В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжников

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«Самое главное объехать все фишки и не пропустить. Вот сейчас девчонка не проехала одну фишку. Все ноль попытка, она дисквалифицирована».

«Хотелось проехать лучше, хотелось попробовать новое, хотелось изучить новые приемы как тормозить, как разгоняться».

«Это горнолыжная математика. Здесь очень много надо просчитывать. А угол нужно чувствовать внутримышечно. А как это сделать это только тренировки».

В Кирове прошел необычный экзамен. Свое умение кататься на горных лыжах показали юные спортсмены, подающие большие надежды.Темперамент ребёнка, его осторожность и даже капризность. Психологические моменты в становлении горнолыжника обязательно должны учитываться. В противном случае тренерский труд может быть напрасным.Но ребята, поднявшиеся на вершину Кикиморской горы, и не думали разочаровывать наставников. Они ждали соревнования и тщательно к ним готовились.По своей сложности трасса не внушала опасений для участников. Самым маленьким из них было по четыре-пять лет. К этому возрасту уже можно поставить неплохую технику. И десяти фишек хватает, чтобы увидеть у детей задатки горнолыжника. Стать спортсменом мечта большинства ребят.В качестве соревновательной дисциплины был выбран слалом. Как наиболее доступный тест, показывающий уверенность и мастерство ребенка на склоне. Заниматься с ними приходиться творчески, признаются тренеры. В ход идут разные методики. Но цель тренировок одна. Научить грамотному и в тоже время быстрому спуску с горы.Итоги двух попыток превзошли ожидания взрослых. Они не просто увидели катание. На склоне завязалась серьезная борьба за первое место. А конкуренция, как известно, рождает хорошие результаты.За зиму у этих ребят будут еще старты. Ждет их и подведение итогов сезона, где выясниться, кто лучше остальных усерднее тренировался и добился значимых спортивных успехов. А победы юных спортсменов всегда вдохновят их на новые подвиги.