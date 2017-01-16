В Кирове состоялись Чемпионат и Первенством области по кикбоксингу

В Кирове состоялись Чемпионат и Первенством области по кикобксингу. Оба турнира требуют к себе серьезного подхода - это отбор на предстоящие окружные соревнования. Из Дворца Единоборств репортаж Романа Четверикова.
Без страха в глазах, но с холодным сердцем. Научится грамотно выстраивать поединок, подмечают тренеры, удается все большему числу спортсменов. Оттого за происходящим на ринге им становиться любопытнее наблюдать. Бойцовский характер и неплохую ударную технику демонстрировали более 130 кикбоксеров. Почти половина из них представляла районные школы и клубы.
ВАСИЛИЙ ПЛЕНКИН, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДДТ "МОЗАИКА" (Г.ОРЛОВ):
«У меня пять групп полностью заполненные. Ребята стараются, посещают занятия. Мы не страдаем не наполнением групп. Желающих заниматься кикбоксингом только прибывает».
Кикбоксеры люди разносторонние. Их можно встретить на турнирах по рукопашному бою и боксу. Все три вида единоборств в своей основе схожи. Стойка, передвижение, удары. На первоначальном этапе подготовки они отрабатываются в лайт-контакте. Этот раздел кикбоксинга его фундамент. И в последние годы он у кировчан крепнет. Нынче перед поединками на татами было сформировано 77 пар. Хотя еще год назад спаррингов было в разы меньше.
ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Молодые ребята у нас на подходе. Кадры то растит лайт-контакт. Кто-то в нем остается. Но кто хочет подраться, набраться опыта, выходя на ринг, отрабатываются только жесткие, акцентированные удары».
И в лайте и в фулле сегодня есть заметно прогрессирующие спортсмены. Святослав Семаков дебютировал на Первенстве. При первом выходе на ринг коленки слегка тряслись. Но стоило мальчишке почувствовать уверенность, многое стало получаться. В своем весе он провел два боя. Шансов соперникам не дал и заслуженно выиграл золотую медаль.
СВЯТОСЛАВ СЕМАКОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ ПО КИКБОКСИНГУ:
«Ну впечатления хорошие очень. В первый раз вышел, победил, радостный. Планирую продолжать дальше».
Одна из особенностей соревнований. Судьи здесь не проявляют благосклонность к тому или иному бойцу. Сильнейшего и проигравшего они определяют в честной борьбе. Да и сами спортсмены в ходе раундов готовы терпеть и идти до конца ради одного момента. Это когда судья поднимет твою руку, а не противника. В случае с Андреем Шевчуком выбор был сделан в его пользу.
АНДРЕЙ ШЕВЧУК, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО КИКБОКСИНГУ:
«Смотрю в цель, выцеливаю, вижу, куда надо бить. Не просто машу руками, а бью по делу».
По делу Шевчук победил и на турнире. Всем его чемпионам теперь важно не сбавлять оборотов. Окружные чемпионаты и Первенства по отдельным разделам кикбоксинга уже не за горами. Наши спортсмены на них регулярно завоевывают награды различного достоинства. Поэтому выступить в этом году еще лучше - задача номер один.
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