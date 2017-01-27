ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

26 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 55.8288
EURO: 69.6073
Погода в городе Кирове:
ночью:  -11...-9°C
утром:  -14...-12°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катанию

Сегодня, 15:12 | Просмотров: 151 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Казань готовится принять Первенство России по фигурному катанию. Отборочные соревнования уже начались. Одно из них проходит сегодня в Кирове на льду "Дымки". Спор за призовые места ведут около 50 фигуристов из регионов Приволжья и Урала.

Второй год подряд наша область принимает старт, выступление на котором для юношей и девушек стоит в приоритете в сезоне. Дойти до финала российского Первенства для них уже будет большим успехом. Ради него фигуристы даже готовы пойти на риск, усложняя до предела прокаты. Но в каждой программе есть обязательные элементы, необходимые для выполнения фигуристом уровня кандидата в мастера спорта.

В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катаниюМАРИЯ МОНЬКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ну, это, конечно, уже тройные прыжки. Желательно все пять. Можно не по одному прыжку прыгать, а в комбинации, например, 3-3. КМС должен это освоить и показывать судьям».

На прошлогоднюю борьбу за первое место двух фигуристок из Саранска Елизавета Хвошнянская смотрела с завистью. Тогда из Кирово-Чепецка девушка уехала с самой маленькой суммой набранных баллов. Последнее место ее, конечно, расстроило. Но в то же время оно дало толчок к изменениям. На это у нее ушел год.

В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катаниюЕЛИЗАВЕТА ХВОШНЯНСКАЯ, УЧАСТНИЦА ЗОНАЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА:
«На восстановление прыжков, на изучение вращения, на постановку новых программ, на отрабатывание их. В прошлом году было не все так гладко. Был травма. В этом году восстановилась и все хорошо».

Российское женское одиночное катание хоть и молодеет, но продолжает прогрессировать. Сейчас нет нехватки в перспективных фигуристках. Любая из них может дорасти до уровня наших лидеров в одиночном катании Загитовой и Медведевой. Спортшколы Приволжья и Урала в плане раскрытия талантов одни из ведущих в стране. Все они привезли на зональное Первенство сильнейших спортсменов. В финал попадут семь лучших юношей и девушек.

МАРИЯ МОНЬКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кто-то улучшил свое катание и мастерство прыжков с того года. У кого-то есть спад. Но на самом деле все сильные ребята, борются. Все хотят попасть как можно выше на пьедестал и отобраться на следующие соревнования».

Прокат коротких программ показал. За проходную "семерку" завязалось серьезное соперничество. Разрывы в результатах минимальные. Не выпали из числа претендентов на поездку в Казань и хозяева льда. Все точки над "и" будут расставлены в пятницу. Сам же финал российского Первенства пройдет в начале апреля.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове дорожники приступили к расчистке «внетитульных» улиц

12:12 26.01.2018


В Кирове дорожники приступили к расчистке «внетитульных» улиц

Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО)

11:39 26.01.2018


Лальск претендует на звание «Самая красивая деревня России» (ФОТО)

В Чистых Прудах предусмотрено строительство детского сада-яслей

16:10 25.01.2018


В Чистых Прудах предусмотрено строительство детского сада-яслей

В Котельниче открыли автомобильную ледовую переправу.

16:06 25.01.2018


В Котельниче открыли автомобильную ледовую переправу.

В Чистых Прудах уже в этом году может начаться строительство школы

16:01 25.01.2018


В Чистых Прудах уже в этом году может начаться строительство школы

В Кирове убирают снег, забывая про тротуары

15:46 25.01.2018


В Кирове убирают снег, забывая про тротуары

В центре Кирова без воды остались 20 жилых домов, 3 детских сада и поликлиника.

13:53 25.01.2018


В центре Кирова без воды остались 20 жилых домов, 3 детских сада и поликлиника.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катанию

15:12 26.01.2018


В Кирове проходят отборочные соревнования на Первенство России по фигурному катанию

Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДД

15:10 26.01.2018


Кировские школьники ответили на вопросы инспектора ГИБДД

В Лянгасово открылся ветеринарный участок

12:11 26.01.2018


В Лянгасово открылся ветеринарный участок

Кировские студенты отметили Татьянин день

10:38 26.01.2018


Кировские студенты отметили Татьянин день

Рейд по местам рыбной ловли

10:28 26.01.2018


Рейд по местам рыбной ловли

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирово-Чепецке прошло зональное Первенство страны по фигурному катанию

27.01.2017


В Кирово-Чепецке прошло зональное Первенство страны по фигурному катанию

В "Дымке" проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию на приз Кирова

17.03.2016


В "Дымке" проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию на приз Кирова

В Кирове прошел Чемпионат и Первенство города по фигурному катанию

01.11.2017


В Кирове прошел Чемпионат и Первенство города по фигурному катанию

В Кирове стартовал Кубок области по фигурному катанию

07.12.2016


В Кирове стартовал Кубок области по фигурному катанию

Соревнования по фигурному катанию на приз Кирова

17.03.2017


Соревнования по фигурному катанию на приз Кирова

В Кирове стартовал Чемпионат и Первенство города по фигурному катанию

16.10.2015


В Кирове стартовал Чемпионат и Первенство города по фигурному катанию

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх