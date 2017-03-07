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На Кикиморской горе новогодние праздники проходят под знаком спорта и активного отдыха. В этот раз собрались те, чей девиз - "за здоровый образ жизни". Приобщались к нему подростки и совсем маленькие жители областного центра.Этих ребят переполняют чувства. Новый год они обычно встречают с Дедом Морозом и Снегурочкой. После чего, устраивают праздничные представления для сверстников. Вот только происходит в стенах Орловского специального учебно-воспитательного учреждения. Обучающиеся в нем подростки благодаря усилиям воспитателей не закрыты от жизни. Их учат профессиям и привлекают к культуре и спорту. Выезд на Кикиморскую гору один из новогодних подарков от взрослых.Сначала знакомство со склоном, а затем настоящие соревнования по скоростным спускам на тюбингах. Никогда ранее эти ребята не сталкивались с подобным экстримом. Поэтому, стоило им побыть на горе несколько минут, как их уже было не остановить в состязании кто быстрее скатится вниз.На словах до начала веселых стартов ребятам только давали ценные указания как не вылететь из надувных санок. В остальном, они методом проб и ошибок находили нужный разгон и траекторию, по которой можно было стать победителем по итогам всех заездов.Кроме этих ребят, учились правильным движениям и малыши. Занятия с конца декабря проходят в детском сноубордическом парке. Он появился за счет средств гранта, полученного областной федерацией фристайла. На небольшой по размеру площади установлены фигуры, помогающие малышам с двух лет при поддержке инструкторов имитировать первое в жизни прохождение трассы. Пусть и пока со сверхминимальном уклоном.Зарядившись по-спортивному положительными эмоциями, все ребята постараются сохранить их на весь год. Ведь как ты его встретишь, так его и проведешь. А подростки из Орлова уже подумают и над тем, чтобы вступить в ряды горнолыжников.