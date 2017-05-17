Турнир по шахматам в клубе "Вятская ладья"

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«Я всегда беру партии, играю, решаю задачки. Они у меня и в книжке и на компьютере».

«Открытый дебют с короля. Затем я люблю начинать конем, затем слоном и делать рокировку. А затем я вывожу остальные фигуры. Схема проверена? Да, схема моя проверена».

«Как правило, шахматы достаточно демократичный вид спорта. Где 70-летние могут играть с 5-ти летними. И на факт, что ребенок проиграет. То же самое и 20-летние могут играть с десятилетними. И если они больше занимаются и выше по рейтингу, то они и выигрывают».

В клубе "Вятская ладья" разыгрывается пьеса из трех актов. Так образно взрослые называют серию городских соревнование по классическим и быстрым шахматам.Клубная сцена одно из тех мест, где единицы отвлечено следят за происходящим на игровых столах. Для большинства шахматы – это самый настоящий спорт, а не развлечение и не веселая игра. Турнир по блицу хоть и скоротечен, но за один день нужно показать все, что ты знаешь и умеешь в передвижении фигур по доске.Недостатка в участниках нет. Занимаясь шахматами в кружках и секциях, они с начала января дружным составом приходят в "Вятскую ладью". Сначала на Первенство по классическим шахматам, а затем по быстрым. Последние больше пользуются спросом. Не всем ребятам присуща молчаливая сосредоточенность. А вот стремления победить у них хоть отбавляй.А вот у Вовы Кокина памятные победы есть. Есть у него и понимание того, за счет чего они ему приходят.Быстротой, а порой и нестандартностью ходов, удивляют даже семилетние игроки. В мир шахмат они проходят по-разному. А вот уходить из него у ребят нет особого желания. Игра затягивает и с каждым новым турниром учит планировать свои действия, строить прогнозы, распоряжаться временем и достигать поставленных целей.Серьезно подняв за один месяц уровень игрового мастерства, десять лучших шахматистов от младшей и старшей возрастных групп по результатам январских турниров имеют право заявиться на весеннее областное Первенство. Где, по ожиданиям наставников ребят, они могут занять высокие места в итоговых протоколах.