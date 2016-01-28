Наши конькобежцы успешно выступили на Чемпионате России

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«В принципе все команды имели определенные шансы на призовое место. На наш взгляд, неплохие шансы были у сборной Архангельской области. Несмотря на то, что два члена команды у них слабые, лидером является Саша Румянцев, который сейчас обладает рекордом страны на 10 000 м. И вообще он на хорошем ходу».

«С детства бегаю командную гонку. Она получается у меня лучше всего. Медали были и в детском спорте, в старшем возрасте, в юниорах, по мужикам».

«Командная гонка получилась очень хорошей. Мы долго недели две подводились к этому старту. Наша цель была участие именно в этом старте».

«Просто они тренируются вместе. Конечно, основную задачу взял на себя Алексей Суворов. Он провел шесть кругов. Ребята же отработали по кругу. Но они не отстали, они усидели, они отработали все вместе, равномерно, никто не развалился и благодаря этому такой хороший результат».

Второй год подряд кировские конькобежцы становятся призерами Чемпионата России на отдельных дистанциях. Причем, наши спортсмены выступают удачно в одном и том же виде программы, к которому специально не готовятся.Прошедший старт в Коломне основное событие первой половины сезона. Кировчане готовились к нему целенаправленно, рассчитывая на высокие места. Наш лидер Алексей Суворов на излюбленной "полуторке" показал время, близкое к личному рекорду. Но одна минута и 49 секунд оставили его вне призовой тройки. Правда, в последние день Чемпионата оставался шанс забежать на пьедестал. Завершали соревнования командные гонки. Фиксирование результатов в нем на финише идет по последнему, третьему участнику.Убегая на дистанцию трио кировчан уже знали результат архангельской команды. В забеге нашим соперником была вторая сборная Санкт-Петербурга. Поначалу питерцы показывали более быстрые секунды. Но интрига командной гонки в том и заключается, что на дорожке по ходу восьми кругов все может измениться молниеносно.Год назад на аналогичном чемпионате Егор Троегубов вместе с Алексеем Суворовым стали серебряными медалистами. Вклад в тот успех внес и Александр Ткач. Но на этот раз из-за болезни его в команде заменил Андрей Горошников. Перемены не сказались на классе нашего трио. К середине гонки кировчане лидировали уже с солидным отрывом.Чем ближе был финиш, тем отчетливее вырисовалось преимущество нашей команды. Незадолго до него она даже смогла обогнать питерцев, привезя им в конечном итоге более 20 секунд отрыва. Когда же завершились все забеги стало понятно. Скоростные командные действия Суворова, Троегубова и Горошникова были вознаграждены почетной бронзой чемпионата.После достойного завершения первой части сезона, призеры Чемпионата страны горят желанием еще сильнее отбегать его вторую часть. Основной упор будет сделан на этапы Кубка России.