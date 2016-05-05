Областное Первенство по греко-римской борьбе

Более ста спортсменов из пяти спортивных школ региона разыграли награды областного Первенства по греко-римской борьбе. По его итогам формировалась сборная команда для выступления на окружном Первенстве. К нему ведущие наши борцы подходят в неплохой форме.
Наступивший год классики встретили с новшествами в правилах борьбы. В нее вернули постановку в партер за пассивность, отмененную после последней летней Олимпиады. Кроме этого появились новые весовые категории. На областном Первенстве их было 11. Начиная от 42 килограммов и заканчивая ста десятью килограммами.
АЛЕКСЕЙ ЛЯЛИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не в каждом весе, скажем, у нас есть звездочки. Но есть достойные ребята. Подтверждение этому три спортсмены, которые находятся в списках сборной страны. Это говорит об уровне. На ноябрьском Первенстве России по юношам 2002 года рождения Сергей Сычев стал пятым».
Изменения в правилах пойдут на пользу, говорят тренеры. Возрастет конкуренция, что повлечет за собой рост мастерства и результатов наших ребят. Правда, некоторые из них без посторонней помощи прокладывают себе путь к медалям. Один из таких авторитетов на ковре Владимир Семакин. ВЛАДИМИР СЕМАКИН, УЧАСТНИК ПЕРВЕНСТВА:
«Ежедневно ходить на тренировки, ничего не пропускать, выкладываться по полной. На соревнованиях не надо ничего бояться. Соперника надо уважать, а не смеяться над ним».
Слова с делом у Семакина не расходиться. Достаточно посмотреть одну из его схваток на Первенстве.
Это была одна из самых быстрых побед на турнире. Но далеко не всем удавалось досрочно становиться победителем. На подобных отборочных Первенствах обычно никто не хочет уступать. Да и сам возраст спортсменов обязывает их уже выглядеть на ковре зрелым атлетом. СЕРГЕЙ МАЛЬЦЕВ, ТРЕНЕР ПО БОРЬБЕ ДЮСШ-4:
«Я считаю, что до 18 лет это уже сформировавшийся борец. Он должен обладать всеми качествами. И быстротой, скоростью, техникой. Это уже мужчина».
Спортивная школа "Юность", Кирово-Чепецкая школа "Олимпия" и ДЮСШ-4. В таком порядке расположились призеры неофициального командного зачета. А все 11 победителей Первенства вошли в состав сборной области по греко-римской борьбе. На следующей неделе сильнейшим составом она выступит на окружном Первенстве среди юношей до 18 лет в Саранске.
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