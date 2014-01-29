Чемпионат ПФО по акробатике

В непривычных условиях оказались акробаты из 17 городов Приволжья. Они вынуждены соревноваться с утра и до позднего вечера. И происходит это не на межрегиональном турнире, а на окружном Чемпионате и Первенстве, которые проходят в эти дни в Кирове. В чем причина столь затяжных соревнований в этом году?
Выступление мужских квартетов относится к самым зрелищным акробатическим номерам. Элементы выполняются на большой высоте и судьи подмечают малейший сбор в работе четверки. Синхронные действия отрабатываются годами. Вот и этот состав из Салавата образовался три года назад. За это время ребята постепенно, хоть и не без ошибок, подошли к главному для себя старту. Это их первый окружной чемпионат в карьере.
ВЛАДИСЛАВ ГОЛОВКО, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (Г.САЛАВАТ):
«У нас есть первое и третье балансовые упражнения. И я вот нижний стараюсь держать партнеров, чтобы они не упали. А по работе верхнего считаются баллы, которые вообще нужны для прохода на соревнования».
Акробаты Приволжья в масштабах страны считаются сильными спортсменами. Так получилось, что в зале первой спортивной школы они вышли на запредельный уровень. Свыше 400 акробатов приехали в Киров, чтобы определить, кто будет достоин права отобраться на Россию. В сравнении с прошлыми годами нынче квота от округа увеличена. И это моментально сказалось на накале борьбы уже после первого дня соревнований. ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕНКО, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (Г.КИРОВ):
«Вообще в этом году очень большая конкуренция. Много городов приехало различных. Из Перми не одна четверка. Из Салавата тоже. В каждой возрастной категории уже не по два, а по семь составов».
Пары и группы из вышеназванных городов и есть те самые соперники, что могут вмешаться в медальные планы хозяев. Окружные чемпионаты они обычно завершают с большим числом призеров. В этот раз на их стороне еще и родные стены. Но не спортивный календарь. С начала декабря старты идут один за другим.
ДОРА ВИНОГРАДОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ПФО:
«Я посмотрела, ребята уже исправили кое какие ошибки. Но они есть еще. У нас впереди еще Чемпионат и Первенство России, которые захватывают январь и февраль. К ним все недочеты, надеюсь, исправим и подойдем к ним в более лучшей форме».
Сделать это надо будет с учетом постоянно меняющихся правил в спортивной акробатике. Она уходит в сторону технического усложнения программ. Высокими баллами оценивается и артистизм. Справедливо расставить всех по местам судьям предстоит в четверг. После исполнения акробатами заключительного, комбинированного упражнения.
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