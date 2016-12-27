В Верхошижемье состоялась Новогодняя гонка на Кубок Губернатора

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«Нельзя жить в лесу не имея лыж. Иначе ты будешь по колено в снегу постоянно. Будет тяжело передвигаться. А с лыжами хорошо».

Забег желаний открыл новый год, а завершила спортивный марафон событий года ушедшего, по традиции, Новогодняя гонка на Кубок Губернатора.Угадать со смазкой и получить стартовый номер. Участникам первого забега было не до тонкостей лыжного спорта. Они с ним только знакомятся и новогодняя гонка у многих первое в жизни соревнование. Дистанция символическая 300 метров. Но пройти ее все пытались в силу своих возможностей. Правда, не догадываясь, что финиш у каждого будет чемпионским. Полученная медаль это заслуженная награда за проявленный спортивный героизм.А это, пожалуй, главный победитель гонки. Ему два с половиной года и впервые он встал на лыжи всего две недели назад. И сразу такой оглушительный успех на виду у многочисленных болельщиков.Еще до начала гонки у организаторов было предположение, что она станет рекордной по числу участников. И новая планка взята. Поступило около 900 заявок от жителей области, а также от любителей лыжного спорта из Нижегородской, Московской, Костромской, Воронежской областей, республик Марий Эл и Чувашия. Присоединились к спортивному празднику даже Баба-Яга и Йети.Новогодняя лыжня плавно связала два лыжных сезона. Ушедшего 17-го и наступившего 18-го годов. Этот фактор всегда берут во внимание профессиональные лыжники. На дистанции были замечены Владислав Скобелев, знаменитый триатлонист Павел Андреев и недавняя победительница молодежного чемпионата страны Дарья Рогозина. Не отказал себе в удовольствии посоревноваться и известный в прошлом лыжник Николай Панкратов.Созданные все необходимые условия, да еще в канун Нового года, постоянно подогревают интерес к этому лыжному старту. По дистанциям он, как и другие соревнования зимы, рассчитан на любую возрастную категорию. И это входит в традиции гостеприимной верхошижемской земли.По итогам гонки медалями и Кубками были награждены 18 победителей и 36 призеров. Главными же призами от Губернатора Кировской области стали путёвки в детские оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Их между собой поделили юные спортсмены регионального центра зимних видов спорта «Перекоп», команды Омутнинского района и спортшколы № 3 города Кирова.