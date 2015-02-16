В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжников
Темперамент ребёнка, его осторожность и даже капризность. Психологические моменты в становлении горнолыжника обязательно должны учитываться. В противном случае тренерский труд может быть напрасным.
Но ребята, поднявшиеся на вершину Кикиморской горы, и не думали разочаровывать наставников. Они ждали соревнования и тщательно к ним готовились.
НАДЕЖДА ЛАПТЕВА, МАМА ГОРНОЛЫЖНИКА:
ЯКОВ КОРЯКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
АЛЕКСАНДР ШИШКИН, ТРЕНЕР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ:
ОЛЬГА МОРОЗОВА, ТРЕНЕР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ:
«Мне кажется нашим детишкам, которые родились в 21 веке, все легко. Им, наверное, бог послал что-то космическое. И они активно занимаются, преодолевают трудности и с большим удовольствием осваивают эту дисциплину горные лыжи».
За зиму у этих ребят будут еще старты. Ждет их и подведение итогов сезона, где выясниться, кто лучше остальных усерднее тренировался и добился значимых спортивных успехов. А победы юных спортсменов всегда вдохновят их на новые подвиги.
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