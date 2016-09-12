Воспитанница кировской школы хоккея Илона Маркова вошла в состав символической сборной турнира

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«Это, прежде всего, очень много практики игровой, ежедневные тренировки, вклад тренера в меня. Естественно это много работы с клюшкой. Обращали отдельное внимание на катание. Что тоже дало мне огромный толчок в карьере».

«Самое главное характер. Он у нее хороший, боевой. Она никогда ни в чем не уступает. Ее подгонять не надо. Все что не говоришь, она все выполняет».

Женская молодежная сборная России по хоккею не смогла войти в число призеров чемпионата мира. Но приятным моментом стало вхождение нашей хоккеистки в состав символической сборной турнира. Этой чести удостоилась Илона Маркова, воспитанница кировской школы хоккея, выступающая за нижегородский "Скиф". После чемпионата девушка несколько дней провела дома, возможность пообщаться с ней не упустил Роман Четвериков.Она любит музыку и все что с ней связано. Об этом хобби сказано на персональной странице Илоны на сайте женской хоккейной лиги. В нем она указана как нападающий нижегородского клуба "Скиф". Но до него в карьере хоккеистки был кировский "Союз". В команду ее привела мама вслед за старшей сестрой Эльвирой.Тренеры не сразу определились с игровым амплуа хоккеистки. Они видели в Илоне защитника, а она сама всегда тяготела к атакующим действиям. Но на обеих позициях Маркова полностью отдавала себя игре.Прогресс хоккеистки заметили и наставники национальной сборной. Получая приглашения на сборы, Маркова убедила их в том, что достойна надеть майку главной команды страны. Январский чемпионат мира в Дмитрове был первым в ее жизни. На нем кировчанка в шести играх отметилась двумя заброшенными шайбами. Личную пятерку сама себе поставила за победный матч против канадок и два периода игры с американками, которым россиянки уступили. Разочарованием стал проигранный полуфинал и встреча за бронзу. Но, по словам Марковой, полученный опыт выступления на мировом чемпионате для нее бесценен для роста хоккейного мастерства.Впереди у Илоны снова сборы и подготовка ко второй части чемпионата женской хоккейной лиги, в которой ее "Скиф" пока идет в середине турнирной таблицы. Краткие визиты домой помогают ей поднять, прежде всего, моральные силы и строить большие планы на будущее как профессиональной хоккеистке. 18 января ей исполнится всего 16 лет.