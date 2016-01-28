ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

11 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.9957
EURO: 68.0586
Погода в городе Кирове:
ночью:  -22...-20°C
утром:  -24...-22°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате России

Сегодня, 17:56 | Просмотров: 92 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Второй год подряд кировские конькобежцы становятся призерами Чемпионата России на отдельных дистанциях. Причем, наши спортсмены выступают удачно в одном и том же виде программы, к которому специально не готовятся.
 
 
Прошедший старт в Коломне основное событие первой половины сезона. Кировчане готовились к нему целенаправленно, рассчитывая на высокие места. Наш лидер Алексей Суворов на излюбленной "полуторке" показал время, близкое к личному рекорду. Но одна минута и 49 секунд оставили его вне призовой тройки. Правда, в последние день Чемпионата оставался шанс забежать на пьедестал. Завершали соревнования командные гонки. Фиксирование результатов в нем на финише идет по последнему, третьему участнику.

Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате РоссииАЛЕКСЕЙ СУВОРОВ, МСМК ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ:
«В принципе все команды имели определенные шансы на призовое место. На наш взгляд, неплохие шансы были у сборной Архангельской области. Несмотря на то, что два члена команды у них слабые, лидером является Саша Румянцев, который сейчас обладает рекордом страны на 10 000 м. И вообще он на хорошем ходу».
 
 
Убегая на дистанцию трио кировчан уже знали результат архангельской команды. В забеге нашим соперником была вторая сборная Санкт-Петербурга. Поначалу питерцы показывали более быстрые секунды. Но интрига командной гонки в том и заключается, что на дорожке по ходу восьми кругов все может измениться молниеносно.

Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате РоссииЕГОР ТРОЕГУБОВ, МС ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ:
«С детства бегаю командную гонку. Она получается у меня лучше всего. Медали были и в детском спорте, в старшем возрасте, в юниорах, по мужикам».
 
 
Год назад на аналогичном чемпионате Егор Троегубов вместе с Алексеем Суворовым стали серебряными медалистами. Вклад в тот успех внес и Александр Ткач. Но на этот раз из-за болезни его в команде заменил Андрей Горошников. Перемены не сказались на классе нашего трио. К середине гонки кировчане лидировали уже с солидным отрывом.

Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате РоссииАНДРЕЙ ГОРОШНИКОВ, МС ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ:
«Командная гонка получилась очень хорошей. Мы долго недели две подводились к этому старту. Наша цель была участие именно в этом старте».
 
 
Чем ближе был финиш, тем отчетливее вырисовалось преимущество нашей команды. Незадолго до него она даже смогла обогнать питерцев, привезя им в конечном итоге более 20 секунд отрыва. Когда же завершились все забеги стало понятно. Скоростные командные действия Суворова, Троегубова и Горошникова были вознаграждены почетной бронзой чемпионата.

Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате РоссииАНДРЕЙ ПЛЮСНИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР КОНЬКОБЕЖНОЙ ШКОЛЫ "ДИНАМО":
«Просто они тренируются вместе. Конечно, основную задачу взял на себя Алексей Суворов. Он провел шесть кругов. Ребята же отработали по кругу. Но они не отстали, они усидели, они отработали все вместе, равномерно, никто не развалился и благодаря этому такой хороший результат».
 
 
После достойного завершения первой части сезона, призеры Чемпионата страны горят желанием еще сильнее отбегать его вторую часть. Основной упор будет сделан на этапы Кубка России.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области снизилась заболеваемость ОРВИ

10:50 11.01.2018


В Кировской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

10:12 11.01.2018


Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку

15:43 10.01.2018


Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку

Предоставление налоговых преференций по региональным налогам

15:35 10.01.2018


Предоставление налоговых преференций по региональным налогам

В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

14:05 10.01.2018


В Кирове устранены нарушения закона в сфере долевого строительства.

В Кировской области зарегистрированы первые случаи бешенства животных в 2018 году.

13:42 10.01.2018


В Кировской области зарегистрированы первые случаи бешенства животных в 2018 году.

В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

16:44 09.01.2018


В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

Все новости

Вести. Кировская область

Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате России

17:56 11.01.2018


Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате России

Готовность теплотрасс города Кирова

17:55 11.01.2018


Готовность теплотрасс города Кирова

Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево

17:53 11.01.2018


Михаил Бабич побывал в новой школе в микрорайоне Урванцево

В Кирове впервые состоялся Межрегиональный фестиваль хоровых капелл мальчиков «Святки в Вятке»

15:31 11.01.2018


В Кирове впервые состоялся Межрегиональный фестиваль хоровых капелл мальчиков «Святки в Вятке»

Чемпионат ПФО по акробатике

11:49 11.01.2018


Чемпионат ПФО по акробатике

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Итоги чемпионата России по конькобежному спорту

28.01.2016


Итоги чемпионата России по конькобежному спорту

Мастер спорта по конькобежному спорту Алексей Суворов

16.11.2012


Мастер спорта по конькобежному спорту Алексей Суворов

Кировские конькобежцы анализируют результаты стартовых соревнований сезона

27.10.2016


Кировские конькобежцы анализируют результаты стартовых соревнований сезона

Кировские конькобежцы подвели итоги сезона

01.04.2016


Кировские конькобежцы подвели итоги сезона

Кировские конькобежцы стали призерами первого этапа Кубка России.

21.10.2014


Кировские конькобежцы стали призерами первого этапа Кубка России.

Конькобежец Алексей Суворов в Кирове

27.01.2014


Конькобежец Алексей Суворов в Кирове

Популярные новости

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

29.12.2017


Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх