В Кирове состоялись Чемпионат и Первенством области по кикбоксингу

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«У меня пять групп полностью заполненные. Ребята стараются, посещают занятия. Мы не страдаем не наполнением групп. Желающих заниматься кикбоксингом только прибывает».

«Молодые ребята у нас на подходе. Кадры то растит лайт-контакт. Кто-то в нем остается. Но кто хочет подраться, набраться опыта, выходя на ринг, отрабатываются только жесткие, акцентированные удары».

«Ну впечатления хорошие очень. В первый раз вышел, победил, радостный. Планирую продолжать дальше».

«Смотрю в цель, выцеливаю, вижу, куда надо бить. Не просто машу руками, а бью по делу».

В Кирове состоялись Чемпионат и Первенством области по кикобксингу. Оба турнира требуют к себе серьезного подхода - это отбор на предстоящие окружные соревнования. Из Дворца Единоборств репортаж Романа Четверикова.Без страха в глазах, но с холодным сердцем. Научится грамотно выстраивать поединок, подмечают тренеры, удается все большему числу спортсменов. Оттого за происходящим на ринге им становиться любопытнее наблюдать. Бойцовский характер и неплохую ударную технику демонстрировали более 130 кикбоксеров. Почти половина из них представляла районные школы и клубы.Кикбоксеры люди разносторонние. Их можно встретить на турнирах по рукопашному бою и боксу. Все три вида единоборств в своей основе схожи. Стойка, передвижение, удары. На первоначальном этапе подготовки они отрабатываются в лайт-контакте. Этот раздел кикбоксинга его фундамент. И в последние годы он у кировчан крепнет. Нынче перед поединками на татами было сформировано 77 пар. Хотя еще год назад спаррингов было в разы меньше.И в лайте и в фулле сегодня есть заметно прогрессирующие спортсмены. Святослав Семаков дебютировал на Первенстве. При первом выходе на ринг коленки слегка тряслись. Но стоило мальчишке почувствовать уверенность, многое стало получаться. В своем весе он провел два боя. Шансов соперникам не дал и заслуженно выиграл золотую медаль.Одна из особенностей соревнований. Судьи здесь не проявляют благосклонность к тому или иному бойцу. Сильнейшего и проигравшего они определяют в честной борьбе. Да и сами спортсмены в ходе раундов готовы терпеть и идти до конца ради одного момента. Это когда судья поднимет твою руку, а не противника. В случае с Андреем Шевчуком выбор был сделан в его пользу.По делу Шевчук победил и на турнире. Всем его чемпионам теперь важно не сбавлять оборотов. Окружные чемпионаты и Первенства по отдельным разделам кикбоксинга уже не за горами. Наши спортсмены на них регулярно завоевывают награды различного достоинства. Поэтому выступить в этом году еще лучше - задача номер один.