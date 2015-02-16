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В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжников

Сегодня, 17:52 | Просмотров: 102 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирове прошел необычный экзамен. Свое умение кататься на горных лыжах показали юные спортсмены, подающие большие надежды.

Темперамент ребёнка, его осторожность и даже капризность. Психологические моменты в становлении горнолыжника обязательно должны учитываться. В противном случае тренерский труд может быть напрасным.

Но ребята, поднявшиеся на вершину Кикиморской горы, и не думали разочаровывать наставников. Они ждали соревнования и тщательно к ним готовились.

В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжниковНАДЕЖДА ЛАПТЕВА, МАМА ГОРНОЛЫЖНИКА:
«Самое главное объехать все фишки и не пропустить. Вот сейчас девчонка не проехала одну фишку. Все ноль попытка, она дисквалифицирована».
 
 
По своей сложности трасса не внушала опасений для участников. Самым маленьким из них было по четыре-пять лет. К этому возрасту уже можно поставить неплохую технику. И десяти фишек хватает, чтобы увидеть у детей задатки горнолыжника. Стать спортсменом мечта большинства ребят.

В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжниковЯКОВ КОРЯКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Хотелось проехать лучше, хотелось попробовать новое, хотелось изучить новые приемы как тормозить, как разгоняться».
 
 
В качестве соревновательной дисциплины был выбран слалом. Как наиболее доступный тест, показывающий уверенность и мастерство ребенка на склоне. Заниматься с ними приходиться творчески, признаются тренеры. В ход идут разные методики. Но цель тренировок одна. Научить грамотному и в тоже время быстрому спуску с горы.

В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжниковАЛЕКСАНДР ШИШКИН, ТРЕНЕР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ:
«Это горнолыжная математика. Здесь очень много надо просчитывать. А угол нужно чувствовать внутримышечно. А как это сделать это только тренировки».
 
 
Итоги двух попыток превзошли ожидания взрослых. Они не просто увидели катание. На склоне завязалась серьезная борьба за первое место. А конкуренция, как известно, рождает хорошие результаты.

В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжниковОЛЬГА МОРОЗОВА, ТРЕНЕР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ:
«Мне кажется нашим детишкам, которые родились в 21 веке, все легко. Им, наверное, бог послал что-то космическое. И они активно занимаются, преодолевают трудности и с большим удовольствием осваивают эту дисциплину горные лыжи».

За зиму у этих ребят будут еще старты. Ждет их и подведение итогов сезона, где выясниться, кто лучше остальных усерднее тренировался и добился значимых спортивных успехов. А победы юных спортсменов всегда вдохновят их на новые подвиги.


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