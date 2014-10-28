Турнир по капоэйре в Кирове
Для ребят эти упражнения кажутся баловством, а вот для их наставника капоэйра увлечение и работа: москвич Денис Охотников блистал мастерством на российских и мировых чемпионатах и неоднократно брал на них медали. Сейчас он с большим желанием делится накопленным опытом, возвращая себя в детство. Посредством занятий капоэйрой ребенок укрепляет мышцы, учится владеть телом и развивает новые способности - выполнять стойки на руках, мостики, шпагаты.
ДЕНИС ОХОТНИКОВ, ВИЦЕ-ЧЕМПИОН МИРА МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ ПО КАПОЭЙРЕ:
ИЛЬЯ ВЕЛИКИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА КАПОЭЙРЫ В КИРОВЕ:
«Мы считаем, что капоэйра в первую очередь это боевое искусство. Но сейчас мы стараемся привнести в нее больше спортивного соревновательного характера. Но это мы делаем только у детей. Для них это интересно, весело и им нравится соревноваться друг с другом».
Единоборство под музыку еще одни фактор, цепляющий детей. Чувство ритма надо сохранять как в индивидуальном выступлении, так и в спарринге. Капоэйра - это бесконтактный бой, но в непрерывном движении. Где нужно быть готовым уйти от удара или провести его самому.
КСЮША ГУСЬКО:
ЕСЕНИЯ КИСЛИЦЫНА:
«У нас с папой уже есть мечта туда съездить. Посмотреть, как там занимаются. Мой тренер всегда рассказывает про Бразилию».
По итогам соревнований определились 12 призеров в четырех возрастных категориях. Но куда важнее будут результаты, которые ребятам предстоит показать весной. В это время обычно проводится большой семинар с вручением поясов и мастер-классами от российских и зарубежных звезд капоэйры.
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