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Матч ХК "Родина" с кемеровским "Кузбассом" не состоялся из-за массового отравления игроков кировской команды.

Сегодня, 10:54 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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Очередная игра чемпионата РФ по хоккею с мячом должна была состоятся 14 января.
 
В Кемерово хоккеисты «Родины» приехали накануне на поезде из Красноярска, где 11 января провели вторую в этом году гостевую встречу и проиграли «Енисею» со счетом 0:14.
 
Прибыв в Кемерово, игроки кировской "Родины" не смогли выйти на лед из-за массового отравления.
 
По информации главного тренера команды Игоря Загоскина, четыре хоккеиста оказались в больнице, двое от госпитализации отказались. Остальные находятся под наблюдением врачей.
 
По словам специалистов, процесс заболевания развивался по нарастающей. И к началу очередного матча в Кемерово нормально себя чувствовали только три игрока. Все остальные не смогли выйти на лед.
 
Точный диагноз пока неизвестен. Врачи выясняют, от чего "слегла" кировская команда: пищевого отравления или инфекции. Источник отравления (или заражения) тоже пока не выяснен.
 
Из-за физического состояния команды под угрозой оказался матч, который должен состоятся 18 января.
 
Отметим, что в истории клуба такая ситуация происходит впервые. Техническое поражение ХК "Родина" из-за сорванного матча в Кемерово не грозит. Подобная ситуация, по регламенту соревнований, может быть расценена как "непредвиденная" или форс-мажор. В таких случаях допускается перенос игры на другой день.
 
Добавим, что с начала сезона кировская "Родина" не одержала ни одной победы и находится на дне турнирной таблицы.


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