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Новости / Спорт

Турнир по капоэйре в Кирове

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 96 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Не только познакомиться, но и помериться силой и ловкостью. Такая возможность была предоставлена детям от 5 до 14 лет, занимающихся капоэйрой. Во Дворце Единоборств прошло первое в истории областное Первенство по бразильскому национальному боевому искусству.

Для ребят эти упражнения кажутся баловством, а вот для их наставника капоэйра увлечение и работа: москвич Денис Охотников блистал мастерством на российских и мировых чемпионатах и неоднократно брал на них медали. Сейчас он с большим желанием делится накопленным опытом, возвращая себя в детство. Посредством занятий капоэйрой ребенок укрепляет мышцы, учится владеть телом и развивает новые способности - выполнять стойки на руках, мостики, шпагаты.

Турнир по капоэйре в КировеДЕНИС ОХОТНИКОВ, ВИЦЕ-ЧЕМПИОН МИРА МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ ПО КАПОЭЙРЕ:
«Они очень большие молодцы. Здесь вообще очень классный филиал. Он, наверное, третий по России после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь очень много занимается детей, они все очень талантливый видно, что здесь сильный уровень».
 
 
Первое региональное Первенство собрало более 130 юных поклонников капоэйры. Это единоборство родом из Латинской Америки. Его родоначальники бразильские невольники, маскировавшие боевые приемы под танец, дабы надсмотрщики ничего не заподозрили. В нашей стране капоэйрой заинтересовались после выходы на экраны в середине 90-х фильма "Только сильнейшие". Участие в соревнованиях - один из наиболее приятных моментов в практике занятий экзотическими боями.

Турнир по капоэйре в КировеИЛЬЯ ВЕЛИКИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА КАПОЭЙРЫ В КИРОВЕ:
«Мы считаем, что капоэйра в первую очередь это боевое искусство. Но сейчас мы стараемся привнести в нее больше спортивного соревновательного характера. Но это мы делаем только у детей. Для них это интересно, весело и им нравится соревноваться друг с другом».

Единоборство под музыку еще одни фактор, цепляющий детей. Чувство ритма надо сохранять как в индивидуальном выступлении, так и в спарринге. Капоэйра - это бесконтактный бой, но в непрерывном движении. Где нужно быть готовым уйти от удара или провести его самому.

Турнир по капоэйре в КировеКСЮША ГУСЬКО:
«Кокоринья, джинга, галападж. Это что такое? Удары».
 
 
Ксению в капоэйру привела мама. Теперь энергию девочка выплескивает и на занятиях и дома. Выступлению на Первенстве предшествовало участие в обучающем семинаре. Все вместе дает каждому спортсмену уверенно шагнуть на новую ступень обучения. Оно, помимо тренировок, включает в себя знакомство с португальским языком и культурой Бразилии.

Турнир по капоэйре в КировеЕСЕНИЯ КИСЛИЦЫНА:
«У нас с папой уже есть мечта туда съездить. Посмотреть, как там занимаются. Мой тренер всегда рассказывает про Бразилию».

По итогам соревнований определились 12 призеров в четырех возрастных категориях. Но куда важнее будут результаты, которые ребятам предстоит показать весной. В это время обычно проводится большой семинар с вручением поясов и мастер-классами от российских и зарубежных звезд капоэйры.


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