Первенство по биатлону в Перекопе

У биатлонистов прошли основные старты сезона. В Перекопе они соревновались в рамках областного Первенства. Его результаты определили сильнейших стреляющих лыжников, для которых в скором времени придет черёд защищать честь региона на окружных состязаниях. Как они к ним готовы?
Конец января испытал спортсменов на прочность. На дни проведения Первенства пришлись минусовые температуры и ветреная погода. Оба фактора, как известно, биатлонистов не радуют. Им приходится, буквально, рассчитывать каждое движение на лыжне и стрельбище. Более зрелые спортсмены с нюансами справляются. А вот молодежи сложнее.
ТИМОФЕЙ ВАСЕНИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Не очень подготовился к такой погоде. Тут ветер дует с двух сторон. Трудные погодные условия. Пальцы замерзают, и приходится очень тяжело стрелять. И вот случаем я отморозил пальцы все себе и достаточно плохая стрельба получилась».
Тимофей Васенин один из немногих, кто может показать неплохой результат. Но за индивидуальную гонку юноша поставил себе три с минусом. На каждом из четырех огневых рубежей он допустил не по одному промаху. Точность в стрельбе хромала у всех. И только один участник смог на одной из стоек закрыть все мишени. Это Арсений Тюриков. Победитель прошлогоднего Первенства России по биатлону среди юношей и девушек «Снежный снайпер». Повторение успеха входит в планы одаренного биатлониста на сезон.
АРСЕНИЙ ТЮРИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«На эту зиму, ну съездить на Россию. Пробежать, влететь в троечку. Так что будем пробовать».
Областное Первенство позволило увидеть в деле всех стреляющих лыжников региона. Особенно тренеров порадовало выступление юных биатлонистов. Их количество год от года растет. А вот юношам среднего возраста хотелось бы большей конкуренции. Их на старт вышло менее 20 человек. Но каждый из них на лыжне и на рубеже отдал все силы, чтобы войти в призеры соревнований.
ВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я считаю, что перспективы роста у спортсменов есть. Но пока у нас еще старая проблема. Это отсутствие достаточного количества малокалиберных винтовок и боеприпасов».
По итогам Первенства определилась группа спортсменов, которые в середине февраля поедут в Саранск на окружные состязания. Из внутренних стартов, запланированных в Перекопе, в календаре еще стоят мемориалы Владимира Меланьина и Николая Мочалова.
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