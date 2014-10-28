Турнир по капоэйре в Кирове

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«Они очень большие молодцы. Здесь вообще очень классный филиал. Он, наверное, третий по России после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь очень много занимается детей, они все очень талантливый видно, что здесь сильный уровень».

«Кокоринья, джинга, галападж. Это что такое? Удары».

Не только познакомиться, но и помериться силой и ловкостью. Такая возможность была предоставлена детям от 5 до 14 лет, занимающихся капоэйрой. Во Дворце Единоборств прошло первое в истории областное Первенство по бразильскому национальному боевому искусству.Для ребят эти упражнения кажутся баловством, а вот для их наставника капоэйра увлечение и работа: москвич Денис Охотников блистал мастерством на российских и мировых чемпионатах и неоднократно брал на них медали. Сейчас он с большим желанием делится накопленным опытом, возвращая себя в детство. Посредством занятий капоэйрой ребенок укрепляет мышцы, учится владеть телом и развивает новые способности - выполнять стойки на руках, мостики, шпагаты.Первое региональное Первенство собрало более 130 юных поклонников капоэйры. Это единоборство родом из Латинской Америки. Его родоначальники бразильские невольники, маскировавшие боевые приемы под танец, дабы надсмотрщики ничего не заподозрили. В нашей стране капоэйрой заинтересовались после выходы на экраны в середине 90-х фильма "Только сильнейшие". Участие в соревнованиях - один из наиболее приятных моментов в практике занятий экзотическими боями.Единоборство под музыку еще одни фактор, цепляющий детей. Чувство ритма надо сохранять как в индивидуальном выступлении, так и в спарринге. Капоэйра - это бесконтактный бой, но в непрерывном движении. Где нужно быть готовым уйти от удара или провести его самому.Ксению в капоэйру привела мама. Теперь энергию девочка выплескивает и на занятиях и дома. Выступлению на Первенстве предшествовало участие в обучающем семинаре. Все вместе дает каждому спортсмену уверенно шагнуть на новую ступень обучения. Оно, помимо тренировок, включает в себя знакомство с португальским языком и культурой Бразилии.По итогам соревнований определились 12 призеров в четырех возрастных категориях. Но куда важнее будут результаты, которые ребятам предстоит показать весной. В это время обычно проводится большой семинар с вручением поясов и мастер-классами от российских и зарубежных звезд капоэйры.