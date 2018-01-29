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Первенство по биатлону в Перекопе

Сегодня, 17:52 | Просмотров: 123 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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У биатлонистов прошли основные старты сезона. В Перекопе они соревновались в рамках областного Первенства. Его результаты определили сильнейших стреляющих лыжников, для которых в скором времени придет черёд защищать честь региона на окружных состязаниях. Как они к ним готовы?

Конец января испытал спортсменов на прочность. На дни проведения Первенства пришлись минусовые температуры и ветреная погода. Оба фактора, как известно, биатлонистов не радуют. Им приходится, буквально, рассчитывать каждое движение на лыжне и стрельбище. Более зрелые спортсмены с нюансами справляются. А вот молодежи сложнее.
 
Первенство по биатлону в ПерекопеТИМОФЕЙ ВАСЕНИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Не очень подготовился к такой погоде. Тут ветер дует с двух сторон. Трудные погодные условия. Пальцы замерзают, и приходится очень тяжело стрелять. И вот случаем я отморозил пальцы все себе и достаточно плохая стрельба получилась».
 
 
Тимофей Васенин один из немногих, кто может показать неплохой результат. Но за индивидуальную гонку юноша поставил себе три с минусом. На каждом из четырех огневых рубежей он допустил не по одному промаху. Точность в стрельбе хромала у всех. И только один участник смог на одной из стоек закрыть все мишени. Это Арсений Тюриков. Победитель прошлогоднего Первенства России по биатлону среди юношей и девушек «Снежный снайпер». Повторение успеха входит в планы одаренного биатлониста на сезон.


Первенство по биатлону в ПерекопеАРСЕНИЙ ТЮРИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«На эту зиму, ну съездить на Россию. Пробежать, влететь в троечку. Так что будем пробовать».
 
 
Областное Первенство позволило увидеть в деле всех стреляющих лыжников региона. Особенно тренеров порадовало выступление юных биатлонистов. Их количество год от года растет. А вот юношам среднего возраста хотелось бы большей конкуренции. Их на старт вышло менее 20 человек. Но каждый из них на лыжне и на рубеже отдал все силы, чтобы войти в призеры соревнований.

Первенство по биатлону в ПерекопеВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я считаю, что перспективы роста у спортсменов есть. Но пока у нас еще старая проблема. Это отсутствие достаточного количества малокалиберных винтовок и боеприпасов».
 
 
По итогам Первенства определилась группа спортсменов, которые в середине февраля поедут в Саранск на окружные состязания. Из внутренних стартов, запланированных в Перекопе, в календаре еще стоят мемориалы Владимира Меланьина и Николая Мочалова.


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