальная длина трассы у мужчин и женщин. Это 10 километров. Формат гонки - масс-старт. Стиль свободный.

Любители лыжного спорта готовятся к Новогодней гонке на Кубок ГубернатораГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Каждый год они собирают огромное количество спортсменов со всех территорий области. В том числе и из других регионов. Для лыжных гонок, как для базового вида спорта, эти соревнования важны, нужны, значимы».

Последний срок подачи заявки на участие в гонке пятница. Торжественное открытие новогодней гонки на Кубок Губернатора пройдет в Верхошижемье в субботу в полдень. Ожидается, что в день старта на лыжню выйдет более 800 человек.


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