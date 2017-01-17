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Новости / Спорт

Соревнования по зимнему картингу в Слободском

Сегодня, 15:16 | Просмотров: 109 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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На восемь этапов разбит розыгрыш Первенства области и Кубка по зимнему картингу. Гонки стоят в плотном графике и под них выбираются трассы в разных местах. Одна из самых популярных у картингистов - трасса в Слободском, где уже прошли сразу два этапа гоночных соревнований.

Из пяти классов один привлекает к себе наибольшее внимание. В нем на картингах стоит шипованная резина, подразумевающая особый стиль вождения. Быть в нем асом Егору Карлову предначертано изначально. В недавнем прошлом он считался одним из самых перспективных картингистов Кирова, наравне с Егором Чермениным и Климом Байковым. Серьезного гоночного опыта Егор набрался в Тольятти, откуда не так давно вернулся домой. Приобрел карт и провел первую гонку в классе "Свободные шипы".

Соревнования по зимнему картингу в СлободскомЕГОР КАРЛОВ, КАРТИНГИСТ:
«Безумный кайф. Это новый для меня класс, новый мотор, очень интересно ехать. Когда я занимался, это все было немного по-другому. Сейчас классы другие, люди другие. Все интересно как с нуля».
 
Отдельных слов заслуживает слободская трасса, именуемая "Подковой". Расположенная на берегу Вятки, она притягивает картингистов своей конфигурацией. Здесь можно прилично разогнаться. И в этом есть как плюс, так и минус для гонщиков. Коварные повороты требуют к себе сверхмастерства их прохождения.

Соревнования по зимнему картингу в СлободскомДЕНИС КНЯЗЕВ, КАРТИНГИСТ:
«Нужно изучать траекторию, давить в пол, ну и так вырываться к победе».

Попадание после первую линию старта не дает преимущества счастливчикам. Любая тактическая ошибка или потеря управления картом влечет серьезные последствия. Вплоть до досрочного схода с дистанции. Но зимний картинг тем и интересен, что дает получить навыки экстремального вождения, которое может пригодиться в летний соревновательный сезон.

Соревнования по зимнему картингу в СлободскомСЕРГЕЙ САННИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА "ВЯТКА-КАРТ":
«Они отрабатывают здесь все движения на льду. У нас вот Сергей Коротких после зимних гонок на летней финале Первенства России по дождю стартовал с пятого места, а приехал первым. У нас асфальта нет, трасс нет, и по дождю кировские гонщики всегда по дождю выигрывали».
 
Даже после проведенного 3-го этапа Первенства и Кубка нет никакой ясности, кого считать фаворитом соревнований. Заезды в каждом классе преподносят неожиданности и меняют победителей. Поэтому поклонники автоспорта с нетерпением ждут следующих гонок. Они пройдут в Куменах, Кирове, Кирово-Чепецке и на непредсказуемой слободской "Подкове".


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