В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катанию

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Казань готовится принять Первенство России по фигурному катанию. Отборочные соревнования уже начались. Одно из них проходит сегодня в Кирове на льду "Дымки". Спор за призовые места ведут около 50 фигуристов из регионов Приволжья и Урала.Второй год подряд наша область принимает старт, выступление на котором для юношей и девушек стоит в приоритете в сезоне. Дойти до финала российского Первенства для них уже будет большим успехом. Ради него фигуристы даже готовы пойти на риск, усложняя до предела прокаты. Но в каждой программе есть обязательные элементы, необходимые для выполнения фигуристом уровня кандидата в мастера спорта.На прошлогоднюю борьбу за первое место двух фигуристок из Саранска Елизавета Хвошнянская смотрела с завистью. Тогда из Кирово-Чепецка девушка уехала с самой маленькой суммой набранных баллов. Последнее место ее, конечно, расстроило. Но в то же время оно дало толчок к изменениям. На это у нее ушел год.Российское женское одиночное катание хоть и молодеет, но продолжает прогрессировать. Сейчас нет нехватки в перспективных фигуристках. Любая из них может дорасти до уровня наших лидеров в одиночном катании Загитовой и Медведевой. Спортшколы Приволжья и Урала в плане раскрытия талантов одни из ведущих в стране. Все они привезли на зональное Первенство сильнейших спортсменов. В финал попадут семь лучших юношей и девушек.Прокат коротких программ показал. За проходную "семерку" завязалось серьезное соперничество. Разрывы в результатах минимальные. Не выпали из числа претендентов на поездку в Казань и хозяева льда. Все точки над "и" будут расставлены в пятницу. Сам же финал российского Первенства пройдет в начале апреля.