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В Верхошижемье состоялась Новогодняя гонка на Кубок Губернатора

Сегодня, 11:25 | Просмотров: 96 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Забег желаний открыл новый год, а завершила спортивный марафон событий года ушедшего, по традиции, Новогодняя гонка на Кубок Губернатора.

Угадать со смазкой и получить стартовый номер. Участникам первого забега было не до тонкостей лыжного спорта. Они с ним только знакомятся и новогодняя гонка у многих первое в жизни соревнование. Дистанция символическая 300 метров. Но пройти ее все пытались в силу своих возможностей. Правда, не догадываясь, что финиш у каждого будет чемпионским. Полученная медаль это заслуженная награда за проявленный спортивный героизм.

А это, пожалуй, главный победитель гонки. Ему два с половиной года и впервые он встал на лыжи всего две недели назад. И сразу такой оглушительный успех на виду у многочисленных болельщиков.

ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Действительно, это очень хорошая традиция, которая есть в районе. Не знаю правильно говорить умиление, но это все здорово».

Еще до начала гонки у организаторов было предположение, что она станет рекордной по числу участников. И новая планка взята. Поступило около 900 заявок от жителей области, а также от любителей лыжного спорта из Нижегородской, Московской, Костромской, Воронежской областей, республик Марий Эл и Чувашия. Присоединились к спортивному празднику даже Баба-Яга и Йети.

В Верхошижемье состоялась Новогодняя гонка на Кубок ГубернатораЙЕТИ:
«Нельзя жить в лесу не имея лыж. Иначе ты будешь по колено в снегу постоянно. Будет тяжело передвигаться. А с лыжами хорошо».
 
 
Новогодняя лыжня плавно связала два лыжных сезона. Ушедшего 17-го и наступившего 18-го годов. Этот фактор всегда берут во внимание профессиональные лыжники. На дистанции были замечены Владислав Скобелев, знаменитый триатлонист Павел Андреев и недавняя победительница молодежного чемпионата страны Дарья Рогозина. Не отказал себе в удовольствии посоревноваться и известный в прошлом лыжник Николай Панкратов.

В Верхошижемье состоялась Новогодняя гонка на Кубок ГубернатораОЛЬГА СУСЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Почему любят новогоднюю лыжную гонку, и к нам приезжает очень много народа? Во-первых, это атмосфера, во-вторых, лишним старт никогда не бывает в зимнем сезоне. Например, приехали нижегородцы они снега еще не видели. Москвичи тоже самое».

Созданные все необходимые условия, да еще в канун Нового года, постоянно подогревают интерес к этому лыжному старту. По дистанциям он, как и другие соревнования зимы, рассчитан на любую возрастную категорию. И это входит в традиции гостеприимной верхошижемской земли.

ДМИТРИЙ КАДЕСНИКОВ, ГЛАВА ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА:
«Мы будем принимать третий этап Кубка Области, Верхошижемский марафон, Пионерку. Т.е. у нас линейка насыщенная. И я уверен, что вот это умение организовать спортивные соревнования, подготовить хорошие трассы, это и есть визитная карточка для района и для стадиона "Шижма"».

По итогам гонки медалями и Кубками были награждены 18 победителей и 36 призеров. Главными же призами от Губернатора Кировской области стали путёвки в детские оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Их между собой поделили юные спортсмены регионального центра зимних видов спорта «Перекоп», команды Омутнинского района и спортшколы № 3 города Кирова.


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